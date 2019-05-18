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18 мая 2019 14:00ФутболНикольский Владислав

«Ман Сити» готов к уникальному треблу!

В субботу на «Уэмбли» команда Хосепа Гвардиолы может установить рекорд – первой в истории выиграть за сезон все три главных английских трофея.

ШАНС ВОЙТИ В ИСТОРИЮ

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Ранее «горожане» победили в Кубке лиги и АПЛ, а в субботу сразятся с «Уотфордом» (начало – в 19.00 по московскому времени) в финале старейшего футбольного турнира – Кубка Англии. Соперники «Ман Сити» завершили чемпионат-2018/19 на 11-м месте, а в кубковый финал пробились второй за свою 138-летнюю историю и впервые с 1984 года.

Как это ни странно, еще никому в Англии не удавалось сделать требл. В 1999 году «МЮ» покорилось, пожалуй, даже более значимое достижение: команда Алекса Фергюсона к победам в АПЛ и Кубке страны добавила триумф в Лиге чемпионов. Однако комбинации «чемпионат – Кубок – Кубок лиги» пока действительно никому не покорялась. «У нас есть шанс войти в историю, – заявил по этому поводу Гвардиола. – И мы попробуем его использовать».

ПУТЬ НА «УЭМБЛИ»

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«Ман Сити», безусловно, повезло с «сеткой». На пути в финал «горожане» преодолели сопротивление «Ротерхэма» (2-й дивизион), «Бернли» (АПЛ), «Ньюпорта» (4-й), «Суонси» (2-й) и «Брайтона» (АПЛ). Самые большие проблемы им доставил «Суонси», который на своем поле до 69-й минуты вел со счетом 2:0. Победный мяч тогда на 88-й минуте забил Серхио Агуэро.

У «Уотфорда» тоже не было ни одной встречи с грандами. В первом для себя раунде команда Хави Грасии (того самого испанца, который тренировал до Курбана Бердыева «Рубин») вообще обыграла представителя шестого (!) дивизиона – «Уокинг». И самый нервный для «Уотфорда» матч тоже завершился со счетом 3:2.

В полуфинале «шершни», как «Ман Сити» в четвертьфинале против «Соуонси», «горели» 0:2. Перевести матч с «Вулверхэмптоном» в овертайм удалось на четвертой компенсированной минуте Трою Дини. А в дополнительное время победную точку поставил Жерар Деулофеу

ФАКТОР ЕВРОКУБКОВ

Не пустив «Вулверхэмптон» в финал Кубка, «Уотфорд» может, тем не менее, передать «волкам» путевку в Лигу Европы. Если сегодня на «Уэмбли» победит «Ман Сити», то седьмое место в АПЛ-2018/19 станет еврокубковым. А именно его по итогам сезона и занял «Вулверхэмптоном», борьба которого с «Уотфордом» – теперь заочная – продолжается.

Напомним, что в ЛЧ-2019/20 Англию могут представить пять клубов – если «Арсенал» 29 мая в Баку возьмет верх над «Челси» в финале Лиги Европы. А вот кто присоединится к «МЮ» в ЛЕ-2019/20, зависит от исхода завтрашнего матча. Безусловно, фаворитом считается «Ман Сити». Но за последнее время мы видели в футболе столько чудес, что заранее записывать требл Гвардиоле не стоит.

Кстати, «горожане» идут, если можно так выразиться, на супертребл! Ведь начинали они сезон с завоевания Суперкубка. Значит, могут пополнить клубный музей сразу четырьмя трофеями-2018/19. С кем «Сити» сразится в следующем Суперкубке при условии победы над «Уотфордом»? По регламенту это будет вторая команда АПЛ – «Ливерпуль», который к тому моменту, не исключено, будут носить звание действующего победителя Лиги чемпионов – турнира, давно не покорявшегося Гвардиоле.

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