Максименко, Ребров и Ташаев выбрали мисс «Спартак»

«ПОД КАКИМ НОМЕРОМ ИГРАЕТ АДРИАНО?»

В финал пробились 12 участниц, которых из длинного списка претенденток предварительно выбирали следующие игроки «Спартака»: Александр Максименко, Андрей Ещенко, Александр Ташаев, Георгий Мелкадзе, Луис Адриано, Зе Луиш, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо и Айртон. Трое (Ребров, Ташаев, Максименко) вошли в финальное жюри. При этом молодой вратарь красно-белых к началу конкурса опоздал. Как и еще один член жюри - исполнительный директор премьер-лиги Сергей Чебан.

Участницам финала предстояло пройти несколько непростых испытаний, прежде чем корона нашла свою новую обладательницу. Первый тест на знание любимого клуба получился весьма непростым для девушек. Хотя все конкурсантки болеют за «Спартак», некоторые вопросы ставили их в тупик. Пришлось вспоминать, под каким номером играет Адриано, в каком году был построен новый стадион «Спартака», кто стал соперником по матчу открытия и так далее.

Нередко отвечали наугад. Далеко не сразу получилось определить, кто выше ростом: Ребров, Максименко, Самюэль Жиго или Илья Кутепов. Первый из этого списка даже привстал со стула, чтобы продемонстрировать свои истинные габариты. Ведь его фамилия и была правильным ответом…

ТОРТ В ЧЕСТЬ ФЕДОРА ЧЕРЕНКОВА

После интеллектуального состязания участницы перешли к танцам, а затем к конкурсу купальников. Правда, зрители увидели не так много. Купальники были закрытыми, а некоторые конкурсантки облачились в трико. «Так хочется солнышка», - посетовал кто-то в жюри…

Затем начались индивидуальные номера: одна конкурсантка прочитала стихи, другая еще раз станцевала, кто-то спел песню, выступил в роли стэндапера и все в таком духе. Едва не потерпела фиаско девушка, приготовившая для жюри торт. Его так долго искали, что пришлось выходить на сцену последней. Конкуренция, однако!

Когда торт все-таки нашелся, выяснилось, что он посвящен Федору Черенкову. Жюри по достоинству оценило сладкое творение. Ребров, попробовав кусочек, поднял вверх большой палец…

«ВСЕ ДЕВЧОНКИ - ГЕРОИНИ»

Очень душевно прозвучала часто исполняемая на трибунах «Песня о Москве». Зал с огромным удовольствием начал подпевать, а Чебан даже станцевал медленный танец с Мисс «Спартак» прошлого года.

Завершило программу вечера дефиле в вечерних платьях. Девушки прошлись по сцене в сверкающих нарядах, продемонстрировав достоинства своих фигур и грацию.

- Вам понравился конкурс? – вопрос Чебану.

- Считаю всех девчонок героинями. Но самая обаятельная - номер 12… Мы очень рады, что с каждым годом в таких конкурсах принимают участие все больше и больше болельщиц. Это дополнительное внимание и к клубам, и к премьер-лиге в целом.

…Ну а победила Ольга Смирнова. Новая королева «Спартака» работает в академии клуба тренером по физподготовке. Смирнова, между прочим, - мастер спорта по легкой атлетике.