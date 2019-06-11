Александр Кержаков: Главное, что Риксен жив и будет бороться до конца! - Советский спорт
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11 июня 2019 14:30ФутболАвгустин Александр

Александр Кержаков: Главное, что Риксен жив и будет бороться до конца!

Бывший форвард «Зенита» и сборной России поддержал своего бывшего одноклубника Фернандо Риксена, который все последние годы борется с неизлечимой болезнью.

Безымянный

Напомним, что накануне Риксен при помощи специального аппарата (голландец утратил способность говорить) записал обращение к родным и близким, пригласив всех на прощальный вечер 28 июня. Многие СМИ интерпретировали его слова таким образом, что Риксен собирается совершить узаконенную в Голландии эвтаназию. Однако сегодня выяснилось, что находящийся в клирике Фернандо не собирается добровольно расставаться с жизнью. Просто после 28 июня он намерен прекратить всяческие контакты с внешним миром.

– Как вы восприняли прощальное обращение Риксена? – вопрос Кержакову.
– Все это, конечно, очень печально. Все последние годы я сопереживаю Риксену, как и все болельщики «Зенита». Играл я, правда, с ним совсем немного, всего три месяца. Поэтому не могу о Фернандо так подробно и развернуто рассказать, как другие зенитовцы. Но этот человек внес немалый вклад в историю клуба. Его хорошо помнят в городе. И когда у него началась эта болезнь, все приняли это близко к сердцу.

– Каким Фернандо вам запомнился?
– Во-первых, он еще жив, и теперь выясняется, что будет бороться за жизнь до конца. Это главное. Поэтому говорить о нем в прошедшем времени для меня неприемлемо. Как игрока Риксена отличала максимальная самоотдача, без преувеличения можно сказать, что он был настоящим вожаком.

– Его тогда Дик Адвокат приглашал специально под свою модель игры?
– Дик отлично знал Риксена по «Глазго Рейнджерс», а нам тогда необходим был хороший опорник. Гарик Денисов был еще молод, и опыт Фернандо очень пригодился. Когда он появлялся на поле в центре, команда была спокойна за этот участок поля.

– Проблем с адаптацией к новой стране, стилю были?
– Насколько я помню, он сразу влился в коллектив. Как футболист он был прекрасен. И как человек – очень отзывчивый, открытый.

– Какую роль он сыграл в «Зените» за три с половиной сезона выступлений в Питере?
– Повторюсь, я застал только начало его зенитовской карьеры, сам вскоре уехал в «Севилью». Но за Риксена говорят результаты. При нем было завоевано чемпионство, выиграны Кубок и Суперкубок УЕФА. Финал против «Рейнджерс» стал для него особенным – это же его бывшая команда. Правда, на поле он тогда не вышел. Но он был одним из лидеров команды. И на поле, и в раздевалке.

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