Евгений Ловчев: У Бескова было гранитное лицо, а у Кононова оно какое-то больное

Обозреватель «Советского спорта» недоумевает по поводу слабой игры «Спартака» в обороне, отмечает, что футболисты ЦСКА, несмотря на молодость, не прибавили в мастерстве и благодарит Тимофея Калачева за прекрасную карьеру в «Ростове».

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – «СПАРТАК» – 1:2

КАЖДЫЙ СТАНДАРТ У ВОРОТ КРАСНО-БЕЛЫХ – ЭТО ПОЛОВИНА ГОЛА

Я воспитанник Николая Старостина, а он всегда говорил нам английские поговорки, в том числе такую: «Самое красивое в футболе – счет на табло». Сегодня «Спартак» в первых таймах переигрывает почти всех соперников, а во вторых команду прибивают неудачи последних матчей. Она теряет уверенность в своих силах и теперь думает о том, как бы удержать победный результат.

Показательно, что в эти минуты при стандартах в свою штрафную приходят даже Зе Луиш и Луис Адриано, но ведь они не защитники и не умеют обороняться. Когда Тарас Бурлак забивал ответный мяч, вокруг него было пятеро спартаковцев, а он все равно бил беспрепятственно. И еще четверо самарцев в штрафной были свободны. И так происходило неоднократно. Олег Кононов должен выстроить игру команды в обороне, потому что каждый стандарт у своих ворот – это половина гола.

Понятно желание нападающих прийти на помощь своим защитникам, которые уже столько напропускали, но главная их помощь должна быть в том, чтобы зацепиться за мяч на чужой половине поля, придержать его, провести контратаку. А так получается, что защитники в панике выносят его подальше. Мяч он попадает к соперникам, и все начинается заново. В итоге, в последние полчаса в весенних матчах при минимальном преимуществе голом в чужие ворота даже не пахнет.

Вообще всю оборону «Спартака» надо выстраивать заново. Единственный защитник, которого можно назвать надежным, это Георгий Джикия. Игра в обороне наигрывается на сборах. Футболисты притираются друг к другу, начинают лучше понимать партнеров, а красно-белые почти в каждом матче выходят в новом сочетании. Это вопрос к Кононову. Знаете, как тренировал игру в обороне гуру этого элемента Курбан Бердыев? Защитники вставали на расстоянии пяти метров друг от друга, брали веревку и вот так синхронно перемещались по полю. И в матчах каждый знал, где и когда ему надо находиться.

Характер команды – это характер тренера. У опытного Юрия Семина есть характер, таков и его «Локомотив». Где бы он ни работал, и как бы ни складывалась игра, его команды всегда борются, бьются, пластаются на поле, даже если не хватает мастерства. Кононов вроде тоже человек с характером. Помню, как Артем Ребров охарактеризовал его в нашем частном разговоре: «Серьезный мужик».

И все же я помню лицо Константина Бескова и Валерия Лобановского после проигрышей. У них оно было гранитное, а у Кононова оно какое-то больное. «Спартак» это команда, в которой ты всегда работаешь под сумасшедшим прессом, и нужно, чтобы у тебя было к нему противоядие. Пока Кононов его не выработал.

ЦСКА – «АХМАТ» – 1:0

МОЛОДЫЕ АРМЕЙЦЫ НЕ ПРИБАВИЛИ В МАСТЕРСТВЕ

«Ахмат» специально изменил рисунок игры, подстроившись под ЦСКА. Схема была 5-4-1, а ставка вместо держания мяча была сделана на попытки уйти в отрыв и обилие борьбы на каждом участке поля. Сам матч был безголевой и равный, должен был завершиться ничьей, но все решила ошибка Заурбека Плиева, под которого мастерски подставился Федор Чалов.

Поначалу ЦСКА за счет желания и задора здорово набирал очки, но со временем остальные команды, такие как «Урал», «Оренбург» или «Ахмат», тоже набрали форму, и на первый план вышло мастерство, а в этом компоненте армейцы, даже несмотря на молодость, не прибавили.

«УРАЛ» – «ЛОКОМОТИВ» – 2:2

ПЕНАЛЬТИ И УДАЛЕНИЕ СТРАНДБЕРГА БЫЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ ВЕРНО

С одной стороны, Стефан Страндберг, казалось бы, не наиграл на удаление, но с другой – обе желтые карточки получил заслуженно. В первом эпизоде психанул, а спустя две минуты, выпрыгивая, выставил руку и попал сопернику в шею.

