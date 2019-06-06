Гурам Аджоев: Запросов по Левашову из «Спартака» не поступало - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1ПМЭФ-2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 июня 2019 18:30ФутболГригорьевская Юлия

Гурам Аджоев: Запросов по Левашову из «Спартака» не поступало

Президент «Арсенала» подвел итоги выступлений тульского клуба в минувшем сезоне, рассказал о бюджете и трансферных планах.

«НИКАКИХ ОБИД НА КОНОНОВА»

Screenshot-1

– «Арсенал» занял рекордно высокое для клуба шестое место в РПЛ и впервые в истории выступит в еврокубках. Результат превзошел ожидания?
– Сезон, безусловно, оставил позитивные эмоции. Шестое место в чемпионате, полуфинал Кубка России, путевка в Лигу Европы – все это исторические достижения для тульского футбола. Однако нужно понимать и другое. Все эти успехи уже в прошлом, пусть и недалеком. Чтобы удержаться на таком высоком уровне, надо ставить новые цели и продолжать работать.

– Весной «Арсенал» выдал 11-матчевую беспроигрышную серию в премьер-лиге – как у «Зенита». Чем объясняете такой взлет?
– Никаких секретов и тайн. Максимальная самоотдача всех, кто имеет отношение к команде и к клубу, качественная работа на сборах во время зимней паузы, искренняя поддержка со стороны болельщиков – вот слагаемые успеха.

Если брать саму игру, то мы заметно добавили в защите. В оборонительных действиях всей команды стало больше порядка и дисциплины. Связываю это с приходом нового главного тренера – Игоря Черевченко, который сам был хорошим защитником. Осенью «Арсенал» часто пропускал необязательные голы, а весной эта проблема, по сути, потеряла актуальность.

– Черевченко был приглашен на место Олега Кононова. Как расстались с нынешним главным тренером «Спартака»?
– Абсолютно нормально. С пониманием отнеслись к возникшей ситуации. К тому же «Спартак» заплатил за этот переход. Это тоже было важно, потому что мы не обладаем большим бюджетом и всегда думаем о том, как увеличить нашу доходную часть.

– Не осталось ли обиды, что Кононов покинул «Арсенал» в разгар сезона?
– «Спартак» – российский топ-клуб. Поэтому если тренер получает соответствующее предложение, какой смысл пытаться его удерживать или отговаривать? Человеку выпадает шанс, и он сам принимает решение. Никаких обид здесь быть не может.

«БЫЛИ УВЕРЕНЫ В ПОРЯДОЧНОСТИ ЧЕРЕВЧЕНКО»

GettyImages-1128360556

– Поддерживаете с ним связь?
– Вполне можем обменяться сообщениями.

– Почему в «Спартаке» у Кононова не все получается?
– В таком клубе непросто работать: большие задачи, колоссальное давление. Посмотрим, что будет в следующем сезоне.

– Можно сказать, что с Черевченко «Арсеналу» повезло?
– «Повезло» – не совсем правильное слово. Везет, когда играешь в лотерею. Мы же работали, анализировали, общались, прежде чем сделать Игорю Геннадьевичу предложение. Весенняя часть сезона показала, что это было правильное и грамотное решение.

– Как вообще возникла идея его пригласить? У него ведь нет большого тренерского опыта.
– Он неплохо работал в «Локомотиве». Разве это не опыт? Выиграл Кубок России с этой командой. Потом в ФНЛ успешно тренировал калининградскую «Балтику», подняв ее из нижней части турнирной таблицы. Что для нас всегда важно, мы были уверены в порядочности и человеческих качествах этого специалиста.

«ЕСТЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ УЕФА К СТАДИОНУ»

ZJIqqWCVi0U

– «Арсенал» впервые будет участвовать в еврокубках – примет старт во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Есть ощущение, что сделали большое дело?
– Да. Чувство, что мы качественно и результативно поработали, конечно, присутствует. Но этого достижения не было бы без поддержки со стороны губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина, который уделяет огромное внимание «Арсеналу». Также нужно поблагодарить Игоря Ивановича Сечина, Сергея Викторовича Чемезова и Алишера Бурхановича Усманова. Эти люди очень помогают нашему клубу.

В то же время, как я уже сказал, сейчас мы больше думаем о будущем: как хорошо подготовиться к новому сезону, кем усилить состав команды, чтобы достойно выступить в РПЛ и Лиге Европы.

