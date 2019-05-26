Грубая ошибка Максименко. Видео всех голов 30-го тура - Советский спорт
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26 мая 2019 14:34Футбол

Грубая ошибка Максименко. Видео всех голов 30-го тура

«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 30-го тура чемпионата России.

ЦСКА – «Крылья Советов» – 1:0

«Ахмат» – «Ростов» – 1:0

«Зенит» – «Енисей» – 1:0

«Динамо» – «Арсенал» – 2:2

«Краснодар» – «Рубин» – 0:0

«Анжи – Урал» – 0:0

«Локомотив» – «Уфа» – 1:0

«Оренбург» – «Спартак» – 1:0

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