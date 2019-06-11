Андрей Кобелев: Как же жаль, что Кокорин не попал к Венгеру в «Арсенал» - Советский спорт
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11 июня 2019 09:00ФутболЗетилов Игорь

Андрей Кобелев: Как же жаль, что Кокорин не попал к Венгеру в «Арсенал»

Пресс-центр «Советского спорта» посетил бывший полузащитник «Зенита» и «Динамо», еще в 2016 году тренировавший бело-голубых, который высказался по всем актуальным темам.

«ДИНАМО» И ХОХЛОВ

- Давайте начнем с динамовской темы. Как оцениваете итоги сезона для родного вам клуба?
- Как болельщик «Динамо» я хочу, чтобы команда боролась за высокие места. Но сезон можно считать провальным. Да, одержи команда победы в 2-3 матчах, в которых не реализовала подавляющее преимущество, финишировала бы на восьмом месте. Но это не принципиально. Для меня нет особой разницы между четвертой строчкой и двенадцатой.

- Но четвертое место – это групповой этап Лиги Европы…
- А Лига Европы – сплошные расходы и истощенность футболистов! Да, издержки при удачном выступлении можно покрыть. Но есть неприятная тенденция: российские участники Лиги Европы борьбу на два фронта не выдерживают.

- Ждете от «Динамо» крупных летних трансферов? После замены Романа Широкова на Романа Орещука в руководстве клуба разные ходят разговоры…
- В «Динамо», к моему большому сожалению, каждый год идет какая-то смена. То директора, то главного тренера, то всего направления развития… Когда я приходил в «Динамо» в 2015 году, передо мной поставили цель – обнулиться. Тогда, помните, было много трансферов, потом игроки стали расходиться… Нужно было собрать костяк из молодежи, чтобы вокруг них выстраивать команду на 5-7 лет.

Прошло три года. И что мы имеем? Роман Зобнин играет в «Спартаке». Его продали, считаю, за «три копейки». Дмитрия Живоглядова отдали в аренду в «Уфу». Александр Ташаев тоже ушел в «Спартак». Кого-то, конечно, купили, но… Это я называю «пятнашки». Продавали, покупали, а костяка нет!

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Сейчас я слабо себе представляю, на кого будет ориентироваться Дмитрий Хохлов. Антону Шунину, Владимиру Рыкову, Алексею Козлову, Жоаозиньо – за 30. У нескольких лидеров истекли контракты. А руководство обозначило цель: быть в пятерке лучших. Но когда, с кем?!

Уже сделаны два приобретения: молодой поляк Себастьян Шиманьски, которого я не видел в игре, и Заурбек Плиев из «Ахмата». Наверное, у главного тренера есть задумки. И все же, повторюсь, костяка, на который можно «насаживать» футболистов, в «Динамо» нет.

- Так ведь лето продолжается. Еще можно кого-то купить.
- И я сам жду приобретений. Например, забивного нападающего и игрока, который будет направлять атаки и раздавать голевые пасы. Времени до начала нового чемпионата на самом деле осталось очень мало. При этом не думаю, что будут выделены большие суммы. «Динамо» уже обжигалось на финансовом фэйр-плей. Нет смысла тратить 50 миллионов евро, а потом оставаться без еврокубков.

- С новым стадионом «Динамо» будет проще отбивать расходы на трансферы. Вам домашняя арена после реконструкции нравится?
- Банкиры все по уму сделали. Самый шикарный и продуманный стадион. Лучший в центре Москвы. Главное – чтобы он действительно окупался.

РПЛ И РАСШИРЕНИЕ

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- Клубы премьер-лиги проголосовали за расширение турнира до 18 клубов. Какие будут последствия?
- Все было тихо-спокойно, потом бах – Евгений Гинер что-то сказал - и решение принимается. При этом никто толком не объясняет, для чего это нужно. Только Леонид Федун предупредил, что экономически расширение невыгодно. Но его никто не слушает. Проголосовали - и все.

Странно все это. Ведь мы так долго боролись, чтобы убрать «болото». Наконец, с вводом переходных матчей, начало что-то получаться. Но с расширением лиги и «болото» увеличится. Да и когда играть эти дополнительные 4 тура?

- В середине недели.
- В декабре и феврале?

- В августе и сентябре.
- Но там еврокубки! Это сейчас год без чемпионата мира или Европы, а вы подумайте, как будут верстать календарь через сезон. Можно, конечно, переносить матчи. У кого-то будет 19 игр, у других – по 15. Ничего хорошего. И опять же: где играть? Есть три города с более-менее нормальной погодой зимой – Грозный, Сочи и Краснодар.

