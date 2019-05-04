«Респект Джорджевичу! На ЦСКА будет салют!» Как Санкт-Петербург узнал о чемпионстве

Город к такому повороту был не очень-то готов.

Когда в Туле прозвучал финальный свисток, улицы Питера не наводнили люди в сине-бело-голубом, а в спортивных барах никто не прыгал до потолка. После ничьей «Зенита» с «Ахматом» (1:1) все мысленно приготовились к тому, что пятое российское золото будет оформлено в следующем туре с ЦСКА. И тут такой поворот… На болельщиков нашло какое-то оцепенение, объяснимое к тому же майскими праздниками.

Вот что рассказал нашему корреспонденту преданный фанат «Зенита» Евгений:

- Честно, был уверен, что это произойдёт в матче с ЦСКА, но так даже лучше. Чемпионство встретили в бане! После игры в Грозном мы переключились на Тулу, но наш друг, играющий на ставках, запретил сообщать ему результат матча «Арсенал» – «Локомотив»…

Кстати, я до сих пор не знаю, в курсе он, как сыграли, или нет? Хотя в Петербурге от такого не спрятаться. Как говорится, из каждого утюга… Позади четыре года ожидания, поисков, решений и экспериментов. Смена руководства, главного тренера, ротация состава. Сергей Богданович Семак - особенный человек. Неслучайно он стал первым, кто завоевал титул как игрок и как тренер. Это один из самых тяжелых триумфов. Даже при том, что золото оформлено за три тура до окончания чемпионата.

- Дикий респект Луке Джорджевичу за гол в Туле, - продолжил Евгений. - Еще Лучано Спаллетти говорил о нём, как о классном форварде, который себя покажет. Пора возвращать парня из аренды. Также очень хочу выделить Александра Анюкова. Теперь он пятикратный чемпион России. А вообще молодцы все – от уборщицы на базе до высшего руководства. Победу делают все. Все без исключения. А еще в такие моменты забываются все проблемы, скандалы, глупости, которые были связаны с клубом тем или иным образом.

Главное, что «Зенит» идёт вперед. И теперь у него есть все кроме европейского доминирования. Пришло время заявить о себе в Лиге чемпионов. А пока все ждут 12 мая, матча с ЦСКА. Будет чемпионский салют, праздник!..

…Официальный твиттер и сайт «Зенита» сразу пригласили всех болельщиков встречать команду в аэропорт «Пулково». Несмотря на начавшийся проливной дождь, поклонники сине-бело-голубых начали бурное обсуждение, в какой терминал прилетит команда. В сторону аэропорта начали стекаться машины с зенитовскими флагами из окон. Прибытие рейса из Грозного было назначено на 23:15.

А в одном из баров Петербурга всей командой отмечали день рождения волейболисты. После того, как трансляция из Тулы по телевизору закончилась, тост был за чемпионство футбольных одноклубников.