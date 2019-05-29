Исчерпывающая информация: человек-скандал Игорь Денисов завершил карьеру Один из лучших опорных полузащитников России последних полутора десятков лет Игорь Денисов чаще попадал на первые полосы газет из-за скандалов, чем после подвигов.

Видимо, саботаж в «Локомотиве», где Денисов отказывался появляться на тренировках после того, как проиграл конкуренцию за место в основном составе 22-летнему Дмитрию Баринову, стал последним футбольным скандалом с его участием. Привыкнув к высоким заработкам в больших клубах, он не стал размениваться на меньшее, а на серьезные предложения от больших клубов в 35 лет рассчитывать уже не приходится.

В среду представители Денисова объявили о его решении завершить профессиональную карьеру, сделав это в классическом для него стиле – без каких бы то ни было дополнительных комментариев о причинах и дальнейших планах: «Считаем, что эта информация исчерпывающая».

Денисов дебютировал в РПЛ 6 октября 2002 года (вышел на 8 минут в матче с ЦСКА – 0:2) и за без малого 17 лет в профессиональном футболе поиграл за четыре клуба: «Зенит», «Анжи», «Динамо» и «Локомотив». А еще принял участие в Евро-2012 и ЧМ-2014. Он мог бы выиграть и бронзовые медали Евро-2008, но обиделся на отсутствие в расширенном списке сборной России и сам отказался от вызова, когда оно все-таки пришло.

И все же в его активе четыре победы в чемпионатах России (три с «Зенитом» и одна с «Локо»), три Кубка России (два с «Локо» и один с «Зенитом»), а также Кубок и Суперкубок УЕФА. Признавался лучшим футболистом чемпионата России в сезоне-2011/12 по версии РФС. С 54 матчами в активе за национальную команду состоит в символическом клубе имени Игоря Нетто.

Но болельщикам Денисов больше запомнился не подвигами на футбольном поле, а скрытой от посторонних глаз жизнью за его пределами и регулярными конфликтами с партнерами, тренерами, руководителями и даже полицейскими. Вспоминаем наиболее громкие скандалы с его участием.

2005 год. Наряд на день рождения

Уже в молодости Денисов был резким на подъем. Шумно отмечая 21-й день рождения в одном из питерских клубов, он был крайне удручен, когда увидел наряд милиции, прибывший по вызову возмущенных соседей. Настолько, что разделся по пояс и вызвал старшего лейтенанта Павла Васильева на кулачную дуэль. Драки удалось избежать только потому, что сотрудник правоохранительных органов предусмотрительно отказался от сомнительной перспективы и поспешил вызвать подмогу.

2007 год. Дискотека вместо победы над «Спартаком»

Та история не отбила у Денисова любви к тусовкам. Спустя два года он вместе с Андреем Аршавиным и Александром Анюковым накануне принципиального домашнего матча со «Спартаком» уже после отбоя отправился в ночной клуб. Результат не заставил себя ждать – поражение со счетом 1:3 и ссылка в дубль за «нарушение режима». Возможно, Дик Адвокат не был бы так суров к своему подопечному, если бы его «прогулку» не зафиксировала камера наружного наблюдения отеля «Кемпински».

2008 год. Отпуск вместо бронзы чемпионата Европы

В день финала Кубка УЕФА, в котором «Зенит» победил «Рейнджерс» (2:0), главный тренер сборной России Гус Хиддинк имел неосторожность опубликовать расширенный список кандидатов на участие в Евро-2008, в котором Денисова не оказалось.

На следующий день ему позвонил помощник голландского специалиста Александр Бородюк и пригласил на сборы, но было уже поздно. Обиженный Денисов от приглашения отказался, бросил трубку и выключил телефон. Видимо, не хотел ломать планы на отпуск. Пока он загорал на пляжах, Аршавин и Хиддинк завоевывали награды чемпионата Европы и вписывали свои имена в историю российского футбола. А после триумфального Евро лидеры сборной разъехались по европейским клубам, чего Денисову за всю карьеру добиться так и не удалось.

2010 год. Урок жизни для инструктора

Еще один матч сборной России (против Болгарии в родном Санкт-Петербурге – 1:0) два года спустя опорник пропустил по совсем не футбольным причинам. Наверное, погожий августовский денек не задался с самого начала, и он мчал на своем внедорожнике в глубоких раздумьях о судьбе отечества, в результате чего едва не столкнулся с учебным автомобилем, за рулем которого сидела девушка. Благодаря реакции ее инструктора ДТП ему удалось избежать, а вот сломанного носа – нет. В ходе потасовки пострадал и футболист – травма ноги не позволила ему сыграть с болгарами.

2010 год. Урок судейства для Радимова

А уже через месяц Денисов сорвался на тренировке. И на ком? На Владиславе Радимове, которому не повезло судить двусторонку с участием эмоционального полузащитника! Помощник Лучано Спаллетти на свою беду зафиксировал фол со стороны Игоря и получил в ответ поток отборной брани. Характер Радимова не позволил ему оставить хама безнаказанным, и драки удалось избежать лишь благодаря подоспевшим игрокам.

