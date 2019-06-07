Украина нам поможет? В пятницу возобновятся отборочные матчи чемпионата Европы следующего года. Нас интересует не только группа I, где выступает сборная России.

ДВА ЭТАПА ОТБОРА

Напомним, отбор в финальную стадию Евро-2020 состоит из двух этапов. Первый – основной – пройдет в 2019 году и определит 20 из 24 участников предстоящего турнира. Чтобы попасть в это число, достаточно занять в своей группе хотя бы второе место. Россияне после домашних матчей с Сан-Марино и Кипром наверняка укрепят турнирные позиции. Тем более что шотландцы – наши главные на бумаге конкуренты в борьбе за вторую строчку в группе I – съездят в гости к лидирующей Бельгии.

Но надо же думать наперед, рассматривая все сценарии. А вдруг осенью мы окажемся за пределами заветной двойки? Что тогда? Прощай, Евро? Хочется верить, все-таки нет. На этот случай предусмотрен второй этап квалификации, где в марте 2020 года разыграют еще четыре путевки в финальную стадию.

СПАСИБО УЕФА ЗА ПРИЗНАНИЕ МОРАЕСА

Обладателей этих путевок определят четыре «Финала четырех», которые будут сформированы на основе итогового рейтинга Лиги наций-2018 – в каждом из четырех дивизионов. Россияне, заняв прошлой осенью второе место в группе, посеяны в дивизионе В под номером пять. Ниже Боснии, Украины, Дании и Швеции. Это значит, что, провалив основной отбор на Евро, наша команда пролетит еще и мимо мартовского «Финала четырех» лишь в одном случае – если в этом году на Евро одновременно не отберутся боснийцы, украинцы, датчане и шведы.

В общем, нам – на всякий пожарный – надо посматривать, как дела у названных команд в их отборочных группах. И в душе желать им удачи. Ведь если хотя бы одна из этих сборных отберется на Евро уже предстоящей осенью, то запасная лазейка в мартовский плей-офф-2020 России будет гарантирована.

Ну и как у них там дела? Пока все довольно мутно. Дании предстоит выдержать серьезную конкуренцию с Ирландией и Швейцарией, Швеции – с Румынией, Боснии – с Грецией. А Украина, хотя сейчас и лидирует в своей группе В, рисковала лишиться всех заработанных в марте очков, если бы УЕФА наказал команду Андрея Шевченко за участие в матчах с Португалией и Люксембургом бразильца Жуниора Мораеса, натурализация которого вызвала нарекания у конкурентов.

После проведенного расследования легитимность Мораеса все же признали. Украина сохранила шесть очков, но никакое второе место в группе ей, конечно, не гарантировано. Во многом определяющим для желто-синих станет матч против Сербии в пятницу во Львове. Поражение поставит украинцев в крайне затруднительное положение. И России имеет смысл их поддержать – нам-то, повторимся, выгодно, чтобы подопечные Шевченко заранее отобрались на Евро.

ПИРШЕСТВО В ПОРТУ – НА ЗАКУСКУ

Ну а фаворит «украинской» группы Португалия принимает в эти дни главный «Финал четырех» Лиги наций, который на состав участников Евро-2020 никак не влияет. Это чистый престиж. Шанс стать победителем первого в истории розыгрыша турнира.

В четырех матчах в Порту и Гимараеше (двух полуфиналах, поединке за бронзу и финале) мы увидим массу звезд. За хозяев сыграет сам Криштиану Роналду. А в составах англичан, голландцев и швейцарцев полно участников недавних финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы из «Ливерпуля» (Вирджил ван Дейк, Джорджиньо Вейналдум, Джордан Хендерсон, Трент Александер-Арнолд, Джо Гомес, Джердан Шакири), «Тоттенхэма» (Гарри Кейн, Деле Алли, Дэнни Роуз, Эрик Дайер), «Челси» (Росс Баркли) и «Арсенала» (Гранит Джака).

Финал в Порту – в воскресенье!

Выделенные команды гарантировали себе участие в плей-офф в марте 2020 года. Сборные, которые отберутся на Евро через основную квалификацию 2019 года, будут замещаться в плей-офф командами с наивысшим номером «посева» из числа не отобравшихся в данном