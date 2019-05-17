В 35 Гарик – ягодка опять? Какая судьба ждет Игоря Денисова В пятницу бывший капитан «Локомотива» отмечает день рождения, который может стать для него последним в качестве профессионального футболиста. Разбираемся, в чем дело, и прогнозируем дальнейшее развитие событий.

КУДА ПРОПАЛ ДЕНИСОВ?

Такой или подобные вопросы главному тренеру «Локо» Юрию Семину задают после каждой игры. Юрий Палыч на первых порах отсылал вопрошающих к руководству клуба, затем утверждал, что опорный полузащитник болен, а теперь предлагает сразу переходить к другим темам.

На самом деле ситуация такова. Денисов попросту перестал попадать в состав, проигрывая конкуренцию более молодым Гжегожу Крыховяку и Дмитрию Баринову. В конце концов, в распоряжении Семина есть также Дмитрий Тарасов и Тарас Михалик, способные закрыть эту позицию. Кроме того, в двух последних встречах – с «Рубином» в чемпионате и «Ростовом» в Кубке – «Локо» использовал схему с тремя центральными защитниками и одним опорным хавбеком, в роли которого выступал Крыховяк. Таким образом, Семин дает понять, что вполне готов к тому, чтобы вовсе отказаться от услуг недавнего капитана команды.

Ситуация осложняется тем, что известный своим тяжелым и взрывным характером Денисов, не попадая в основной состав, превращается в бомбу замедленного действия. Пару матчей на скамейке он еще способен потерпеть, но дальше… Дальше, по всей видимости, между главным тренером и футболистом состоялся откровенный разговор на эту тему, и Семин счел за благо отпустить Гарика на все четыре стороны с официальной версией «поправить здоровье». Поэтому не исключено, что обиженный на Юрия Палыча полузащитник последние дни действительно провел на своей даче в Ленинградской области, о чем сообщали многие СМИ.

ВИНОВАТ ЛИ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ ГЕРКУС?

Почему-то в тех же средствах массовой информации популярна такая версия: в возникновении конфликта между Семиным и Денисовым виноват бывший генеральный директор «Локо» Илья Геркус, в конце минувшего года якобы самовольно продливший контракт с «опорником», истекающий нынешним летом, еще на год. Однако по информации из источников, близких к руководству клуба, Геркус уже с июля 2018 года не имел ни юридических, ни физических, ни каких-либо других возможностей, чтобы в одиночку решать подобные вопросы. Продлить контракт с любым игроком гендиректор никак не мог без одобрения совета директоров. Все, что Геркус на тот момент мог сделать, – это поставить свою подпись под распоряжением, условно говоря, на закупку сувенирной продукции. И не более того.

Так каким же образом контракт Денисова оказался пролонгированным? Это, как утверждают источники, по-прежнему остается белым пятном, но скорее всего в соглашении футболиста с клубом была опция, которая предусматривала автоматическое продление контракта на год, если тот проведет определенное количество матчей в основном составе. Помните, по какой причине бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев мариновал на скамейке Романа Широкова? Да все по той же – чтобы угодить руководству клуба, не желавшему активации опции об автоматическом продлении трудового соглашения на год. В случае с Денисовым, видимо, об этом пункте в официальных бумагах забыли, и Гарик остался железнодорожником до конца текущего сезона.

ПОЧЕМУ ДЕНИСОВ НЕ УШЕЛ ИЗ «ЛОКО» ГОД НАЗАД?

После завоевания чемпионского титула с красно-зелеными у Денисова действительно было желание покинуть команду, как говорится, на пике славы. И не просто уйти куда попало, а вернуться в Питер. Летом 2018-го Гарик был в полном порядке как в игровом плане, так и с точки зрения физической формы, и не без оснований надеялся, что родной «Зенит» захочет принять блудного сына. Скорее всего, того же хотел и только что назначенный на пост главного тренера Сергей Семак, но у руководства сине-бело-голубых было иное мнение. Видимо, боссов «Зенита» слегка смутила сумма в 2-3 миллиона евро, которую нужно было выложить за расторжение контракта Денисова с «Локомотивом».

Между тем у самого Гарика, как утверждают знакомые с ним люди, есть некий пунктик. Футболист всегда хотел завершить карьеру именно в Петербурге, и только в «Зените» он согласен постоянно сидеть на скамейке, ограничившись несколькими матчами в «основе». То есть та самая бомба замедленного действия на берегах Невы становится безопасной, словно из нее извлекают взрыватель.

ГДЕ БУДЕТ ИГРАТЬ ДЕНИСОВ?

Впрочем, в подобное развитие событий – что «Зенит» милостиво приютит ветерана, чтобы дать ему возможность достойно и плавно завершить карьеру – верится с трудом. Какой смысл клубу, стоящему на пороге возвращения в Лигу чемпионов, утяжелять состав 35-летним игроком, теряющим свои лучшие качества в силу возраста? Другие команды из топ-5 РПЛ тоже не подпишутся на такую авантюру. А у остальных клубов элитного российского дивизиона попросту не найдется необходимых денег, чтобы потянуть контракт Денисова. Зарплата в 400-500 тысяч евро вряд ли устроит футболиста, зарабатывавшего почти в десять раз больше.

Надеяться на продолжение карьеры за рубежом тоже особо не приходится, поскольку осевший на скамейке запасных футболист, пусть и мелькавший в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов, вряд ли заинтересует более или менее приличный клуб. Поэтому наиболее вероятным видится такой вариант: Денисов по завершению сезона тихо и мирно – хотя это явно не в его стиле – завершает карьеру.

Или, может быть, мы бежим впереди паровоза, и даже в 35 Гарик – ягодка опять?