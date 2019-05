Месси – Роналду – 600:600! «Ливерпуль» не добрался до рекорда Бердыева

А ведь все шло к тому, что Месси не сможет поразить ворота «Ливерпуля» в третьем матче из трех… Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов-2006/07 каталонцы уступили «красным» 1:2 на «Камп Ноу», затем взяли реванш на «Энфилде» 1:0, но Лео тогда не забил. В течение 180 минут!

Безголевая серия Месси против «Ливерпуля» прервалась на 255-й минуте. Таким образом, в мире осталось только девять команд, против которых аргентинец играл и при этом не отмечался голами.

По числу «сухих» минут рекорд принадлежит «Интеру» Жозе Моуринью, который в ЛЧ-2009/10 не пропустил от Месси в трех матчах (270 минут). А по числу игр без голов от Месси высшее достижение (видимо, уже вечное) принадлежит «Рубину» Курбана Бердыева.

В сезонах 2009/10 и 2010/11 казанцы выстояли против «инопланетянина» в четырех матчах из четырех. Правда, на поле Месси тогда провел 238 минут. То есть меньше, чем в трех встречах с «Ливерпулем».

Ну а теперь перейдем к более значимому – подсчету команд, которые пропускали от Месси. «Ливерпуль» стал 76-м по счету!

А вот как распределились 600 голов Месси по турнирам, в которых он отличался.

Вот на какие матчи приходились юбилейные мячи.

На этот результат Месси потратил 683 матча. Для сравнения – Криштиану Роналду свои шесть сотен «выбил» в 800 играх за «Спортинг», «МЮ», «Реал» и «Ювентус». То есть, средняя результативность на клубном уровне у аргентинца существенно выше – 0,88 против 0,75. При этом в Лиге чемпионов он теперь отстает от португальца на 14 забитых мячей.

В нынешнем сезоне на счету Месси уже 48 голов в 46 матчах. Фантастика! Аргентинец возглавляет сразу три гонки бомбардиров – чемпионата Испании (34), в споре за «Золотую бутсу»-2018/19 и Лиги чемпионов (12). До персонального рекорда в главном еврокубке аргентинцу осталось забить еще два мяча. В ЛЧ-2011/12 он отличился 14 раз.

Добавим, что начиная с 17 марта, то есть примерно за полтора месяца, Месси четырежды (!) поражал ворота соперников прямыми ударами со штрафного. Просто гений!

Messi’s goal, but from another angle. 😱 pic.twitter.com/WRFkrzAvYV