- А Ростов-на-Дону?
- Там в марте бывает хуже, чем в Москве. Настоящая русская зима. А тренеры вас еще спросят: где тренироваться? Да, в Санкт-Петербурге крыша у стадиона закрывается. В Москве есть хорошие поля с подогревом. Но в других городах? Тренироваться будут или в душных манежах, или на морозе. Будет эффект? Сомневаюсь.

Еще когда Россия выиграла право провести ЧМ-2018, я говорил, что нужно строить стадионы, приспособленные для нашего климата. Но наши современные арены для зим не приспособлены. Сами посудите, игрок при 14-градусном морозе выйдет на поле? А зрители придут на трибуны?..

- Есть мнение, что за счет расширения хотят подтянуть в РПЛ клубы с аренами ЧМ-2018.
- И как вы это себе представляете - подтянуть? Если есть стадионы, ресурсы, игра – и при нынешнем формате добро пожаловать в премьер-лигу! Но у той же «Балтики» был хороший бюджет, даже больше, чем у «Томи». Вот только сибиряки играли в стыках, а калининградцы финишировали в зоне вылета из ФНЛ… За уши никого наверх не затащишь.

- Получается, предпосылок для расширения нет. Тем не менее, аргументы «против» никто не слышит.
- Даже если кто и услышит, плюнет да разотрет… Для большинства команд следующий чемпионат пройдет на расслабоне – никто же не вылетает. Зато через 3-4 года начнется: мы устаем, нужно больше отдыхать. У нас так часто бывает. Сначала делаем, потом думаем.

- А если сократить РПЛ до 14, 12 или даже 10 команд, качество футбола улучшится?
- Без сомнения. И игроки будут стараться, чтобы попасть в клубы премьер-лиги. И продукт под названием «российский футбол» можно будет дорого продать. Я давно выступаю за сокращение. Считаю также, что у ПФЛ необходимо убрать профессиональный статус. Это раньше там играли настоящие мужики, сейчас не на что смотреть. А вот ФНЛ надо, наоборот, расширять - и делить команды на зоны.

ЛИМИТ И ГИЛЕРМЕ

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- Вот вы говорили о «болоте», которое перестает играть в конце сезона. А тренер может заставить подопечных бороться в каждом матче?
- Игроки получают деньги - и немалые. Если их еще и тренер должен мотивировать - значит, пора заканчивать, и как можно быстрее! За границей на твое место быстро приходит другой. У нас, к сожалению, идет не отбор, а набор. Нужно столько-то российских игроков – пусть будут. Не важно, какая от них польза.

- Это следствие лимита на легионеров. Он изжил себя?
- Полностью лимит можно отменить, когда все клубы станут частными. Мне кажется, обсуждающийся сейчас вариант - 8 легионеров в заявке – оптимальный. Этого числа хватит для достижения результатов в еврокубках. При этом клубы не смогут покупать иностранцев, которые хуже россиян. Сейчас же мы часто видим по пять легионеров на скамейке. Хуже они или лучше, понять трудно - есть же лимит: пятеро россиян на поле. Вот от этого ограничения надо избавляться.

- А натурализовывать иностранцев для сборной России надо?
- Смотря каких. Марио Фернандес нужен сборной? Да. Гилерме? Тоже - да.

- Бразилец лучше Антона Шунина?
- Мне кажется, Гилерме увереннее играет.

ЗАГРАНИЦА И КОКОРИН

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- При лимите «8+17» российские игроки, зарплаты которых, скорее всего, сократятся, начнут охотнее ехать за границу?
- Финансовые запросы уже немного упали. Но в массовый отъезд все равно верится с трудом. Если ты проигрываешь конкуренцию в родной стране, то чего тебе делать за рубежом? Там чужой язык, другой коллектив, все иное…

Хотя, большим талантам не надо бояться. Я в свое время постоянно говорил Саше Кокорину, когда тот переходил в «Зенит»: ну, выиграешь ты в Питере 2-3 чемпионата России, заработаешь денег, а дальше? Видел в нем перспективу, верил, что Саша способен заиграть в сильном европейском чемпионате. Мне очень обидно, что он так и не уехал.

- А возможности были?
- Сашу Кокорина через Константина Сарсанию звали в «Арсенал». Не тульский – лондонский. Но там был вариант с арендой, а у Кокорина через полгода заканчивался контракт. Решил не рисковать. А ведь мог попасть к Арсену Венгеру.

- Кокорин после «Бутырки» вернется на прежний уровень?
- Силы духа у него хватит – уверен. Но вот нога… Полгода без правильно разработки после операции могут погубить карьеру. По себе знаю, что это за травма.