– Арена «Арсенала» соответствует требованиям еврокубков?
– Да, играть матчи Лиги Европы будем на нашем стадионе в Туле. Со стороны УЕФА есть незначительные замечания, но нет сомнений, что к играм все будет готово.

– Насколько команда усилится к Лиге Европы?
– Все будет зависеть от наших возможностей. Но очевидно, что усиливаться надо. Предстоит выступать сразу в трех турнирах – чемпионате, Кубке России и Лиге Европы. В такой ситуации результат напрямую зависит от уровня исполнителей, от наличия резерва для безболезненно ротации состава.

«В ТУЛЕ ИГРОКИ ДОРАСТАЮТ ДО СБОРНОЙ»

h5iMZ_2hD1Y

– Вы сказали, что бюджет у «Арсенала» весьма скромный. Это осложнит трансферную кампанию?
– Бюджет у нас действительно скромный. Зато по соотношению «цена-качество», по эффективности в прошедшем сезоне мы совершенно точно были в лидерах российского футбола. Сейчас работаем и надеемся на определенное увеличение бюджета.

– После такого успешного сезона команду могут покинуть несколько ведущих игроков, среди которых хватает арендованных. Насколько реально сохранить костяк?
– Да, такая проблема есть. Однако нам не привыкать к подобной ситуации. Ведь практически каждое межсезонье, сохраняя костяк, мы собираем новую команду. И те игроки, которые оказывались невостребованными в других клубах, раскрывались именно в «Арсенале». Не один и не два человека уже доросли до уровня сборной России, выступая в Туле.

WXuux-upUqE

– В СМИ пишут, что «Спартак» хочет купить вашего вратаря Михаила Левашова. Готовы его отдать?
– Пока это не более чем разговоры. Официальных запросов по нему в клуб не приходило.

– Присутствовали в мае на открытии стадиона «Динамо», которое пришлось на матч с «Арсеналом»?
– Конечно, я там был. Игра получилась хорошая, с большим количеством голов. Думаю, уровень футбола соответствовал матчу-открытию.

– Как вам арена? Вы ведь работали в «Динамо», когда там началась реконструкция.
– Комфортный, уютный и современный стадион. Не сомневаюсь, что при соответствующих результатах команды он будет заполняться.

