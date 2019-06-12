Пьяный Лунев, мы не ждем тебя больше в сборной! Колонка Яременко Главный редактор «Советского спорта» считает, что после пьянки дебошира Лунева путь в сборную ему должен быть показательно закрыт.

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев, возвращаясь после матча со сборной Кипра, где он успешно справился с функцией запасного, устроил пьяный дебош в аэропорту во Внукове. Судя по всему, он пересаживался на рейс до Питера. И его не пустили на борт, так как от него разило спиртным. Тогда футболист принялся оскорблять сотрудников авиакомпании, а те поступили так, как велит им в таких случаях инструкция: вызвали полицейских. В итоге Луневу выписали штраф за мелкое хулиганство, а на борт, разумеется, не пустили все равно.

Я не знаю, догонялся ли чем-то Лунев в подмосковном аэропорту, продолжая отмечать трудовую победу над киприотами (не уверен, что при Черчесове сильно много ребята пили бы на обратном пути, да и не уверен пили ли вообще – обсуждать то, чего не знаю и чему свидетелем не был, не буду), но факт остается фактом: финал у этой истории некрасив.

Так уж вышло, что я жил сейчас в одном отеле в Нижнем Новгороде со сборной Кипра, видел, как футболисты вели себя перед игрой (думаю, что все в день игры ведут себя одинаково), видел и как вели себя после игры. Полагаю, что несколько иначе, чем наши. На всю команду – включая персонал и запасных – я насчитал три или четыре бокала пива. Сидели в гаджетах, отмечали чей-то день рождения (пирожным, свечкой, бенгальскими огнями, пением хором и аплодисментами – в телеграм-канале «Советского спорта» это видео есть) До трех утра ждали автобуса, чтобы потом загрузиться в чартер. Что-то мне подсказывает, что не пили и в нем.

Вне зависимости от их результатов на поле, они относятся к своей работе, к своей карьере, к своей жизни профессионально.

Про наших футболистов я, увы, этого сказать не могу. