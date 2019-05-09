Вся власть – электрикам! Юрий Цыбанев о финале «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» В последний момент футбольный Бог почесал в затылке – и придумал чисто английское убийство…

Так и просится – в качестве иллюстрации к умопомрачительным полуфиналам Лиги чемпионов – миленькая такая картинка: футбольный Бог задумчиво чешет в затылке – да и переигрывает все в последний момент…

В самом деле. Финал с названием «Барселона» – «Аякс» был не только наиболее вероятен, но и наиболее близок – по тому, как разворачивались события в полуфиналах. И даже успелось облизнуться в предвкушении редчайшего в истории Лиги чемпионов полномасштабного триумфа футбольного искусства. Которое «Барса» олицетворяет исторически. А «Аякс» образца нынешнего сезона стремительно подтянулся к ней в пару.

Вместо этого грянуло чисто английское убийство. А не хотите получить «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»? Круто. Резко. Жестко.

И – что бы это значило?

Ну да, АПЛ наконец дорвалась до покорения Европы. Хрястнула кулаком по столу – и массированным натиском свергла пятилетнюю испанскую гегемонию.

Но стоит копнуть глубже. Все последние лауреаты главной европейской лиги в той или иной мере олицетворяли определенную футбольную породу. Если угодно – аристократическую традицию. За редчайшим исключением в виде, скажем. «Челси» (хоть и зовутся они, по иронии, «аристократами»…).

Нынче произошел, я бы сказал, переворот. Прорыв беспородности. Заметьте: и «Ливерпуль», и «Тоттенхэм» пробрались в плей-офф совсем на тоненького, по дополнительным показателям. Такого практически никогда не позволяют себе в Лиге чемпионов команды родовитые. А нынешние финалисты пока еще в графе «происхождение» пишут «из рабочих».

Так что же зашифровано в афише финала? Можно одним словом – победа вечного двигателя. Я вот смотрю на сезонный график выступлений «Ливерпуля» – и тупо не понимаю, как такое вообще возможно в АПЛ с ее дикими перегрузками и переуплотненным календарем! Но ведь факт: с марта электростанция Юргена Клоппа стала выдавать на-гора такой ток, от которого падал в конвульсиях каждый встречный соперник. Ну да, за исключением «Барсы» в первом полуфинальном матче, но если вспомнить контекст той игры, то и по каталонцам судорога пробегала не раз и не два, несмотря на итоговый счет тех 90 минут.

Но «Ливерпуль» еще ладно. Клоппу таки прошлым летом доставили кадровое подкрепление миллионов на 200. А Маурисио Почеттино не подвезли, можно сказать, никого в подкрепление. А «Тоттенхэм» все равно прорвался! Ежели хоть какая-то щелочка просвечивалась, он в нее залезал. Что в четвертьфинале с «Ман Сити», что в полуфинале с несчастным «Аяксом» – которому, пожалуй, элементарной дыхалки не хватило, чтобы додержаться.

Я и говорю: абсолютная победа вечного двигателя. Никаких вам футбольных изысков. Гони вперед – успех придет. Эти полуфиналы вообще прошли в духе футбола этак 60-летней давности. Вполне дворового открытого стиля, царившего еще до изобретения катеначчо…