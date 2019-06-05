«Ну и что теперь скажут те, кто вывешивал флаги «Давайте вернем Бердыева»?»

«К ЭТОМУ ВСЕ ШЛО»



- Конец казанской эпохи Бердыева - сюрприз?

- К этому все шло. Ранее в «Ростов» ушел многолетний соратник Бердыева Виталий Кафанов, одна молодежь в составе, постоянные разговоры о деньгах. Логичный исход.

- Вы еще несколько лет назад предсказывали такой итог. Почему?

- Когда есть деньги – работать легко. Обученные, высококлассные футболисты, большие зарплаты. Как начинаются проблемы и начинается поиск средств – все сходит на нет.

- Вы говорили, что предшественнику Бердыева Хави Грасии толком не дали шанса. Испанец после Казани действительно неплохо проявил себя в АПЛ, в «Уотфорде»…

- Когда я работал в штабе Хави, на всех углах висели флаги с изображением Бердыева. Кругом все только и говорили: «Давайте, его вернем!». Вот Грасию и убрали за девятое место, хотя он пришел в незнакомый чемпионат к игрокам, которых не он набирал… Однако никто ждать не стал, контракт разорвали за два года до истечения срока.

Ну и что сейчас скажут те, кто кричал, что Бердыев придет и все наладит? Такие же девятые-десятые места. Ничего не наладилось.

- У тех, кто верил в магические способности Бердыева, теперь глаза раскрылись?

- Ну, конечно, без денег добиваться результата тяжело. Все вспоминают чемпионские годы, но какой тогда был набор футболистов…

«ТАКОЙ ТРЕНЕР БЕЗ РАБОТЫ НЕ ОСТАНЕТСЯ»

- Но это же не отменяет того, что Бердыев - один из наших самых успешных тренеров.

- Он точно без работы не останется. Сто процентов. Бердыев – хороший, квалифицированный специалист, который умеет ставить в игру.

Верить в магию Бердыев в последних двух сезонах позволяли его исторические успехи в «Ростове»?



- В «Ростове» были деньги, всем все выплатили. Да и подбор футболистов там был мощный.





- В «Анжи» когда-то был еще мощнее, но в Лигу чемпионов клуб не выходил.

- Тогда конкуренты были сильнее. Много раз говорил, что с деньгами можно рассчитывать на результат, а если ставить задачу растить молодежь, то такой проект надо начинать с переключения внимания на школу. Докупить несколько квалифицированных игроков на роль дядек, чтобы молодым было у кого учиться, и постепенно делать конкурентоспособную команду. Но это целая философия, на такой путь надо решиться. Кто в России на это пойдет? Как деньги пропадают – проще соскочить.

«ЧТО КАРПИН ЗАБЫЛ В КАЗАНИ?»

- Что ждет «Рубин»?

- Посмотрим, кто будет финансировать клуб. Есть другой путь - терпеть, ждать пока молодежь наберется мастерства и будет соответствовать уровню премьер-лиги. Это тяжело.

- В Казани сильная школа?

- Была неплохая. Не так давно второе место занимали, потом третье, а сейчас где-то в середине. Но надо считать по воспитанникам в основе. В этом году ребят задействовали в премьер-лиге, они получили опыт, некоторые отлично себя проявили. У полумолодежного состава казанцев - всего пара матчей-срывов, когда они много пропускали, а в остальных смотрелись достойно.

Правда, сами ничего не забивали. Для задачи готовить и продавать игроков грандам, чтобы жить на эти средства – нормальное подспорье. В Европе большинство команд так работает. Но если нацеливаться на призы и еврокубки – конечно, нужны другие футболисты.

- Вы верите, что поднимать с нуля возьмется, допустим, Валерий Карпин, которого слухи отправляли из Ростова-на-Дону в Казань?

- Зачем ему менять Ростов на Казань, где вообще неизвестно, что будет твориться? Кто пойдет от отлаженного механизма к заводу, который построился, но будет выпускать неизвестно что.