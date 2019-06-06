Гурам Аджоев: Запросов по Левашову из «Спартака» не поступало Президент «Арсенала» подвел итоги выступлений тульского клуба в минувшем сезоне, рассказал о бюджете и трансферных планах.

«НИКАКИХ ОБИД НА КОНОНОВА»

– «Арсенал» занял рекордно высокое для клуба шестое место в РПЛ и впервые в истории выступит в еврокубках. Результат превзошел ожидания?

– Сезон, безусловно, оставил позитивные эмоции. Шестое место в чемпионате, полуфинал Кубка России, путевка в Лигу Европы – все это исторические достижения для тульского футбола. Однако нужно понимать и другое. Все эти успехи уже в прошлом, пусть и недалеком. Чтобы удержаться на таком высоком уровне, надо ставить новые цели и продолжать работать.

– Весной «Арсенал» выдал 11-матчевую беспроигрышную серию в премьер-лиге – как у «Зенита». Чем объясняете такой взлет?

– Никаких секретов и тайн. Максимальная самоотдача всех, кто имеет отношение к команде и к клубу, качественная работа на сборах во время зимней паузы, искренняя поддержка со стороны болельщиков – вот слагаемые успеха.

Если брать саму игру, то мы заметно добавили в защите. В оборонительных действиях всей команды стало больше порядка и дисциплины. Связываю это с приходом нового главного тренера – Игоря Черевченко, который сам был хорошим защитником. Осенью «Арсенал» часто пропускал необязательные голы, а весной эта проблема, по сути, потеряла актуальность.

– Черевченко был приглашен на место Олега Кононова. Как расстались с нынешним главным тренером «Спартака»?

– Абсолютно нормально. С пониманием отнеслись к возникшей ситуации. К тому же «Спартак» заплатил за этот переход. Это тоже было важно, потому что мы не обладаем большим бюджетом и всегда думаем о том, как увеличить нашу доходную часть.

– Не осталось ли обиды, что Кононов покинул «Арсенал» в разгар сезона?

– «Спартак» – российский топ-клуб. Поэтому если тренер получает соответствующее предложение, какой смысл пытаться его удерживать или отговаривать? Человеку выпадает шанс, и он сам принимает решение. Никаких обид здесь быть не может.

«БЫЛИ УВЕРЕНЫ В ПОРЯДОЧНОСТИ ЧЕРЕВЧЕНКО»

– Поддерживаете с ним связь?

– Вполне можем обменяться сообщениями.

– Почему в «Спартаке» у Кононова не все получается?

– В таком клубе непросто работать: большие задачи, колоссальное давление. Посмотрим, что будет в следующем сезоне.

– Можно сказать, что с Черевченко «Арсеналу» повезло?

– «Повезло» – не совсем правильное слово. Везет, когда играешь в лотерею. Мы же работали, анализировали, общались, прежде чем сделать Игорю Геннадьевичу предложение. Весенняя часть сезона показала, что это было правильное и грамотное решение.

– Как вообще возникла идея его пригласить? У него ведь нет большого тренерского опыта.

– Он неплохо работал в «Локомотиве». Разве это не опыт? Выиграл Кубок России с этой командой. Потом в ФНЛ успешно тренировал калининградскую «Балтику», подняв ее из нижней части турнирной таблицы. Что для нас всегда важно, мы были уверены в порядочности и человеческих качествах этого специалиста.

«ЕСТЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ УЕФА К СТАДИОНУ»

– «Арсенал» впервые будет участвовать в еврокубках – примет старт во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Есть ощущение, что сделали большое дело?

– Да. Чувство, что мы качественно и результативно поработали, конечно, присутствует. Но этого достижения не было бы без поддержки со стороны губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина, который уделяет огромное внимание «Арсеналу». Также нужно поблагодарить Игоря Ивановича Сечина, Сергея Викторовича Чемезова и Алишера Бурхановича Усманова. Эти люди очень помогают нашему клубу.

В то же время, как я уже сказал, сейчас мы больше думаем о будущем: как хорошо подготовиться к новому сезону, кем усилить состав команды, чтобы достойно выступить в РПЛ и Лиге Европы.

– Арена «Арсенала» соответствует требованиям еврокубков?

– Да, играть матчи Лиги Европы будем на нашем стадионе в Туле. Со стороны УЕФА есть незначительные замечания, но нет сомнений, что к играм все будет готово.

– Насколько команда усилится к Лиге Европы?

– Все будет зависеть от наших возможностей. Но очевидно, что усиливаться надо. Предстоит выступать сразу в трех турнирах – чемпионате, Кубке России и Лиге Европы. В такой ситуации результат напрямую зависит от уровня исполнителей, от наличия резерва для безболезненно ротации состава.

«В ТУЛЕ ИГРОКИ ДОРАСТАЮТ ДО СБОРНОЙ»

– Вы сказали, что бюджет у «Арсенала» весьма скромный. Это осложнит трансферную кампанию?

– Бюджет у нас действительно скромный. Зато по соотношению «цена-качество», по эффективности в прошедшем сезоне мы совершенно точно были в лидерах российского футбола. Сейчас работаем и надеемся на определенное увеличение бюджета.

– После такого успешного сезона команду могут покинуть несколько ведущих игроков, среди которых хватает арендованных. Насколько реально сохранить костяк?

– Да, такая проблема есть. Однако нам не привыкать к подобной ситуации. Ведь практически каждое межсезонье, сохраняя костяк, мы собираем новую команду. И те игроки, которые оказывались невостребованными в других клубах, раскрывались именно в «Арсенале». Не один и не два человека уже доросли до уровня сборной России, выступая в Туле.

– В СМИ пишут, что «Спартак» хочет купить вашего вратаря Михаила Левашова. Готовы его отдать?

– Пока это не более чем разговоры. Официальных запросов по нему в клуб не приходило.

– Присутствовали в мае на открытии стадиона «Динамо», которое пришлось на матч с «Арсеналом»?

– Конечно, я там был. Игра получилась хорошая, с большим количеством голов. Думаю, уровень футбола соответствовал матчу-открытию.

– Как вам арена? Вы ведь работали в «Динамо», когда там началась реконструкция.

– Комфортный, уютный и современный стадион. Не сомневаюсь, что при соответствующих результатах команды он будет заполняться.