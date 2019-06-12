Андрей Червиченко: Лунева можно понять и простить Бывший президент «Спартака» считает, что нынешнее поколение российских футболистов не умеет пить.

– Что думаете об инциденте с Андреем Луневым?

– А что тут думать? Сейчас же сезон закончился. «Зенит» стал чемпионом, сборная выиграла два отборочных матча Евро-2020. Человек долгие месяцы держал форму и режимил. Вот и дал волю своим желаниям… Да, пожалуй, перебрал. Но спортсмены – точно не профессиональные алкоголики. Просто иногда меры не знают. Поэтому не стал бы делать из этого случая большой сенсации. По молодости все мы, наверное, меры не знаем.

– Какая молодость? Парню 27 лет!

– В нашем футболе это молодость.

– Но чтобы забрали в полицию, нужно совершить что-то серьезное. Согласны?

– Думаю, это синдром медных труб. Футболистам, порой, кажется, что они великие, что у них другая жизнь, другие порядки, и на них общепринятые нормы не распространяются. Будь это рейс не из Москвы в Санкт-Петербург, а из Санкт-Петербурга в Москву, в аэропорту «Пулково» с Луневым никто спорить бы не стал. А здесь – то ли не узнали, то ли представители полиции были болельщиками «Спартака» или ЦСКА.

Он был настроен враждебно, они – тоже. Слово за слово – и понеслась. Нашла, как говорится, коса на камень. Простая житейская ситуация. Лунев думает, что он звезда, те, кто напротив, считают его обычным гражданином России, который должен отвечать за свои поступки. Повторюсь, в межсезонье человек имеет право выпить. Вот если бы такое случилось перед решающим матчем, тогда нужно было бы сильно наказывать. А сейчас, считаю, можно понять и простить.

– Последней каплей могло стать то, что в двух отборочных матчах Лунев не сыграл ни минуты? По сути, проиграл конкуренцию Гилерме из «Локомотива».

– Думаю, это последний повод, из-за которого он мог сильно выпить. Если тебе не нравится твоя роль, тренироваться нужно больше. Только и всего. Я вообще считаю, что Луневу не место в сборной. Есть более классные вратари. Но это тема другого разговора…

– Голкиперы – отдельная каста?

– Это точно. Футболисты и вратари – разные профессии. У вторых – своя психология, свои тараканы в голове, философия и образ мышления.

– В вашем «Спартаке» игроки выпивали?

– И очень неслабо! Выпивали и в советские времена, продолжают и сейчас. Раньше пили больше, это точно.

– Даже во время сезона?

– И во время сезона могли после матчей легко выпить литр пива. Надеюсь, сейчас никто не напивается в стельку до поросячьего визга и не ползает по полу… А в мое время никто не заморачивался здоровым образом жизни. Все были шебутные такие, из двора. И выпивали побольше, чем сегодняшнее поколение. Все они сейчас... Слово бы правильное подобрать.

– Стерильные.

– Нет. Няшные и изнеженные. Майку задрать, животик показать, кубики на прессе. Их идеология несовместима с алкоголем. Поэтому при срывах получаются истории, как сейчас с Луневым.