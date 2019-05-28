Василий Кикнадзе: 25 млн за Миранчуков – не заоблачная цена. Они этих денег стоят

– Есть ли интерес к игрокам «Локомотива» из Европы? Например, к Миранчукам?

– К Миранчукам есть. Но ребята – это основа той команды, которую мы планируем формировать, поэтому по ним должно быть мега заоблачное предложение, и для клуба, и для игроков, чтобы мы его всерьез рассматривали.

– То есть это топ-клуб и примерно 20-25 миллионов?

– Это не мега заоблачная цена. Сегодня они этих денег стоят. Им 23 года и у них все еще впереди.

– Есть ли предложение по Смолову?

– Не скажу.

– Считаете ли вы произошедшее с Денисовым неудачей для клуба?

– Нет. Жалко, что это произошло в столь обостренной форме. Он этого точно не заслуживает, как и клуб. После того, как в прессе написали, что создалась конфликтная ситуация, у нас состоялся серьезный мужской разговор, как мне кажется, с обеих сторон. Я Игорю желаю только добра и удачи, хорошего продолжения карьеры. Он этого заслуживает. Игорь имеет бойцовский характер и готов драться за свою позицию.

– Денисов еще способен поиграть в клубе РПЛ?

– Я в этом уверен.

– Когда будет заключен контракт с Крыховяком?

– Мы сейчас занимаемся формальностями. Оформляем документы, поэтому не беспокойтесь, все здесь будет нормально.

– В какие сроки ждать новостей?

– Идут переговоры. И мы хотим с ним сотрудничать, и владельцы прав на него хотят заключения контракта, и главное, сам футболист тоже хочет остаться в команде. Все векторы совпадают. Сейчас нет даже переговоров, идет просто оформление документов.

– На какой срок будет заключен новый контракт?

– На три года.

– Какова ситуация с Фернандешем? Он уходит или остается?

– Не могу сказать. Новости будут на днях.

– А по остальным игрокам, у которых заканчиваются контракты, можете прояснить ситуацию?

– Мне кажется, было бы корректнее сначала поговорить с игроками, а потом уже общаться с прессой.

– То есть вы приняли решения, но еще не обсуждали их с игроками?

– Конечно.

– Сколько новичков, и на какие позиции можно ожидать?

– Трансферы – это закрытая тема. Ответим на все вопросы по завершении трансферной кампании.

– Трансферный бюджет можете озвучить?

– Он средний. Ниже того, что был в прошлом году.