04/06 07:45Хоккей
«Бостон» вновь не сдержал Тарасенко. «Сент-Луис» сравнял счет в серииИнтрига в финале Кубка Стэнли закрутилась до предела.
05/06 17:00Футбол
Алексей Сафонов: Допускаю, Бердыев возглавит сборную, а Черчесов уйдет в «Спартак»Известный агент допускает самые разные варианты продолжения тренерской карьеры Курбана Бердыева.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
04/06 09:00Хоккей
Сомбреро вместо шлема – как отдыхают хоккеистыШтурм Алтая, победа над тещей и никакого льда! Обзор соцсетей.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
06/06 14:00Футбол
Егор Сорокин: Вся сборная России – это основной составЗащитник сборной России рассказал о подготовке к отборочному матчу Евро-2020 с Сан-Марино.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
29/05 22:15Теннис
Мужчины тряхнули кудрями: на «Ролан Гарросе» царствует молодежьОткрытый чемпионат Франции оставляет неизгладимое впечатление.
06/06 07:00Теннис
Теннисная классика. Сегодня в полуфинале в Париже опять сыграют Федерер и Надаль!Сегодня в Париже – если позволит погода – пройдут перенесенные со среды четвертьфинальные матчи и первые полуфиналы «Ролан Гарроса».
04/06 08:00Бокс
Сергей Кузьмин: Победа Руиса над Джошуа не случайнаРоссийский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями от поединка Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также не выразил особого интереса к бою Геннадия Головкина со Стивом Роллсом.
05/06 14:00Хоккей
«Как отцепили от сборной, сразу позвонили из Америки»Экс-хоккеист ярославского «Локомотива» Егор Коршков об отъезде в НХЛ
30/05 22:00Теннис
Втроем – в третий круг. Хачанов, Блинкова и Александрова вышли в 1/16 финалаВ пятый день Открытого чемпионата Франции на корты Парижа вышло четверо россиян. И трое добились побед.
04/06 15:30Хоккей
Приезд Мактавиша и возвращение Знарка. Кто будет тренировать клубы КХЛ«Локомотив» вновь пригласил иностранного специалиста, «Ак Барс» покинул Зинэтула Билялетдинов, а Олег Знарок поработает в «Спартаке».
02/06 12:45Бокс
Геннадий Машьянов: Это закат карьеры Джошуа. Он – искусственно раздутая фигураИзвестный российский тренер Геннадий Машьянов назвал «раздутой» фигуру британского экс-чемпиона мира Энтони Джошуа, и заявил, что победа Энди Руиса не является сенсацией.
04/06 16:15Хоккей
Система и игроки есть – золото появится!Завершившийся сезон для наших сборных можно считать уникальным: везде – от юношей до взрослых, от Канады до Швеции и Словакии – россияне брали медали! Никто в мире не может похвастать этим.
03/06 13:45Бокс
Сергей Ковалев: Цель – стать абсолютным чемпионом мираЧемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе рассказал о своей подготовке к поединку против британца Энтони Ярда, который должен пройти в Челябинске.
03/06 23:00Теннис
Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса»Победив Хуана-Мартина Дель Потро, Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». И гарантировал себе место в топ-10 рейтинга по итогам «Ролан Гарроса»!
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
29/05 20:15Теннис
У Победы имя – Ника! Вероника Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гарроса»В основную сетку Открытого чемпионата Франции попали 15 россиян. Во второй круг пробилось шестеро. В среду на корты «Ролан Гарроса» вышли две наших теннисистки. И в следующий раунд попала лишь одна.
05/06 17:30Футбол
Черышев может лишиться Лиги чемпионов из-за договорного матча! Все очень серьезноПо сообщениям испанских СМИ, с «Валенсии», за которую выступает россиянин Денис Черышев, могут снять 6 очков из-за громкого скандала в испанской лиге.
05/06 21:00Футбол
Криштиану возвращается. Что нужно знать о матче Португалия – ШвейцарияВ среду вечером в первом полуфинале дебютного розыгрыша Лиги наций встретятся Португалия и Швейцария.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
02/06 18:15Теннис
«Яжемать» не может ждать? Новый скандал с Сереной УильямсНе успела Серена Уильямс покинуть Париж после поражения в третьем круге от Софии Кенин, как снова стала участницей скандала.
05/06 18:00Хоккей
Кубок Стэнли VS Кубок Гагарина: какой из них круче?За Кубок Стэнли говорит история, а за Гагарина – вес и название. 
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
05/06 20:00Хоккей
Не сузить бы мастерство! Мнения экспертов о переходе на канадские коробкиНа конгрессе ИИХФ президент этой организации Рене Фазель объявил, что ЧМ-2020 в Швейцарии пройдет на площадках канадского формата – 60x26 метров.
Новости
19:25 Футбол Сборную России тепло встретили в Саранске (видео)
18:53 Футбол Неймар пропустит минимум шесть недель из-за травмы
18:43 Футбол Глава ФНЛ: Проблем с проведением чемпионата не возникнет
18:28 Футбол Гурам Аджоев: Очевидно, что «Арсеналу» надо усиливаться
18:27 Футбол Сергей Кирьяков: Мне непонятно, к чему приведет решение о расширении РПЛ
18:27 Футбол Александр Медведев: Игра в слякоть и мороз – это другая игра с мячом
18:17 Футбол Гурам Аджоев: Сезон оставил позитивные эмоции
18:09 Футбол Администрация Татарстана не вмешивается в дела «Рубина»
18:04 Теннис Джокович переиграл Зверева в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
17:51 Теннис Хачанов проиграл Тиму в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
17:46 Биатлон Тренер: Вранье и клевета, Гараничев и Логинов в глаза не видели этих контрактов
17:32 Футбол Шаронов стал исполняющим обязанности главного тренера «Рубина»
17:15 Баскетбол Швед выбыл до конца сезона из-за травмы
16:58 Футбол Виктория Лопырева: Мой малыш подрос, я возвращаюсь к работе по продвижению футбола
16:51 Футбол «Реал» договорился с «Челси» о переходе Азара за 146 миллионов евро
16:34 Футбол Александр Точилин: Расширение лиги станет неким гарантом спокойствия для «Сочи»
16:26 Футбол Григорий Иванов: Не боюсь того, что качество чемпионата упадет в связи с расширением
16:21 Баскетбол Никита Курбанов: Когда играешь против «Химок», дополнительной мотивации не нужно
16:13 Футбол Моуринью оригинально завершил работу
16:11 Футбол Дмитрий Булыкин: По себе помню, сложно настраиваться на игры с Сан-Марино и Кипром
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика