Месси – Роналду – 600:600! «Ливерпуль» не добрался до рекорда Бердыева - Советский спорт
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02 мая 2019 01:04Футбол

Месси – Роналду – 600:600! «Ливерпуль» не добрался до рекорда Бердыева

Оформив дубль в ворота «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов, лидер «Барселоны» Лионель Месси догнал Криштиану Роналду по числу голов на клубном уровне. Мы собрали все цифры вместе.

БЕРДЫЕВ МОЖЕТ БЫТЬ ДОВОЛЕН

А ведь все шло к тому, что Месси не сможет поразить ворота «Ливерпуля» в третьем матче из трех… Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов-2006/07 каталонцы уступили «красным» 1:2 на «Камп Ноу», затем взяли реванш на «Энфилде» 1:0, но Лео тогда не забил. В течение 180 минут!

Безголевая серия Месси против «Ливерпуля» прервалась на 255-й минуте. Таким образом, в мире осталось только девять команд, против которых аргентинец играл и при этом не отмечался голами.messi3

По числу «сухих» минут рекорд принадлежит «Интеру» Жозе Моуринью, который в ЛЧ-2009/10 не пропустил от Месси в трех матчах (270 минут). А по числу игр без голов от Месси высшее достижение (видимо, уже вечное) принадлежит «Рубину» Курбана Бердыева.

В сезонах 2009/10 и 2010/11 казанцы выстояли против «инопланетянина» в четырех матчах из четырех. Правда, на поле Месси тогда провел 238 минут. То есть меньше, чем в трех встречах с «Ливерпулем».кому не забивал

«КЛУБ 76»

Ну а теперь перейдем к более значимому – подсчету команд, которые пропускали от Месси. «Ливерпуль» стал 76-м по счету!

кому забивал2

А вот как распределились 600 голов Месси по турнирам, в которых он отличался.

600 голов по турнирам

Вот на какие матчи приходились юбилейные мячи.

600 голов

0,88 ГОЛА ЗА ИГРУ ПРОТИВ 0,75 У РОНАЛДУ

На этот результат Месси потратил 683 матча. Для сравнения – Криштиану Роналду свои шесть сотен «выбил» в 800 играх за «Спортинг», «МЮ», «Реал» и «Ювентус». То есть, средняя результативность на клубном уровне у аргентинца существенно выше – 0,88 против 0,75. При этом в Лиге чемпионов он теперь отстает от португальца на 14 забитых мячей.

600кришт по турнирам

В нынешнем сезоне на счету Месси уже 48 голов в 46 матчах. Фантастика! Аргентинец возглавляет сразу три гонки бомбардиров – чемпионата Испании (34), в споре за «Золотую бутсу»-2018/19 и Лиги чемпионов (12). До персонального рекорда в главном еврокубке аргентинцу осталось забить еще два мяча. В ЛЧ-2011/12 он отличился 14 раз.

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Добавим, что начиная с 17 марта, то есть примерно за полтора месяца, Месси четырежды (!) поражал ворота соперников прямыми ударами со штрафного. Просто гений!

Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч

«Барселона» - «Ливерпуль» - 3:0 (1:0)

Голы: СУАРЕС, 26 – 1:0. МЕССИ, 75 – 2:0. МЕССИ, 82 – 3:0.

Ответный матч – 7 мая.

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