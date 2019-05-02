Евгений Ловчев: Играли равные команды, но у «Барсы» есть Месси - Советский спорт
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02 мая 2019 14:35ФутболВолохов Юрий

Евгений Ловчев: Играли равные команды, но у «Барсы» есть Месси

Наш обозреватель Евгений Ловчев – о полуфинале Лиги чемпионов «Барселона» - «Ливерпуль».

«Барселонцы отдали мяч сопернику»

Перед матчем я говорил, что встречаются две равные команды, но в одной из них есть Месси, поэтому у этой команды преимущество. И действительно, несмотря на счет, игра была довольно равной. А при счете 1:0 во втором тайме «Ливерпуль» перехватил инициативу. Казалось, что еще немного и гости сравняют, но тут второй гол, а вскоре и третий - и игра сделана. Но интрига умела даже не после третьего гола «Барсы», а когда Салах попал в штангу после отличной атаки «Ливерпуля». 3:1 – это был бы совсем другой расклад перед ответной встречей. Теперь же, будем откровенны, шансы «Ливерпуля» на выход в финал крайне малы.

После матча Андрей Аршавин сказал, что «Барселона» один в Ливерпуле почти наверняка забьет. То, что «Барса» пропустит пять, пусть даже от такой суператакующей команды, это из области фантастки.

Если же вернуться к матчу, что «Барселона» избрала не характерную для себя тактику. Все привыкли, что «Барса» любит много времени владеть мячом. А здесь хозяева мяч ливерпульцам отдали и стали ловить соперника на контратаках. И эта тактика сработала. «Браса» владела мячом 48% против 52% у соперников. Вальверде тактически переиграл Клоппа.

«Мы шутили: Пеле считали голы, забитые на тренировках»

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Что касается 600 голов Месси, это выдающийся результат! В наше время, при такой плотной опеке, при таких скоростях, забить шесть сотен – это что-то фантастическое.

Все знают, что Пеле забил больше тысячи. Но ему считали все голы, а его «Сантос» часто встречался с командами, которые явно уступали в классе. Мы в свое время шутили, что Пеле приписывают даже голы, забитые на тренировках.

Так вот, Месси забивал все свои мячи только сильным соперникам, в сильных турнирах.

Известные кадры, когда Пеле забил свой тысячный гол с пенальти за «Сантос». Он забил аргентинскому вратарю Андраде, который пропустил и тут же пошел поздравлять Пеле. К чему я это вспомнил? Я играл вместе с Андраде за сборную мира на «Маракане» в прощальном матче Гарринчи в декабре 1973 года.

Возвращаясь к Месси, кто-то говорит, что он стал не таким быстрым. Ерунда! Вчера все видели, как он умеет бежать с мячом: игроки «Ливерпуля» втроем или даже вчетвером его с трудом сдерживали. Но дело не только в скорости, Месси обладает удивительной головой – все видит и мгновенно принимает лучшие решения. Он еще и 700 забьет, какие его годы!

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