Пенальти на Рифате Жемалетдинове тоже был назначен верно. Марко Араторе совершил блокировку и тем самым нарушил правила. Все почему-то думают, что пенальти надо давать только когда защитник разогнался и как дал по ногам нападающему! Нет, в правилах указаны куда больше моментов, которые трактуются, как фол.

Этот матч стал некой генеральной репетицией финала Кубка России, который состоится в среду. Несмотря на ничейный результат, считаю, что в Кубке «Локомотив» выиграет. Семин сумеет сделать правильные выводы из этой игры, что-то подкрутит и поменяет, и «Локо» сыграет сильнее.

Плюс «Урал» играл последний домашний матч сезона, и это добавляло команде эмоций. В Самаре преимущества своего поля не будет. А главное – был Эрик Бикфалви, который принял участие в обоих голах. Матч Кубка России он пропустит из-за удаления полуфинале. Да и в целом железнодорожников, по большому счету, устраивала ничья.

«АРСЕНАЛ» – «КРАСНОДАР» – 0:3

КОМАНДА МУСАЕВА КАК БАССЕЙН С ТЕПЛОЙ ВОДОЙ

Туляки не были похожи на себя и проиграли весной в РПЛ первый матч. Думаю, большую роль в этом сыграл вылет в полуфинале Кубка России. «Канонирам» не хватило физических сил и эмоций, они выглядели не такими свежими, как обычно.

За долгое время в стартовом составе «Краснодара» вышел только один воспитанник Матвей Сафонов, который проводит концовку сезона на уровне лучшего вратаря в стране. Но не стал бы уделять этому факту большого значения, потому что на поле появились сильные футболисты. Причем на момент прихода эти игроки не котировались высоко. Тот же Маурисио Перейра не интересовал ни «Локомотив», и «Спартак», но провел в Краснодаре очень заметную карьеру. То же касается Андреса Гранквиста, ставшего капитаном сборной Швеции, и Виктора Классона.

Такое впечатление, что они приходят в бассейн с теплой комфортной водой, поэтому и раскрываются. А в каком порядке был Федор Смолов? Все потому, что в клубе очень правильная атмосфера. Сразу отказались от Павла Мамаева, сумели договориться с Магомедом-Шапи Сулеймановым и Иваном Игнатьевым, не осыпая золотом.

«РОСТОВ» – «ЗЕНИТ» – 1:0

РОСТОВЧАНЕ РАССТАЛИСЬ С КАЛАЧЕВЫМ ПРАВИЛЬНЕЕ, ЧЕМ «СПАРТАК» С МАСЛАЧЕНКО

Можно по-разному относиться к идее выхода на матчи чемпионата дублирующим составом уже после получения золотых медалей. «Спартак» в 2017 году, выйдя в Туле в статусе чемпиона основой, опозорился, проиграв 0:3. Сергей Семак же еще раз посмотрел дублеров, которые хотели проявить себя и играли на пределе возможностей.

По этой игре стало понятно, с кем продолжить сотрудничество, а кого стоит отпустить. В целом, игра показала, что питерские лавочники не такие уж великие футболисты. Думаю, со многими из них клуб расстанется. Зато радует возвращение в строй игрока сборной России Александра Ерохина, пропустившего очень много времени из-за травмы.

По этой игре понравился Ивелин Попов. Он много носился, имел много моментов, реализовал пенальти. Не могу понять, почему он не раскрылся в «Спартаке». Видимо, его сломали замены на 70-х минутах. Он перестал чувствовать, что в него верит тренер. А здесь Валерий Карпин проявляет ему всяческую поддержку.

Отдельно хотелось бы сказать о проведшем последний матч за «Ростов» Тимофее Калачеве. Честь ему и хвала. Мы никогда не слышали о нем никаких историй, как об Александре Кокорине и Мамаеве, и всегда знали, что он квалифицированный футболист. Всегда был в хорошей форме, прекрасно подавал стандарты. У меня этот человек вызывает большое уважение.

И то, что «Ростов» устроил ему такое прощание, очень здорово. Мне вспоминается, как «Спартак» устроил проводы троих великих спартаковцев Владимиру Маслаченко, Анатолию Крутикову и Галимзяну Хусаинову, когда еще я играл. А они уже на тот момент не играли по пять-десять лет. Когда мы совершали предматчевую разминку, их подвели к микрофонам, сказали, что они закончили. Спустя столько лет это выглядело не только скучно, но и похабно. А с Калачевым это было правильно и симпатично. Так должны делать все клубы.

Мне бы хотелось, чтобы такие люди, как Калачев, знающие футбол и отдавшие ему всего себя, становились тренерами, и им сопутствовал успех. Особенно поначалу, пока они не наберутся опыта. Для них это очень важно.