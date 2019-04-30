От Попова до Карпина. Как «Спартак» возвращает своих бывших тренеров

ПОПОВ

Первый заход: 1938, 1939

Второй заход: 1941

Первым тренером, вошедшим в спартаковскую реку дважды, стал Петр Попов. Этот энтузиаст красно-белого движения (как игрок, он пять раз побеждал в чемпионатах Москвы) приводил «народную команду» к званию чемпиона СССР 1938 и 1939 годов. В 1940-м Петров уступил место легенде хоккея с мячом Владимиру Горохову, но после бронзового сезона был возвращен. Его второе пришествие оборвало начало Великой отечественной войны. Чемпионат-1941 был остановлен 24 июня, когда «Спартак» занимал в таблице 7-е место, отставая на 5 очков от московского «Динамо».

КВАШНИН

Первый заход: 1937, 1938

Второй заход: 1944

Третий заход: 1948

Константин Квашнин первый раз возглавил «Спартак» еще в 1937 году, а в 1938-м передал команду Петрову в ходе чемпионского сезона… В 1944 году, когда в связи с продолжением войны чемпионаты СССР еще не были возобновлены, красно-белые под руководством Квашнина дошли до полуфинала Кубка страны, в котором уступили ленинградскому «Зениту». Следующие два года «Спартак» тренировал Альберт Вольрат, но в 1948-м Квашнина опять вернули. Как выяснилось – только на год. После 20 туров (из 26) команда занимала первое место, а в итоговой таблице осталась третьей. Тренеру окончательно указали на дверь.

ГУЛЯЕВ

Первый заход: 1955 – 1959

Второй заход: 1966

Третий заход: 1973 – 1975

Николай Гуляев продолжил победные традиции, заложенные в начале 1950-х Василием Соколовым. Бывший подопечный Петрова в чемпионском «Спартаке» 1938 и 1939 годов, с 1955-го по 1958-й дважды брал с командой золото, по разу бронзу и серебро. Однако после шестого места в чемпионате-1959 Гуляев уступил место Никите Симоняну, только что завершившему блестящую спартаковскую карьеру. Вернули Гуляева на сезон в 1966-м, когда «Спартак» угодил в кризис. Выбраться из него, впрочем, у тренера не получилось (четвертое место, ниже Киева, Ростова-на-Дону и Баку). Третий заход Гуляева получился более успешным. В 1974 году «Спартак» завоевал серебро. А вот в 1975-м команда стала только седьмой – и с Гуляевым попрощались окончательно.

СИМОНЯН

Первый заход: 1960 - 1965

Второй заход: 1967 - 1972

Лучший бомбардир в истории «Спартака» назначался на пост главного тренера дважды – в 1960 и 1967 годах. В обоих случаях он руководил красно-белыми шесть сезонов. И эти отрезки включали в себя как чемпионства (1962, 1969), так и резкий откат с завоеванных позиций в связи с перестройкой состава. При Симоняне «Спартак» потерпел ровно 100 поражений в 430 матчах.

РОМАНЦЕВ

Первый заход: 1989 – 1995

Второй заход: 1997 – 2003

Можно ли всерьез воспринимать уход Олега Романцева с поста главного тренера «Спартака» в 1996 году? Вряд ли. По большому счету, Романцев взял тогда добровольную передышку, сохранив должность президента клуба и ассистируя Георгию Ярцеву в тренерском штабе. Все понимали, что Олег Иванович вернется. И он вернулся в 1997-м, чтобы за следующие пять лет довести число своих побед в чемпионате России до восьми. А с учетом союзного первенства-1989 – до девяти.

КАРПИН

Первый заход: 2009 – 2012

Второй заход: 2012 – 2014

Как и Романцев, Валерий Карпин сам себя (на правах генерального директора клуба) в 2012 году уволил – и сам же вскоре вернул, посчитав назначение Унаи Эмери ошибкой. Интересно, что по проценту набранных очков вторая попытка Карпина в «Спартаке» получилась более успешной, чем первая – 52,7 против 49,6, однако турнирные результаты ухудшились. В 2009 – 2012 годах красно-белые дважды завоевывали серебро, а в 2013 – 2014-м финишировали за чертой призеров.

ЧУЖОЙ ОПЫТ

Среди других российских клубов особняком стоит «Локомотив», возобновлявший сотрудничество с Юрием Семиным дважды. Первая попытка – в 2009-м – получилась неудачной из-за неразберихи в руководстве. Вторая – вылилась в завоевание Кубка России в 2017 году и чемпионства в 2018-м. Просто потому что Семин – идеальный тренер для «Локо».

За рубежом только в нынешнем сезоне мы видели два примера возвращений главных тренеров вскоре после отставок. «Монако» с зимы снова руководит Леонарду Жардим, уволенный осенью. А «Реал» принял Зинедин Зидан, казалось бы, попрощавшийся с Мадридом прошлым летом. Пока у Жардима и Зидана дела идут так себе. Тому и другому обещана кадровая перестройка в межсезонье.

Получит ли такой же кредит доверия Каррера, вернись он сейчас в «Спартак»? На этот вопрос может ответить только Леонид Федун. Но то, что тренер способен стать повторно чемпионом после возвращения, доказывают примеры Симоняна, Семина или того же Жозе Моуринью в «Челси».