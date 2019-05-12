Наиль Умяров: Надеюсь, в ближайших матчах «Спартака» взойдет солнце

– Сегодня у вас был дебютный матч в стартовом составе «Спартака». Когда узнали, что выйдете с первых минут? – вопрос Умярову.

– Перед игрой. По тренировкам это было непонятно. А перед матчем Олег Георгиевич позвал и сказал, чтобы я готовился.

– Остались довольны своим дебютом?

– Конечно, всегда хочется совершенствоваться. В каких-то моментах сыграл хорошо, в каких-то плохо. Постараюсь улучшить свою игру.

– Еще на сборах отмечалось, что вы не по годам уверенны в себе и руководите на поле партнерами. Сегодня удалось в полной мере себя проявить?

– Я всегда так играл. Всегда придерживался такого стиля. С самого детства. Поэтому сегодня не делал ничего сверхъестественного.

– Было понятно, что «Спартаку» придется взламывать плотную оборону. Забили быстрый мяч. Насколько было тяжело или легко противостоять «Уфе», которая из-за этого немного раскрылась?

– Быстрый гол повлиял на ход игры. Если бы мы забили и во втором моменте, когда Ташаев вышел один на один, было бы еще лучше. Хорошо, что в концовке не пропустили.

– Леонид Федун после матча заходил в раздевалку. Что он сказал, и поздравили ли вас с дебютом?

– С дебютом поздравил, а то, что он сказал, пусть останется в раздевалке.

– На зимних сборах Олег Кононов уделял много внимания короткому и среднему пасу, чтобы команда очень быстро передавала мяч друг другу. Почему у «Спартака» это пока получается не так эффективно в позиционных атаках?

– Мы должны уметь играть по-разному. Футбол прогрессирует. Ничего плохого в этом не вижу.

– Фернандо уже который матч играет под нападающими, а вы, можно сказать, выполняете его функции. Какая сегодня была у вас установка?

– Мы с ним всегда менялись. Когда Фернандо опускался – я поднимался. Мы всегда были в движении и старались не играть вместе.

– Переходя в «Спартак» зимой, ожидали, что команда будет бороться только за Лигу Европы?

– В футболе всякое случается. Сейчас довольно сложный период. В весенней части чемпионата было мало побед. Сейчас более-менее выправляем ситуацию.

– В чем вы видите проблемы «Спартака», из-за которых не получалось побеждать?

– Где-то не хватало удачи, где-то чуть-чуть опускались во вторых таймах.

– Насколько было тяжело после постоянной игровой практики в «Чертаново» сидеть на лавке в «Спартаке»?

– Когда играешь – более уверенно себя чувствуешь. Понимаешь, что помогаешь команде. А когда мало играешь или вообще не выходишь на поле – это морально тяжело. Я рад, что сейчас дебютировал. Постараюсь и дальше прогрессировать.

– Почему у «Спартака» все так плохо с реализацией моментов?

– Да, мы создаем моменты, но упускаем их. Надеюсь, удача когда-нибудь будет оказываться на нашей стороне.

– Солнце взойдет?

– Да. Именно так.

– А когда?

– В ближайших матчах. Я уверен в этом.

«Надеюсь, мы останемся в премьер-лиге»

– Вы выглядите очень расстроенным. Считаете, проиграли не по делу? – вопрос Круговому.

– Мы бились, старались. В первом тайме особо моментов не было, а у «Спартака» был один момент и он его реализовал. После перерыва мы пытались забить, но не получилось. Обидное для нас поражение.

– Как команда воспринимает то, что, скорее всего, придется играть в зоне стыков?

– Что поделать? Если будет такая ситуация – придется играть. Нам надо выигрывать. Рано сейчас о чем-то говорить, но если так произойдет, я надеюсь, что мы останемся в премьер-лиге.

– Что произошло в перерыве между Фернандо и Карпом? Даже главный тренер пошел, чтобы вмешаться.

– Я не слышал. Слышал только, что наш главный тренер сказал, что Фернандо ему что-то грубое сказал, и он ему ответил типа заткнись.

«Мы сделали три ошибки, после чего «Спартак» один раз сумел забить, поэтому проиграли»

– Какие впечатления оставила игра? – вопрос Йокичу.

– Это был очень важный для нас матч. «Спартак» – очень хорошая команда. Мы не забили сразу, а потом было тяжело, когда счет стал 0:1. Мы не так плохо сегодня играли, просто не забили свои моменты, которые у нас были, а «Спартак» забил, поэтому мы проиграли. Теперь нам надо дальше играть. Впереди еще два матча, а потом посмотрим, что будет.

– «Спартак» выиграл заслуженно?

– Победа всегда заслуженная. Мы сделали три ошибки, и соперник один раз забил. Надо играть до конца, брать очки в следующих матчах, а потом уже смотреть в таблицу.

– В перерыве между Фернандо, Карпом и главным тренером произошел конфликт. Что там было?

– Я не видел, что там получилось. Все произошло очень быстро, поэтому не могу комментировать.

«Есть уверенность, что по итогам стыковых матчей «Уфа» останется в РПЛ»

– Какие впечатления от матча? – вопрос Игбуну.

– Игра была равная. Преимущество «Спартака» состояло в быстро забитом мяче. Это вынудило нас больше атаковать и пытаться сравнять счет. Но тяжело выиграть, не создавая множество моментов и не реализовывая их.

Мы неплохо играем в концовках матчей, потому что хорошо готовы. В таких случаях до последней секунды атакуешь. «Спартак» же, наоборот, пропускал на последних минутах матчей. Сегодня нам надо было играть так же. К сожалению, не получилось создать «Спартаку» проблемы. Не могу сказать, что мы должны были побеждать, но на ничью, думаю, могли рассчитывать.

– «Уфе» почти наверняка предстоят переходные матчи. Что об этом скажете?

– Я уверен, мы сохраним прописку после стыковых матчей. Нам необходимо думать о ближайших играх. Пока мы даже не знаем своего соперника по стыкам.