БЕРДЫЕВ И СЕМАК

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- Уходу Курбана Бердыева из «Рубина» удивлены?
- Очень. «Рубин» - закрытая команда, и мы не можем знать, что же произошло на самом деле. Казань, как и «Динамо» пережила смену направлений. Накупили игроков, пригласили испанского тренера... А осталась финансовая дыра. К тому же, попали под финансовый фэйр-плей.

Его механизм, к слову, я не очень понимаю. Пеп Гвардиола может покупать одних только защитников на 300 миллионов фунтов. А если условный Сергей Галицкий потратит 100 миллионов, УЕФА его тут же «закроет». Так мы все дальше отстаем от европейских грандов.

- В РПЛ не осталось иностранных тренеров, если не считать давно уже нашего Миодрага Божовича. Клубы разочаровались после провалов Мирчи Луческу и Роберто Манчини?
- Это не только российская тенденция. Поезжайте в Испанию – иностранцы в примере появляются крайне редко. Лично я за то, чтобы у нас тренировали россияне. Зарубежные специалисты приходят, в основном, на большие деньги. Сразу закупают много непонятных игроков. Потом раз – и след простыл. А наш тренер никуда не уедет. (Улыбается.)

- Ожидали такой успешной работы от Сергея Семака, который за короткий срок сумел сплотить разрозненный после ухода Манчини коллектив?
- Порадовался за Сергея! Я точно знаю, что он наладил микроклимат в команде. И зимнее усиление пришлось кстати. Сердар Азмун начал сразу забивать, как и защитник Ярослав Ракицкий. А Вильмар Барриос хорошо сыграл в центре поля. Хотя, никто не говорит, что Манчини - плохой тренер. Посмотрите, как сейчас он сборную Италии поднимает. Но в «Зените» он ощущал себя больше менеджером, который приехал хорошо заработать. Именно поэтому ставка на иностранцев в России себя не оправдывает.

«КРАСНОДАР» И ДЗЮБА

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- Какие перспективы у «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов?
- Есть ощущение, что два наших лидера выступят достойно. Но многое, конечно, будет зависеть от жеребьевки. При этом тем и другим потребуется точечное усиление.

- И «Зениту»?
- Обязательно! Питерцам нужны правый защитник, скоростной игрок в центр обороны, а также креативный футболист в середину поля. А если Юрий Жирков получит травму, необходим и левый защитник. И о финансовом фэйр-плей забывать нельзя…

- Артем Дзюба - лучший игрок РПЛ-2018/19?
- Пожалуй, соглашусь.

- Если ему поступит предложение из АПЛ, надо ехать?
- Он должен сам сильно этого захотеть и не бояться потерять в зарплате. Тогда «Зенит», возможно, пойдет навстречу.

- А получится у него в Англии?
- Почему нет? Но игрок должен ехать к тому тренеру, который изначально видит его в составе. Чтобы именно тренер, а не директор, не менеджер, не агент, знал, как именно использовать его на поле. А то приедет Артем в команду, а она играет в двух быстрых нападающих. И что ему делать?

Хотя, тренер может по-разному использовать одного и того же исполнителя. Был Дзюба в «Зените» чистым наконечником, а пришел зимой Сердар Азмун - и Артем превратился в отличного подносчика снарядов. Это мастерство Семака.

- У России никогда еще не было трех клубов в групповом этапе Лиги чемпионов. «Краснодар» способен пройти квалификацию?
- Будет очень сложно. Там же можно попасть на очень сильного соперника - тот же «Порту»… А «Краснодар» потерял трех игроков середины поля – Шарль Каборе и Маурисио Перейра покидают команду, а Юрий Газинский получил тяжелую травму и перенес операцию на плече. Это отбор мяча, начало атаки и ее продолжение. Пока не понимаю, как «Краснодар» компенсирует потери.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ И ХАЛК

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- На днях представитель испанской лиги предрек России исключение из Лиги чемпионов. Верите в такой поворот?
- Наши клубы, давайте признаемся в этом, по качеству игры уступают европейским грандам. Это, в том числе, связано с экономикой. Уровень РПЛ падает с каждым годом, потому что мы не можем привозить в страну Халка, Витселя, Жо, Квинси Промеса, Вагнера Лав…

Но чтобы России вообще не было в главном еврокубке?! Нет, до этого, уверен, не дойдет. Там же наносится удар не только по России, а вообще по национальным чемпионатам. И они будут отстаивать свои права. Потому что во Франции, Германии, Англии, Италии, Испании Лига чемпионов не является главным турниром для болельщиков.

