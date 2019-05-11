Найденов, Черчесов, Бекхэм и договорняки. Сочи возвращается в большую игру! - Советский спорт
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11 мая 2019 10:04ФутболЗетилов Игорь

Найденов, Черчесов, Бекхэм и договорняки. Сочи возвращается в большую игру!

Уже 11 мая могут определиться оба клуба, которые напрямую шагнут из ФНЛ в РПЛ. Одним из них должен стать «Сочи», образованный год назад на базе питерского «Динамо».

Мы решили вспомнить, что такое большой футбол по-сочински.

НАЙДЕНОВ

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Первое упоминание о сочинском футболе, найденное в местном госархиве, относится к далекому 1911 году. Тогда осенью был проведен турнир с участием трех команд: «Воинская часть», «Общество «Сокол» и «Общество мацестинских серных источников «Мацеста». Победителем стали мацестинцы…

Но по-настоящему большого футбола сочинцам пришлось ждать более 80 лет! В декабре 1990-го мэр города Сергей Дерендяев позвал Арсена Найденова возглавить новый клуб «Жемчужина», названный в честь одноименной гостиницы. Задача была поставлена амбициозная – пошагово преодолеть путь из второй лиги в высшую. До этого Найденов успел потренировать полтора десятка таких же заштатных команд из самых разных уголков СССР – от Сахалина до Чебоксар…

Удивительно, но цель была достигнута за два сезона. «Жемчужина» победила сначала во второй лиге (не потеряв ни одного очка в домашних матчах), а потом – и в Западной зоне первого дивизиона. В высшей лиге (уже российской) сочинцы продержались семь лет! Лучшие результаты – девятое место в чемпионате-1994 и 1/8 Кубка страны в 1994-м, 1995-м и 1999-м. Из персональных достижений игроков «Жемчужины» того периода можно отметить 13 голов самобытного нападающего Гочи Гогричиани в 1993 году и «сухую» серию (510 минут) вратаря Евгения Крюкова в 1997-м.

Однако до нового тысячелетия «Жемчужина» в элите не дожила. В 1999-м бывшая команда Найденова покинула высшую лигу, а в 2000-м попрощалась и с первой. Еще спустя три года клуб расформировали. Сочинская сказка закончилась.

ДОГОВОРНЯКИ

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Интересно, что Найденов не раз признавался в том, что его «Жемчужина» периодически… участвовала в договорных матчах. По словам тренера, в одном из сезонов он сам «отдал» игру стоящему на вылет новороссийскому «Черноморцу». Но самый резонансный договорняк состоялся 10 ноября 1993 года. Перед последним туром за выживание боролись четыре команды: «Жемчужина» (30 очков), «Луч» (29), «Локомотив» НН (28) и «Океан» (28). При этом сочинцы встречались с нижегородцами, которых тренировал близкий друг Найденова Валерий Овчинников, легендарный Борман.

По регламенту, все игры должны были начаться одновременно. Однако матч «Жемчужины» с Нижним отложили из-за… опоздания пожарной машины. Нужно ли уточнять, что это опоздание было умышленным?.. В течение всей игры футболисты постоянно симулировали травмы, растянув встречу до максимума. Благодаря всем этим махинациям матч завершился намного позже, чем в других городах. Когда стало понятно, что «Луч» и «Океан» проиграли, «Жемчужина», потеряв турнирную мотивацию, позволила «Локо» забить и победить 2:1. Довольные Найденов и Овчинников сохранили свои команды в «вышке».

ЧЕРЧЕСОВ

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Возрождение «Жемчужины» состоялось в 2008 году, когда в клуб ни с того ни с сего вложили огромные деньги, команда окрасилась в оранжевые цвета, а на ее эмблеме появился дельфин. Пиар-служба тоже даром время не теряла, запустив агрессивную рекламную кампанию. Болельщики со стажем наверняка помнят огромные билборды на Рублевском шоссе, на которых под фото Дэвида Бекхэма красовалась надпись «Мы отказались от него». Речь шла как раз о «Жемчужине»… А в записи гимна клуба приняли участие будущий кандидат в президенты России Ксения Собчак и ди-джей Смэш. В общем, Сочи сразу окрестили футбольными «Нью-Васюками».

Безымянный

Перед началом сезона-2011 «Жемчужину» возглавил сам Станислав Черчесов! Игрокам в первой лиге выплачивались премиальные на уровне РПЛ! Казалось, еще год-два – и мы увидим Сочи не только в премьер-лиге, но и в еврокубках. Однако и эта сказка имела довольно быстрый конец. Даже более быстрый, чем первая, найденовская. У президента клуба Дмитрия Якушева, как это часто случается в нашей стране, вдруг резко закончились деньги. Бизнес встал – и «Жемчужина» снялась с турнира, а потом потихоньку развалилась.

«ФИШТ»

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Предпосылкой для сказки № 3 стала зимняя Олимпиада 2014 года. К Играм на берегу Черного моря построили олимпийский парк и красавец-стадион «Фишт». После церемонии закрытия арену закрыли на реконструкцию – и переделали под футбольные нужды в связи с приближавшимся чемпионатом мира.

«Фишт» был вновь введен в эксплуатацию 28 марта 2017 года. В тот день сборная России под руководством знакомого сочинцам Черчесова сыграла в товарищеском матче с бельгийцами – 3:3.

2 мая того же года на «Фиште» прошел финал Кубка России: «Локомотив» Юрия Семина победил «Урал» – 2:0. Ну а во время ЧМ-2018 там состоялись сразу шесть матчей, включая легендарный четвертьфинал Россия – Хорватия. Со спасительным голом Марио Фернандеса в овертайме и роковым промахом Федора Смолова в серии пенальти…

Ну а после чемпионате встал вопрос, как всю эту футбольную инфраструктуру не растерять. Решение нашли быстро: создали ФК «Сочи» (по аналогии с хоккейным), и не с нуля, а на базе «Динамо» из Санкт-Петербурга, благодаря чему команда сразу оказалась в ФНЛ.

После 35-го тура команда Александра Точилина делит первое место с «Тамбовом», оторвавшись от третьей строчки таблицы на семь очков. Это значит, что уже в следующем сезоне мы увидим сочинцев в премьер-лиге. Вот и посмотрим, какое продолжение получит эта сказка. Появится ли на берегах Черного моря реальный интерес к футболу, а у искусственно созданного клуба – армия болельщиков, чтобы заполнять трибуны «Фишта»? В сезоне-2018/19 на центральных матчах команда Точилина собирала в районе 5 тысяч зрителей (при вместимости в 45 тысяч).

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