Чисто английское. В Мадриде нас ждет уникальнейший финал «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»

Да-да, не удивляйтесь: «Ливерпуль» последний из своих 18 титулов чемпиона Англии завоевал еще тогда, когда АПЛ не была создана. Премьер-лигу запустили в 1992-м, а «красные» не поднимались на вершину у себя в стране с далекого 1990-го. Притом что с тех пор четвертый раз добрались до финала Лиги чемпионов!

Впрочем, у команды Юргена Клоппа есть шанс выиграть АПЛ в нынешнем сезоне. Заключительный тур в премьер-лиге состоится 12 мая, а британский финал ЛЧ пройдет на мадридском «Ванда Метрополитано» 1 июня. И говорить, что у «красных» нет шансов на флажке опередить «Ман Сити», мы не будем. Как вообще можно рассуждать о шансах после того, что творили на этой неделе представители АПЛ?

Но если за «Ливерпулем» европейские чудеса водились и раньше (о «магии» этого клуба мы сегодня уже писали), то «Тоттенхэм» продолжает творить свою историю. «Шпоры» не были чемпионами Англии с 1961 года, в финал еврокубка предыдущий раз выходили в 1984-м (это был Кубок УЕФА), а до решающего матча Кубка/Лиги чемпионов ранее вообще не добирались. Они и в полуфинал-то попали после перерыва в 57 лет!

А ведь из ЛЧ-2018/19 команда Маурисио Почеттино могла вылететь уже после групповой стадии. В заключительном туре «шпоры» уступали в гостях «Барселоне» 0:1 до 87-й минуты, когда счет сравнял Лукас Моура.

Video: Lucas Moura scores vital goal vs Barcelona to rescue Tottenham's Champions League hopes: https://t.co/k5JliC5MHJ qua @YouTube — Football Fans (@FanFootball381) 12 декабря 2018 г.

Но этого было мало. Для выхода в плей-офф требовалось, чтобы в параллельном матче «Интер» потерял очки дома с немотивированным ПСВ. И ведь потерял, сыграв с голландцами 1:1… Кто знает, может, тогда невидимой рукой футбольного бога и был запущен «маховик чудес» в этой сумасшедшей Лиге чемпионов?

На долю «Тоттенхэма» в плей-офф пришлись аж два чуда. В ответном четвертьфинале с «Ман Сити» (3:4) лондонцев спасли видеоповторы, благодаря которым судьи засчитали гол Фернандо Льоренте то ли рукой, то ли бедром, но отменили на исходе компенсированного времени мяч Рахима Стерлинга, который выводил в полуфинал «горожан». Ну а вчера «шпоры» уже сами вырвали победу на шестой (!) добавленной минуте, уступая «Аяксу» в гостях к перерыву 0:2. 3:2 счет сделал все тот же Моура, оформив хет-трик, что до него на этой стадии турнира удавалось только Криштиану Роналду, Роберту Левандовски, Ивице Оличу и Алессандро Дель Пьеро.

Можно было бы сказать, что так не бывает. Но ведь накануне «Ливерпуль» забил четыре (!) «Барселоне», отыграв у каталонцев по сумме двух матчей еще большее отставание – в три мяча…

Вообще, в плей-офф-2019 было уже шесть случаев, когда команда проходила в следующий раунд после поражения в первом матче. Это рекорд турнира – ранее число таких «возвращений» не превышало четырех за сезон. И ведь это были не просто «возвращения», а почти сплошь (вынесем за скобки дуэль «Рома» – «Порту») суперкамбэки!

Перечислим их в хронологическом порядке:

№ 1

1/8 финала

«Аякс» – «Реал» – 1:2 (д), 4:1 (г)

№ 2

1/8 финала

«Манчестер Юнайтед» – «ПСЖ» – 0:2 (д), 3:1 (г)

№ 3

1/8 финала

«Атлетико» – «Ювентус» – 2:0 (д), 0:3 (г)

№ 4

1/2 финала

«Барселона» – «Ливерпуль» – 3:0 (д), 0:4 (г)

№ 5

1/2 финала

«Тоттенхэм» – «Аякс» – 0:1 (д), 3:2 (г)

На выходе мы имеем уникальнейший финал «нечемпионов АПЛ», второй в истории, когда за главный приз Старого Света поспорят два английских клуба. Предыдущий раз это были «МЮ» и «Челси», доигравшиеся 11 лет назад до серии пенальти в «Лужниках». Теперь – «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», которые, следуя традициям ЛЧ-2018/19, могут доиграться 1 июня в Мадриде до чего угодно.

Но Англия, прервав, наконец, пятилетнюю испанскую гегемонию в Лиге чемпионов, близка к тому, чтобы установить абсолютный рекорд. В финал Лиги Европы уже сегодня могут пробиться «Челси» и «Арсенал». А двух еврокубковых финалов в один сезон не было ни у Испании, ни у Италии, ни тем более у Германии. Так АПЛ действительно сильнейшая лига мира? Теперь – не только на бумаге? Пожалуй.

Будет ли у мадридского финала «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» фаворит?.. Гадать – бессмысленно. Отметим только, что Юрген Клопп ранее проиграл с «красными» все три титульных поединка (в ЛЕ-2015/16, Кубке лиги-2015/16 и ЛЧ-2017/18), а в состав «Тоттенхэма» к 1 июня обещал вернуться давно травмированный Гарри Кейн…