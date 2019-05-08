«Ну а что вы хотели?! У Кокорина всего два адвоката, а у Пака – три!» - Советский спорт
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08 мая 2019 18:58ФутболГригорьевская Юлия

«Ну а что вы хотели?! У Кокорина всего два адвоката, а у Пака – три!»

Адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик прокомментировал вердикт по делу его подзащитного, а также форварда «Зенита» Александра Кокорина и экс-полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которым дали реальные сроки.

- С учетом доказательств, которые были собраны по делу, статья «Хулиганство» Кириллом не была нарушена. Меня очень радует, что нам удалось доказать, что он не главный злодей во всей этой истории, и мы хотя бы один эпизод по Сергею Гайсину отбили.

Однако должна была уйти и статья 213. Суд переквалифицировал ее со второй на первую часть, но это все равно незаконно - никто другой не признан потерпевшим. Был нанесен лишь легкий вред здоровью Дениса Пака. Но не Кириллом. Вот это двойное вменение за одни и те же действия абсолютно незаконно. С учетом реально совершенного ребятами никто из них не должен был провести ни дня за решеткой. Они были взяты под стражу незаконно, а уж коли были взяты, то 8 мая их должны были отпустить. Потому что хулиганства в их действиях нет.

- Если Кириллу сняли эпизод по Гайсину, почему срок оставили тот же, что просил прокурор, - год шесть месяцев, как у его брата?
- Один год и четыре месяца дали по хулиганству, и за два других эпизода - еще по месяцу. Но и эти эпизоды, на мой взгляд, не подтверждены никакими доказательствами. Когда был конфликт с Виталием Соловчуком, Кирилл признал, что было несколько ударов в корпус. Сам Соловчук на допросе тоже об этом говорил. И при этом Соловчук дал показания, кто именно сломал ему нос. Это был не Кирилл. Кирилл не бил его в лицо. Доказательство, на которое органы предварительного следствия делали упор, – фототаблица, составленная ими самими. Разве это объективно?

Они берут распечатку кадров и пишут: здесь Кирилл ударил ногой, здесь Саша ударил ногой, здесь Павел. Но там ничего не видно. А потерпевший говорит, что его били все вместе, когда он лежал. Поэтому по эпизоду с Словчуком у Кирилла тоже не должно быть 115-й статьи. Когда гандболист Соловчук отпихнул Кирилла, я не знаю, кто больше боли почувствовал. Девятнадцатилетний пацан или эта машина - сто восьми килограммов. Здесь тоже должна была быть 116-я статья. По Паку то же самое. Как Кирилл одной пощечиной причинил ему вред здоровью? Если бы от удара Кирилла наступила черепно-мозговая травма – Пак бы упал. Мы бы заметили, что Пак пострадал. А пощечина должна была быть расценена как побои. Мы просили переквалификацию.

- Чмт произошла из-за удара стулом, вроде бы.
- Ее вообще не было. Пак намеренно уклонился от участия в экспертизе. Зачем? У тебя три сильнейших адвоката, которые готовят тебя к допросам. Значит, есть что скрывать? Его, как потерпевшего, эксперты приглашают на обследование, а он пишет заявление на отказ на бланке, который ему следователь дал. То есть, все согласовано. У обвиняемого Александра Кокорина только два адвоката, у остальных ребят по одному, а у Пака – три! Ну, что вы после этого хотите?!

- При вынесении приговора суд больше опирался на показания потерпевших?
- Именно так. Приговор построен на показаниях потерпевших. Дана оценка в сторону обвинения. А все свидетели будто просто погулять пришли. Все рассказывают о том, как на них давили.

- Какие прогнозы на апелляцию?
- Будем биться. Делать максимум того, что от нас зависит. Ребята очень расстроились. Справедливо и разумно было бы отпустить их сегодня домой.

- Можно ли воспользоваться УДО, как только приговор вступит в силу?
- Не готов рассуждать на эту тему. Надо сосредоточиваться на обжаловании.

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