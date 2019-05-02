8 гениальных касаний! Все голы Месси со штрафных в сезоне-2018/19 (видео)

18 августа 2018 года. 1-й тур чемпионата Испании. «Барселона» - «Алавес» - 3:0. Гол на 64-й минуте (1:0) в рамках дубля.
№ 2
18 сентября 2018 года. 1-й тур Лиги чемпионов. «Барселона» - ПСВ – 4:0. Гол на 31-й минуте (1:0) в рамках хет-трика.
№ 3 и № 4
8 декабря 2018 года. 15-й тур чемпионата Испании. «Эспаньол» - «Барселона» - 0:4. Голы на 17-й (0:1) и 65-й (0:4) минутах в рамках дубля.
№ 5
17 марта 2019 года. 28-й тур чемпионата Испании. «Бетис» - «Барселона» - 1:4. Гол на 18-й минуте (0:1) в рамках хет-трика.
№ 6
30 марта 2019 года. 29-й тур чемпионата Испании. «Барселона» - «Эспаньол» - 2:0. Гол на 71-й минуте (1:0) в рамках дубля.
№ 7
2 апреля 2019 года. 30-й тур чемпионата Испании. «Вильярреал» - «Барселона» - 4:4. Гол на 90-й минуте (4:3).
№ 8
1 мая 2019 года. Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов. «Барселона» - «Ливерпуль» - 3:0. Гол на 82-й минуте (3:0) в рамках дубля.
Всего за «Барселону» Месси забил 42 штрафных. Это 7 процентов от общего количества голов. Напомним, после дубля в ворота «Ливерпуля» на счету аргентинца стало 600 забитых мячей на клубном уровне. По этому показателю он догнал Криштиану Роналду.
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