- Вы допускаете, что к 2024 году, на который запланирована реформа еврокубков, Россия существенно опустится ниже своего нынешнего шестого места в клубном рейтинге УЕФА?
- Чтобы этого не произошло, надо подтягивать уровень премьер-лиги. К сожалению, с подачи одного тренера многие наши команды начали играть в пять защитников. И получается: у одних – семь игроков сзади и у других тоже. Можно уснуть на трансляции и проснуться, когда комментатор закричит. Да, есть топовые матчи «Краснодар» - «Зенит», «Зенит» - «Спартак», «Спартак» - ЦСКА, но остальные… Наш чемпионат стали меньше смотреть. Про российский футбол не знают ни в Чехии, ни во Франции, ни в Италии… Я много езжу и вижу это. А тот же голландский чемпионат смотрят, потому что там вся игра - в атаку. И игроки там лучше раскрываются, что мы видим потом в еврокубках, где наши сдают позиции.

- Фамилию того тренера назовете?
- Сами попробуйте вычислить методом исключения (улыбается). Но с такой философией «главное не пропустить» в Европе ощущаешь себя белой вороной.

АПЛ И ВАН ДЕЙК

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- Юрген Клопп – топ-тренер?
- Конечно. Он работал в Дортмунде и выигрывал чемпионство при живой «Баварии». В «Ливерпуле» Клопп уже четыре года и создал отличную команду. У него все игроки – под два метра и пара шустрых парней в атаке. Смесь английского футбола и немецкого. Никакой барселонской тики-таки.

- Со следующего сезона английскую премьер-лигу российское ТВ показывать не будет. На новой интернет-платформе это удовольствие будет стоить 3-4 тысячи рублей в год. Будете платить?
- Обязательно! Английский футбол смотрят во всем мире. Возможно, чуть меньше в Испании, Италии и Франции. Там свои лиги сильные ,и они немного ревниво относятся ко всему чужому.

- В этом году не будет чемпионатов мира и Европы. Кто получит «Золотой мяч»?
- Отойду от противостояния Месси и Криштиану Роналду. Вот Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля» провели сумасшедший сезон. Голландец – образец центрального защитника. После Неманьи Видича он лучший в своем амплуа за последние годы. Другое дело, защитникам редко дают такие призы. Но я бы выбрал ван Дейка.

СБОРНАЯ И ЧЕРЧЕСОВ

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- Матч сборной России с Сан-Марино смотрели?
- Только начало. Это была хорошая тренировка.

- Вас удивило, что Станислав Черчесов даже против «карлика» выставил боевой состав?
- Какие эксперименты? Это же – отборочный турнир к чемпионату Европы. Расслабляться точно нельзя.

- Чего нам ждать от встречи с Кипром?
- Нужно обязательно брать три очка. Думаю, наши победят без проблем.

- Считаете правильным, что сборная играет не в Москве или Санкт-Петербурге, а в Саранске и Нижнем Новгороде?
- Да. Стадионы построили, их нужно использовать. На Сан-Марино, думаю, полная арена в столице не собралась бы. А в Саранске был аншлаг. Когда там еще увидят национальную команду?

- Участь сборной России в группе – борьба за втрое место?
- Почему же? Да, проиграли в Бельгии, но есть ответная встреча. В одной игре может произойти все, что угодно. Лига чемпионов – тому подтверждение. Какие сюжеты она нам подарили! Значит, и мы в состоянии претендовать на первое место. Но главное - отобраться на Евро.

МЕКСИКА И ДЗАГОЕВ

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- В футбол сейчас играете?
- Редко. Колено болит после двух операций на крестообразных связках, спина. Иногда с ветеранами бегаю. Но там, знаете, какая борьба – искры летят! Я-то думал, что они уважительно друг к другу относятся. Куда там! В премьер-лиге, порой, таких страстей не увидишь.

- А как насчет продолжения тренерской карьеры? Вас зовут?
- Да, а прошлом сезоне обращались из клубов РПЛ и ФНЛ.

- Почему не срослось?
- Желание тренировать есть, мне всего 50 лет. Но всегда говорю: если хотите достичь поставленной задачи, нужны вот такие действия. Работа в «Динамо» многому научила. Это во многом неблагодарная работа. Ведешь игрока, которому 16, 17 или 18 лет, он начинает выходить на поле, но появляется агент и начинает свои делишки. Хорошо, если клуб мощный и может противостоять таким людям. В противном случае, игрок уходит и твой труд обесценивается.

- А за границей готовы поработать?
- Там своих хватает (смеется). Пробовали найти варианты в Испании и даже Мексике – там, где пригодился бы мой испанский язык, - пока их нет.

- Говорят, у Алана Дзагоева есть вариант с мексиканским клубом. Какой он, мексиканский футбол?
- Немного похож на бразильский, более открытый, чем в России. И финансовые условия в Мексике хорошие. Если Алану предлагают, возможно, стоит попробовать.

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