Анзор Кавазашвили: Если собутыльники Лунева были из сборной – надо наказывать - Советский спорт
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12 июня 2019 21:00ФутболАртамонов Антон

Анзор Кавазашвили: Если собутыльники Лунева были из сборной – надо наказывать

Прославленный советский вратарь, бывший член комитета по этике РФС не оставил без внимания инцидент с вратарем сборной России Андреем Луневым во внуковском аэропорту.

«НЕ ВЕРИТСЯ, ЧТО ТАКОЙ СКАНДАЛ СЛУЧИЛСЯ В КОМАНДЕ ЧЕРЧЕСОВА»

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– Сборная завершила сезон на мажорной ноте, устроив настоящий праздник для Саранска и Нижнего Новгорода, – и вот такая клякса. Ваша реакция?
– Очень грустно. Просто не верится, что такой скандал случился при нашем уважаемом главном тренере Станиславе Черчесове, который страшно радеет за дисциплину в команде. Я ошарашен.

– Наступление долгожданного отпуска не может быть хоть каким-то оправданием поведения Лунева?
– Лунев – талантливый вратарь, играет в топ-клубе, в сборной сегодня второй, а завтра-послезавтра вполне может опять стать первым. Но я совсем не исключаю, что он так расслабился как раз на почве расстройства. Ведь его не поставили в последних двух матчах сборной. Мы не можем залезть ему в голову, но Лунев вполне может считать себя сильнее Гилерме.

– Получается, был повод напиться?
– Так утверждать нельзя. Другое дело, не мог же он напиться один! Не удивлюсь, что Лунев начал с кем-то из партнеров. Надо самым серьезным образом разобраться в ситуации. «Зенит» и сборная должны все прояснить, ведь случилось настоящее ЧП. И бороться с произошедшим надо в корне, иначе мы однажды придем к повторению печальной истории с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Не должно быть даже видимости, чтобы кто-то имел право допускать такое поведение в статусе игрока сборной команды страны!

Особенно сожалею о случившемся, так как Лунев – мой любимый вратарь.

«КОГДА ОТ ОДНОЙ-ДВУХ РЮМОК ТАК ЗАНОСИТ, НАДО ПЕРЕХОДИТЬ НА ДРУГОЙ НАПИТОК»

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– Многие отмечают его невероятное хладнокровие, что делает инцидент еще более удивительным.
– На сто процентов уверен, что корни истории кроются в непопадании в состав. Если он так сильно переживает, что не играет в основе, то соответствующие люди в медицинском штабе сборной и клуба должны с ним серьезно заниматься. Тем более, есть старая истина: не умеешь пить – не пей.

– Судя по новостям, он был не так уж и сильно пьян.
– Тем более. Когда от одной-двух рюмок так заносит, то, прости меня, пожалуйста, надо переходить на другой напиток.

– Футбольные вратари как-то по-особенному воспринимают алкоголь с учетом уровня стресса?
– Люди разные. Как и везде. Вратарь, слесарь, уборщик, руководитель – это все люди безотносительно профессии. Другое дело, что Лунев действительно очень спокойный и хладнокровный вратарь. Поэтому и говорю: особенно важно разобраться досконально. Были те, кто его втянул в пьянку, инициировал ее – этих собутыльников из сборной тоже надо самым серьезным образом наказать. Надо пресекать. Пре-се-кать! Чтобы опять футболистов на страницах прессы и голубых экранах на весь мир не позорили, как некоторых отличившихся ранее талантов.

«НЕ ХОЧЕШЬ ИГРАТЬ – РАДИ БОГА. ОТПРАВЛЯЙСЯ НА ЗАВОД, КОПАЙ ЗЕМЛЮ»

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– Кокорин, Мамаев, драка Аяза Гулиева, теперь Лунев… Новый удар по имиджу российских футболистов?
– Не будем говорить, что такие скандалы случаются только в России. Но наша пресса очень едкая, все штаны с игроков снимет и покажет самые-самые места, которые не стоит показывать. И раз так, то все должны об этом помнить. Учить эти уроки, а руководство клубов обязано очень серьезно бороться с такими проявлениями. Не прощать, не спускать на тормозах.

– Штрафы?
– Конечно! Финансовые наказания в контрактах прописаны страшные. За такие нарушения абсолютно точно любой современный контракт предусматривает снятие огромных денег с футболистов. Так пускай и применяют! Не хочешь играть в клубе или сборной – ради бога. Отправляйся на завод или еще куда. Копай землю, наконец.

– Вы затронули момент с принципиальностью Черчесова. Думаете, не простит?
– Станислав Саламыч не прощает нарушения, которые рикошетом отражаются на его имидже и имидже сборной команды. Поэтому последствия могут быть самыми серьезными. Я ведь не преувеличивал, называя эту историю ЧП. Сотворить такие дела в аэропорту: оскорбить женщину, попасть в полицию… Это вызов. К тому же вратарей у нас, сколько хочешь. Кто второй, кто третий, кто четвертый в сборной – разве есть разница? Мы боялись, что после ухода Игоря Акинфеева будет пропасть, а на самом деле все нормально. Пусть обрусевший Гилерме стоит. Матвей Сафонов тот же – замечательный. Не объяснится правильно Лунев – не пропадем.

Пьяный Лунев, мы не ждем тебя больше в сборной! Колонка Яременко

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