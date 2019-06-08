Караваев отдал три голевых – Украина разгромила Сербию

Оказывается, футболист по фамилии Караваев на правом фланге может приносить пользу не только российской сборной. Однофамилец подопечного Станислава Черчесова в поединке с Сербией затмил даже таких звезд, как Коларов, Тадич, Йович и Зинченко, оформив ассистентский хет-трик.

ЗИНЧЕНКО БОЛЬНЕЕ УКОЛОЛ ЙОВИЧА

Это был первый из двух «скрытых финалов» за второе место в квалификационной группе. Второй, естественно, будет сыгран этими же соперниками осенью на поле сербов. Дело в том, что в квинтете под литерой B есть очевидный фаворит - Португалия, которая сейчас временно освобождена от отборочных игр чемпионата Европы по причине участия в финальной стадии Лиги наций, где она добралась до финала. Так что украинцам и сербам нужно стараться в очных встречах взять максимальное количество очков и прямого конкурента, чтобы обеспечить себе одну из двух путевок на Евро-2020.

Ставка на кону тем более возросла, что оба соперника на старте квалификационного турнира сумели сыграть с португальцами вничью: Украина – 0:0 на выезде, Сербия – 1:1 дома. Следовательно, победитель очной встречи получал определенный гандикап в том числе и над действующими чемпионами континента.

Накануне матча было много разговоров о нападающем донецкого «Шахтера» Жуниоре Мораесе. УЕФА наконец-то разрешила бразильцу, получившему украинский паспорт, выступать за свою новую родину. Однако 32-летнего форварда в стартовом составе «жовто-блакитных» не оказалось. Зато присутствовали другие звезды украинской сборной – Александр Зинченко из «Манчестер Сити» и Евгений Коноплянка из немецкого «Шальке».

Зинченко накануне игры во Львове не упустил возможности уколоть соперника, заявив, что сборную Сербии вряд ли можно назвать топ-командой. «Эта сборная может отобрать очки практически у любого соперника. Сербы – темная лошадка. Я бы не назвал их топ-сборной, но это и не команда среднего уровня. Сербия располагает целым рядом квалифицированных игроков, немало футболистов играет на высоком уровне. Будет очень непросто», – предположил хавбек «Ман Сити».

Стоит, правда, отметить, что слова Зинченко стали своеобразным ответом на заявление нападающего сербов Луки Йовича, что у Украины вообще нет звезд. Конечно, 21-летний талант из немецкого «Айнтрахта», буквально на днях перешедший в мадридский «Реал» за 60 миллионов евро, может позволить себе подобные высказывания, но все же иногда лучше перед матчем держать язык за зубами.

ДУБЛЬ КОНОПЛЯНКИ, СЧАСТЛИВЫЙ ЛЬВОВ...

Объективно говоря, в составе сербов узнаваемых личностей действительно побольше, чем у украинцев. Александр Коларов и Адем Льяич уже давно выступают на высоком уровне, Душан Тадич в нынешнем сезоне так ярко «зажигал» с партнерами по голландскому «Аяксу», что многие болельщики до сих пор находятся под впечатлением игры этой банды. Центральный защитник Урош Спайич осенью дебютирует вместе с «Краснодаром» в Лиге чемпионов. Ну а про Йовича мы уже упомянули.

Однако общий уровень сербского футбола нынче совсем не высок, в чем можно было убедиться год назад на чемпионате мира в России, где балканцы не смогли выйти из группы с Бразилией, Швейцарией и Коста-Рикой. Судя по всему, не сильно команде Младена Крстайича удалось прибавить за прошедшие после мундиаля месяцы.

Некоторое время сербам удавалось создавать иллюзию равной борьбы, обмениваясь острыми атаками с хозяевами поля. Но затем их оборона начала откровенно «сыпаться». Необычайно высокая активность Александра Караваева, действовавшего на той же правой бровке, что и его российский однофамилец Вячеслав, подкрепилась еще и завидной эффективностью. Две передачи на Виктора Цыганкова оказались голевыми, причем особенно хорош был второй мяч, влетевший в верхний угол ворот Марко Дмитровича после плотного дальнего удара с левой ноги.

Заработав в течение двух минут приличное преимущество, «жовто-блакитные» до перерыва слегка успокоили игру. Но, как выяснилось, это было лишь затишье перед бурей! На 38-й секунде второго тайма Коноплянка обводящим ударом с правой ноги сделал счет крупным. Затем свой первый мяч за национальную сборную забил Роман Яремчук, а Караваев отдал третий результативный пас в этот вечер. И, наконец, совсем уж унизил развалившихся сербов все тот же Коноплянка.

Пять мячей в новейшей истории сборная Сербии не пропускала никогда! Были поражения со счетом 1:4, 0:3 как в товарищеских, так и в официальных встречах. Но чтобы попасть в глубокий нокаут после 0:5...

А украинская сборная продолжила сверхудачную серию матчей на стадионе во Львове. До поединка с сербами на этой арене было одержано 14 побед в 16 играх при двух ничьих. Пятнадцатая виктория в Закарпатье получилась весьма яркой.

Евро-2020. Отборочный турнир. Группа B. 3-й тур

Украина – Сербия – 5:0 (2:0)

Голы: Цыганков, 26 – 1:0. Цыганков, 28 – 2:0. Коноплянка, 46 – 3:0. Яремчук, 59 – 4:0. Коноплянка, 75 – 5:0

Украина: Пятов (к) – А.Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко – Степаненко (Шепелев, 72), Малиновский – Цыганков, Зинченко, Коноплянка (Коваленко, 76) – Яремчук (Кравец, 67)

Сербия: Дмитрович – Миленкович, Спайич, Коларов (к) – Льяич (Фейса, 59), Максимович – Гачинович, Тадич, Костич – Йович (Лазович, 72), Прийович (А.Митрович, 53)

Предупреждения: Миленкович, 22. Спайич, 32

Судьи: Антонио Матео Лаос (Испания)

7 июня. Львов. Стадион «Арена Львов»

Литва – Люксембург – 1:1

Положение команд в группе B: Украина – 7 очков (3 игры). Люксембург – 4 (3). Португалия – 2 (2). Литва – 1 (2). Сербия – 1 (2)

Следующие матчи (10 июня): Сербия – Литва, Украина – Люксембург