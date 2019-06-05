Алексей Сафонов: Допускаю, Бердыев возглавит сборную, а Черчесов уйдет в «Спартак»

«В РОССИИ ОЧЕРЕДИ НЕТ»

- Бердыев покинул «Рубин». Где он может продолжить работу?

- Всем понятны причины этой отставки. В «Рубине» возникли проблемы с финансированием… А Курбан Бекиевич теперь может оказаться где угодно. В Европе, в Казахстане… Премьер-лига? Я не уверен, что кто-то в состоянии потянуть его большой контракт.

- Ходили слухи, что Бердыев может вернуться в «Ростов».

- Это чушь. Руководство «Ростова» объявило, что продлевает контракт с Валерием Карпиным. Его работой довольны. Думаю, никаких конкретных предложений Бердыеву на данный момент нет. Были бы, он бы сразу подписал соглашение.

- То есть рокировки Бердыев - Карпин между Казанью и Ростовом-на-Дону вы не допускаете?

- Не понимаю, кто такие слухи распускает. Карпин провел отличный сезон в «Ростове». Зачем ему нужен «Рубин»? Тем более брать команду без денег…

- Какому все-таки клубу Бердыев подошел бы?

- Без шуток: он подошел бы сборной.

- А как же Станислав Черчесов?

- Вполне допускаю вариант, при котором Черчесов уйдет в «Спартак», а Бердыев возглавит сборную. Ну, или Бердыев уедет в Казахстан, примет какой-нибудь «Кайрат», у которого денег немерено. Или поедет в Эмираты работать - тоже вариант.

А в России за ним большой очереди не видно. Прежний ажиотаж сошел на нет. Все-таки результаты Бердыева ухудшились. А финансовые запросы по-прежнему высокие.

- Незрелищный футбол его команд тоже мало кому нравится.

- И это тоже. Все хотят такие матчи, как «Краснодар» - «Зенит». А у Бердыева совершено другая философия. Не для топ-клубов. Можно было бы вспомнить «Динамо», но Дмитрия Хохлова в команде оставили. Не вижу сейчас для Бердыева вакантного места в премьер-лиге.

«МОЛОДЕЖЬ ПРИБАВЛЯЛА, БУХАРОВ И ПОЛОЗ СИЛЬНО СДАЛИ»

- Что теперь будет с «Рубином»?

- Радикально ничего не изменится. Многое будет зависеть от менеджмента клуба. Соберут в очередной раз амбициозную молодежь, других ребят, которые готовы играть за умеренную зарплату. В Казани всегда была нормальная молодежь. Академия работает. Поверьте, там есть, из кого выбирать.

- У вас есть информация, кто точно покинет «Рубин»?

- Я с клубом в последнее время не общаюсь. Знаю только, что Виталий Устинов ушел.

- Кто при Бердыеве прибавил в «Рубине»-2018/19 и может пойти на повышение?

- Тот же Егор Сорокин. Уже за сборную играет. Парень вполне может влиться в какой-нибудь топ-клуб. Артур Сагитов отлично смотрелся, Раиль Абдуллин, Данил Степанов... Молодежь себя неплохо проявила. С другой стороны, опытные Александр Бухаров и Дмитрий Полоз до неузнаваемости снизили свой уровень. А ведь не так давно вызывались в сборную…

- И что, Бердыев виноват в регрессе Бухарова и Полоза?

- Несомненно. Это же от тренера зависит - прибавляет игрок или, наоборот, сдает.

- Бухаров опять уйдет вслед за Бердыевым?

- Не знаю. Скорее он вообще закончит. Бухаров разве кому-то нужен?

- Ну, Павел Погребняк в серьезном возрасте оказался нужен «Уралу». И помог.

- Погребняк хоть играл, а у Бухарова травмы постоянно. Он уже заработал себе на жизнь, футбол ему надоел. Поэтому не удивлюсь, если Александр завершит карьеру.