Марио Фернандес: Хорошо, когда сборная играет в разных городах

– Можно сказать, что отдохнули в матче с «Чертаново», игра ведь получилась не сложная? – вопрос Фернандесу.

– Всегда приятно играть, неважно сильный или слабый соперник тебе противостоит. Мы с уважением отнеслись к сопернику, какой бы ни был счет и довольны тем, что крупно выиграли.

– Вам будет интересно сыграть со сборной в Саранске и Нижнем Новгороде?

– Я уже играл в обоих этих городах и знаю стадионы. Но, конечно, хорошо немного сменить обстановку. Хотя мы не так много видим за пределами отеля.

– Сейчас в сборной много новичков. Какое впечатление они на вас произвели, и удалось ли наладить с ними контракт?

– Все они – отличные футболисты, которые хотят получить место в составе. Они завоевали это право, и, конечно же, помогут нашей сборной.

– Какие у вас ощущения перед матчами? Есть ли какие-то опасения?

– Никаких страхов у меня нет, мы просто уважаем всех соперников. Неважно, с кем именно играем.

– Что вы обычно делаете между тренировками? Как отдыхаете?

– Смотрю разные фильмы, сериалы, общаюсь с семьей или сплю. Не так много вещей.

«МОЙ КОНТРАКТ С «КРАСНОДАРОМ» ДЕЙСТВУЕТ ЕЩЕ ДВА СЕЗОНА»

– Вчера сборная проводила контрольную встречу с «Чертаново». Сегодня было восстановительное занятие? – вопрос Петрову.

– Это часть подготовки. Кто-то играл по сорок пять минут, кто-то по полчаса. Так что это нормально.

– Жара не сильно мешает?

– У нас в «Краснодаре» всегда такая жара, так что я уже к ней привык.

– Николай Комличенко провел со сборной первую тренировку. Вы тоже с ним знакомы по «Краснодару». Как его поддерживаете, помогаете влиться в команду?

– Да, мы общается. Я ему помогаю, он мне помогает. Так что общение нормально проходит.

– То есть неизвестно, кто кому больше помогает?

– Ну, да (смеется).

– А как именно помогаете?

– Подсказываю, где что сделать. То есть это элементарный подсказ.

– Насколько удалось сыграться с новыми партнерами?

– Футболист этим и отличается, что он профессионал. Мы друг друга знаем, так что с этим никаких проблем нет. Матч с «Чертаново» для того и был, чтобы почувствовать связи.

– В сборной с кем больше всего общаетесь? Есть деление на клубы?

– Да нет. Со всеми общаемся по чуть-чуть. А так с Юрием Газинским, с Николаем Комличенко. Со всеми хорошо. Обидно, что Юра получил травму, но это футбол. Здесь все может быть. Никто от этого не застрахован.

– «Чертаново» вчера жестко играло? Почему Газинский получил травму?

– Это просто стечение обстоятельств. Был неудачный стык, вот и все.

– Что с вашим контрактом с «Краснодаром»?

– У меня действующий контракт, так что все с этим нормально.

– Ходили слухи, что он заканчивается.

– Да, я читал об этом в новостях, но я не знаю, откуда это берется.

– На сколько сезонов у вас еще действует контракт?

– На два.