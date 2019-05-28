Никита Симонян: Глушаков себя повел неправильно, когда забил гол и показал майку - Советский спорт
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28 мая 2019 14:19ФутболГригорьевская Юлия

Никита Симонян: Глушаков себя повел неправильно, когда забил гол и показал майку

Бывший нападающий и главный тренер «Спартака» Никита Симонян, занимающий пост первого вице-президент РФС, оценил выступление красно-белых в прошедшем сезоне.

– Как вам «Спартак»?
 – Я угадал, сказав, что «Спартак» займет пятое место. К сожалению, так и получилось. Если сравнивать, то на сегодня игра поставлена у ЦСКА, «Краснодара», «Локомотива», не говоря уже о «Зените». Поэтому сейчас уже вопрос селекции и вопрос доверия к тренеру.

– К Кононову сейчас много критики. Как ее выдержать?
– Вы знаете, с бухты-барахты только приняв команду, успехов не добьешься. Наверное, это покажет новый сезон. А какова будет трансферная политика – вот вопрос. Те игроки, которых подписывают, способны сделать «Спартак» чемпионом? Вот в этом вопрос.

– В вашу бытность могла бы произойти такая ситуация, как с Глушаковым?
– Нет.

– Как вы к ней относитесь?
– При всем уважении к болельщикам, могу привести в пример работу Старостиных. Если возникали какие-то вопросы, а они возникали, потому что так не бывает, чтобы команда все время была на взлете, мы собирались в Лужниках, вся Западная трибуна была заполнена болельщиками. Мы на беговой дорожке садились вдвоем и отвечали на вопросы, разъясняли людям, что, почему и как. Если руководство выбрало тренера – ему надо доверять. А здесь еще пошла обоюдная острота между болельщиками и Глушаковым. Игрок себя повел неправильно, когда стал забивать – показывал майку и прочее. Надо находить общий язык с болельщиками. Они приходят на трибуну десятками тысяч, переживают за команду. Не буду скрывать, есть некоторые потусторонние лица, которые влияют на людей. Не стану говорить, кто это. Поэтому на сегодняшний день мы имеем пятое место. А как пойдет дальше, как пройдет селекция, зависит от руководства клуба, куда мы не вмешиваемся.

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– Было обидно, что «Спартак» не показывает ни игру, ни результат?
– Я не критикан. А то, что у команды должна быть поставленная игра, это да. Спартаковская она или нет – не так важно. Должен быть контроль мяча, владение мячом, обострение, создание голевых ситуаций. Все должно быть в комплексе. Это уже компетенция главного тренера. Да, Каррера выигрывал чемпионский титул, но я его обвинял и во многих проигрышах команды, когда она пропускала на последних минутах. Причем такое было не в одном матче. Я насчитал около семи. А это уже прямая вина главного тренера.

– При Кононове стало лучше?
– Он проработал меньше полугода. За это время игру не поставишь. Надо подождать. А то, что в Краснодаре команда играла у него в комбинационный футбол, контролировала мяч, играла остро, мы же это видели. Продолжение того стиля мы видим и сегодня. Пришел Шалимов, и команда играла также. Затем пришел Мусаев – то же самое. Надо набраться терпения.

– Вы верите в Кононова?
– А как я могу не верить в свой «Спартак»? Конечно, верю. Желаю руководству набраться терпения.

– Как вы расцениваете ситуацию с Мхитаряном, который не полетел с лондонским «Арсеналом» на финал Лиги Европы в Боку по соображениям безопасности?
– Руководство республики вроде давало гарантии, но одно дело руководство, а другое – болельщики. Наверняка они устроили бы ему обструкцию. Могу сказать только одно – жаль, что все это происходит.

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