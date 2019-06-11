Игорь Чугайнов: Часто вспоминаю, как 22 года назад не добил мяч в ворота киприотов - Советский спорт
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11 июня 2019 07:00ФутболМощенко Захар

Игорь Чугайнов: Часто вспоминаю, как 22 года назад не добил мяч в ворота киприотов

О событиях отборочного турнира ЧМ-1998, когда сборная России не смогла победить Кипр (1:1), вспоминает один из участников того матча, бывший защитник «Локомотива».

«КРОНДЛ СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО, НО ПУТЕВКУ НА ЧМ-1998 МЫ УПУСТИЛИ НА КИПРЕ»

- Прежде всего, интересно узнать, не стерся ли у вас тот неудачный матч 1997-го из памяти?
- Естественно, я его помню, потому что остается в памяти не только хорошее, но и некоторые негативные моменты из жизни или карьеры. И я думаю, это относится не только ко мне.

- В чем, на ваш взгляд, была основная причина той осечки в выездном матче с Кипром?
- Если бы кто-то знал однозначный ответ на этот вопрос! Кто-то говорил потом, что мы недонастроились… Но вот я вспоминаю сейчас свое состояние перед игрой – и не могу сказать, что недостаточно хорошо настроился.

- Там ведь была еще скандальная история с якобы разоблачением игроков кипрской сборной, которых обвиняли в незаконной игре на тотализаторе. И даже вроде бы их главный тренер как раз перед матчем ушел в отставку. Может, это тоже несколько расслабило нашу команду?
- Помню, что какая-то шумиха перед игрой на Кипре тогда была, но, честно говоря, ее подробности узнал только сейчас от вас. Поэтому это точно никак на наш настрой не повлияло. Мне гораздо больше запомнились моменты игры и, конечно, гол, который мы пропустили со стандарта. А про скандалы могу сказать то, что они всегда сопровождают футбол. Людям это интересно, они постоянно обсуждают «горячие» темы.

- Вы вспомнили пропущенный мяч, который позволил Кипру повести в счете в 1997-м. Чувствуете свою вину? Ведь именно вы с Виктором Онопко играли в центре обороны.
- Там был такой момент, что соперник сделал очень хорошую подачу со штрафного – надо отдать должное киприотам. А мы… Не то чтобы не разобрались, просто бывают такие игровые ситуации, что вроде бы знаешь, что нужно делать, но соперник же тоже хочет забить… Впрочем, не отрицаю, есть в том голе и моя вина, и Виктор тоже не лучшим образом сыграл.

- Один пропущенный после получаса игры мяч – это еще не катастрофа…
- Разумеется, тем более что нам удалось почти сразу отыграться. И знаете, я еще часто вспоминаю момент из самой концовки второго тайма, когда Саша Мостовой бил из очень хорошей позиции, вратарь киприотов даже не дернулся, а я был готов добить в пустой угол ворот, если бы мяч отскочил от штанги. Но вышло так, что он предательски ушел за лицевую…

- Когда болельщики и специалисты вспоминают тот отборочный цикл, сразу начинаются разговоры о легендарном матче в Болгарии и пенальти в наши ворота от чешского арбитра Вацлава Крондла. Но не кажется ли вам, что ключевая потеря очков случилась не в Софии, а именно на Кипре?
- Именно так я и считаю! Когда ты делаешь такие подарки, какой мы преподнесли Кипру, то уже перестаешь быть хозяином ситуации, становишься ее заложником. Крондл – да, тоже сделал свое дело, но в матче с Болгарией все уже шло по накатанной. А основная причина нашего непопадания на чемпионат мира крылась в неудаче с киприотами.

«ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА – ПРЕДОТПУСКНОЕ НАСТРОЕНИЕ»

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- Если сравнивать сборную Кипра, которая отобрала очки у России 22 года назад, и нынешнюю, кому отдадите предпочтение?
- На мой взгляд, уровень кипрского футбола за эти 22 года существенно поднялся. И сборная у них стала сильнее. Я вот специально поинтересовался, за какие клубы играют футболисты этой команды. И, к примеру, один из них (форвард Пиерос Сотириу. – Прим. ред.) представляет «Копенгаген» – чемпиона Дании по итогам нынешнего сезона. Этот клуб мы нередко видим в Лиге чемпионов. Пусть датская лига и не относится к топовым в Европе, но турнир хорошего уровня.

- Можно вспомнить разгром, который в Москве несколько лет назад учинил «Локомотиву» кипрский «Аполлон» в квалификации Лиги Европы…
- Вот-вот, это лишний раз подтверждает мои слова! На уровень кипрского футбола оказывает влияние близость с Грецией, постоянная конкуренция с соседями. Очевидно, что футбол занимает в жизни киприотов далеко не последнее место.

- У игроков российской сборной после разгрома Сан-Марино в предыдущем матче не возникнет эйфории и недооценки следующего соперника, который тоже не относится к грандам?
- Задам вам встречный вопрос, снова возвращаясь к событиям 22-летней давности: кто играл у российской сборной тогда в воротах?

- Станислав Черчесов.
- Так вот я уверен, что Станислав Саламович тоже не забыл, чем закончился тот матч на Кипре (улыбается). Что касается игроков, здесь в большей степени встанет проблема так называемого предотпускного настроения. Ведь многие не вызванные в сборную уже вовсю отдыхают, и их друзья, чей сезон еще не закончился, в мыслях тоже могут «улететь в отпуск»… На первый план выйдет мотивация, профессионализм, способность собраться на последнюю игру перед летней паузой. А разгромную победу над Сан-Марино наши ребята, надеюсь, уже забыли. Счет 9:0 говорит о слабости соперника.

«СО СТАНДАРТА МОЖЕТ ЗАБИТЬ КТО УГОДНО»

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- Прав ли был Черчесов, выжимая максимум из подопечных в поединке с Сан-Марино? Стоило ли держать того же Артема Дзюбу до последних минут на поле ради четырех забитых зенитовцем мячей?
- До окончания матча с Кипром ни один человек в мире не сможет сказать, правильно ли поступил главный тренер, стремясь добиться максимума во встрече с Сан-Марино. Все ответы дает только игра. Считает тренер, что нападающий должен сыграть весь матч, забить побольше мячей, почувствовать себя в официальной игре действительно ключевым форвардом сборной, значит, в этом тоже есть определенный смысл. И когда игрок получает положительные эмоции, он восстанавливается быстрее.

- В поединке с Кипром нашей сборной не следует изобретать велосипед и нужно постараться быстрее открыть счет, чтобы затем не мучиться с отчаянно обороняющимся соперником?
- Важно держать в уме, что со стандарта сейчас может забить любая команда и в любой момент. Я посмотрел, как киприоты забивали пять мячей в ворота Сан-Марино в первом матче этого отборочного цикла. Отметил для себя центрального защитника Иоанниса Кусулоса, который отличился после розыгрыша стандартных положений и в поединке с санмаринцами, и несколько дней назад в выездной встрече с Шотландией, где киприоты упустили ничью лишь на 89-й минуте. Поэтому, безусловно, нужно будет постараться забить побыстрее два-три мяча, чтобы спокойнее стало и тренерскому штабу, и болельщикам. Да и самим футболистам нашей сборной это придаст уверенности.

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