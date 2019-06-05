Криштиану возвращается. Что нужно знать о матче Португалия - Швейцария - Советский спорт
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05 июня 2019 20:59ФутболМощенко Захар

Криштиану возвращается. Что нужно знать о матче Португалия - Швейцария

В среду вечером в первом полуфинале дебютного розыгрыша Лиги наций встретятся Португалия и Швейцария.

«Советский спорт» представляет подробный анонс матча, который, как и вся решающая стадия нового турнира, пройдет в двух португальских городах – Порту и Гимарайнше.

ЧТО НА КОНУ?

Победитель первого сезона Лиги наций получит трофей из стерлингового серебра высотой 71 сантиметр. Разумеется, полагаются участникам «финала четырех» и призовые: 10,5 миллионов евро получит победитель, 9 миллионов – финалист, 8 и 7 миллионов евро достанутся соответственно командам, занявшим третье и четвертое места.

Как разъясняет официальный сайт УЕФА, эти суммы включают в себя по 4,5 миллиона, которые участники финальной стадии гарантировали себе как победители групп Лиги А (2,25 миллиона выплат солидарности плюс еще столько же за победу в группах). Общий фонд выплат солидарности и бонусов для 55 ассоциаций, принимавших участие в первом розыгрыше Лиги наций, составил 76,25 миллиона евро.

Не стоит также забывать, что победитель «финала четырех» может претендовать на получение бонусной путевки в финальную стадию Евро-2020, если, конечно, не пройдет квалификацию в отборочном турнире континентального первенства.

КАКОВ РЕГЛАМЕНТ ФИНАЛЬНОЙ СТАДИИ?

Победители двух полуфиналов выходят в финал, проигравшие встречаются в матче за третье место. В случае ничейного результата назначается дополнительные 30 минут, по ходу которых команды могут проводить четвертую замену. При необходимости победитель выявляется в серии пенальти. Во всех матчах используется компьютерная технология определения взятия ворот.

КОГДА И ГДЕ СОСТОЯТСЯ МАТЧИ «ФИНАЛА ЧЕТЫРЕХ»?

Первый полуфинал Швейцария – Португалия пройдет в среду, 5 июня в Порту на стадионе «Драгау», начало матча в 21:45 по московскому времени. Второй полуфинал Голландия – Англия примет арена «Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше» в четверг, 6 июня (начало встречи – также в 21:45 мск). В воскресенье, 9-го числа состоятся матч за третье место (Гимарайнш, 16:00 мск) и главный финал (Порту, 21:45 мск).

ЧТО ГОВОРЯТ ТРЕНЕРЫ?

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш:

- Будет очень тяжелый матч. Обе команды любят владеть мячом. Швейцария также применяет длинные передачи, используя качества таких игроков, как Харис Сеферович. Есть Шердан Шакири, которому нравится придержать мяч. В общем, у соперника много классных футболистов. Но наша задача – думать о себе самих и стараться навязать свою игру. Сборная Португалии выступает дома и хочет порадовать своих болельщиков.

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович:

- Португалия – явный фаворит, причем не только в матче, но и во всем турнире. Португальцы – чемпионы Европы, к тому же играют дома. История наших встреч за них. Но как мы все не раз видели, как неоднократно демонстрировал нам футбол, возможно все. Может, нам осталось только выиграть подобный турнир, чтобы окончательно убедиться в том, что мы можем бороться с топ-командами и обыгрывать их.

КТО ВЫЙДЕТ В СТАРТОВЫХ СОСТАВАХ?

Португалия: Руй Патрисиу – Жоау Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру – Рубен Невеш, Вилльям Карвалью, Бруну Фернандеш – Бернарду Силва, Роналду, Гонсалу Гедеш.

Не сыграет: Данилу (дисквалификация)

Швейцария: Зоммер – Мбабу, Шер, Аканджи, Родригес – Джака, Закария – Фернандеш, Шакири, Цубер – Сеферович.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Криштиану Роналду ни разу не привлекался в состав сборной Португалии на матчи предварительного этапа Лиги наций. Но на игры решающей стадии Фернанду Сантуш ключевого игрока своей команды вызвал.

Сборная Португалии не проигрывает на своем поле в 12 официальных матчах. Последнее на данный момент домашнее поражение «красно-зеленые» потерпели в сентябре 2014 года от сборной Албании (0:1) в квалификации к победному для них Евро-2016.

ГДЕ СМОТРЕТЬ?

Прямая трансляция полуфинального матча Лиги наций Швейцария – Португалия начнется в среду на телеканале «Матч ТВ» в 21:35 по московскому времени.

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