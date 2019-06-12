Андрей Лунев: Я немного резко отреагировал на сотрудника, который просто тянул время

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев высказался об инциденте в аэропорту «Внуково» в Москве.

В среду 27-летний российский вратарь нарушил общественный порядок при регистрации на рейс «Москва – Санкт-Петербург» авиакомпании «Россия», из-за чего в его отношении был составлен протокол о мелком хулиганстве. Луневу пришлось заплатить штраф в размере 1000 рублей и вылететь в Санкт-Петербург другим рейсом.

«Наверное, я отреагировал немного резко на сотрудника, потому что у нас рейс закрывался, нам надо было оплатить багаж, а человек просто тянул время», – приводит слова Лунева официальный сайт телеканала «РЕН ТВ».

Напомним, Лунев возвращался в Санкт-Петербург из расположения сборной России, которая провела два матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (9:0) в Саранске и с Кипром (1:0) в Нижнем Новгороде. В обеих играх голкипер оставался в запасе.