Ситуация повторилась во втором тайме после того, как Радимов назначил в ворота команды Денисова пенальти, и вновь вовремя оказавшиеся на месте событий футболисты развели конфликтующие стороны до перехода от перепалки к рукопашному бою.

Следующие пять лет два питерца не разговаривали, несмотря на все шаги Денисова к примирению. В конце концов, ему удалось найти подход к Радимову, они встретились и быстро уладили конфликт.

2010 год. Кружка пива и часы для Карпина

Вообще тот год выдался для Денисова насыщенным. В октябре у него сдали нервы прямо в «Лужниках». Игорь никогда не умел проигрывать, поэтому и не стерпел поражения от «Спартака» (0:1). Победный мяч Дмитрий Комбаров забил с пенальти на 88-й минуте, и это стало последней каплей для зенитовца. После финального свистка он запустил так некстати подвернувшийся мяч в сторону спартаковской скамейки запасных и нарвался на ответную реакцию Валерия Карпина.

Впрочем, на сей раз обошлось без кровопролития, а уже на следующий день участники конфликта помирились. Денисов подарил Карпину специально купленные по такому случаю часы («мои он не взял бы – они слишком дешевые») и за кружкой пива решил все проблемы недопонимания.

2013 год. Финансовая несправедливость

Эта история давно обросла мифами и легендами и стала уроком для многих руководителей. Оскорбившись слишком высокими окладами заезжих звезд Халка и Акселя Витселя, Денисов потребовал у руководства «Зенита» соответствующего повышения зарплат и для тех, кто до новичков писал славную историю клуба. Переговоры зашли в тупик, и он пожаловался Спаллетти, что несправедливость не позволяет ему сосредоточиться на футболе, в результате чего был сослан в дубль, а затем и вовсе выдворен из родной команды, куда, несмотря на колоссальное желание, так до конца карьеры и не вернулся.

2013 год. Командировка в Махачкалу

Из Петербурга Денисов улетел в Махачкалу, переживавшую лучшие мгновения в своей футбольной истории. Сулейман Керимов завалил «Анжи» баснословным количеством денежных знаков, на которые местные менеджеры сумели зазвать победителей Лиги чемпионов Роберто Карлоса (он, правда, к приезду россиянина уже покинул клуб) и Самюэля Это’О. Что уж там говорить о каком-то Денисове? Здесь он в полной мере добился своей справедливости.

Но вот ведь какая жалость! Теперь ему не угодил тренер Рене Меленстен, работавший до того помощником ушедшего в отставку Хиддинка, а еще ранее (оцените масштаб личности!) шесть лет ассистировавший самому сэру Алексу Фергюсону в «МЮ». За наставника вступились звездные легионеры, не чуждые европейским правилам субординации: Это’О, Лассана Диарра и Мбарк Буссуфа. Денисов не стерпел того, что и здесь правят бал легионеры, и убежал чудить в «Динамо». В «Анжи» он провел, смешно сказать, полтора месяца.

2015 год. Душ с Черчесовым

По-прежнему чувствуя себя очевидно умнее своих тренеров, Денисов устроил конфликт на ровном месте. Он посчитал, что Артур Юсупов, уже подписавший контракт с «Зенитом», должен играть против своего будущего клуба, поскольку является в команде «просто лучшим». Но Станислав Черчесов по непонятным для него причинам против питерского клуба выставил не Юсупова, а его самого (тут надо добавить, что Игорь был травмирован и играл на уколах).

Минимальное поражение вновь ударило норовистого хавбека в темечко, и он выступил против тренера. Мол, почему он тут скачет на одной ноге, а «просто лучший» сидит на скамейке запасных, на что получил, с его слов, мгновенную реакцию: «Я тебе не Спаллетти, быстро на место поставлю. Пошли в душ – я тебе там шею сломаю».

Дальше были не пожатая рука, короткий разговор в кабинете Черчесова, штраф на сумму 21 млн рублей, которые он вернул через суд, и ссылка в дубль. Даже были произнесены слова о том, что он Черчесова ни за тренера, ни за человека не считает. В состав Денисов вернулся только перед следующим сезоном, когда команду возглавил Андрей Кобелев, а уже после ухода в «Локо» называл четыре года в «Динамо» худшими в карьере.

2019. Болезнь по имени Баринов

Почти четыре года все было спокойно. Два года Денисов выступал за «Локомотив», выиграл с ним чемпионат России и, по слухам, договорился с Юрием Семиным, что как бы ни складывались обстоятельства, будет заниматься только игрой в футбол. В результате почти ни с кем из одноклубников не общался и даже не стал праздновать с партнерами выигрыш золотых медалей. Из чемпионской раздевалки он сразу отправился в аэропорт, чтобы улететь с семьей в Питер.

Даже удивительно, что до поры до времени он держал обещание, данное Семину. Неспроста же поговаривают о том, что даже о тренерских методиках Юрия Павловича он был не самого высокого мнения. Но пока выходил в старте, терпел. А весной, проиграв конкуренцию Баринову и потеряв место в составе, куда-то пропал. Официально был на больничном, но о его физическом местонахождении никто в клубе не знал. А вскоре все встало на свои места – так и не вернувшись к тренировкам, Денисов через своих агентов объявил о завершении карьеры.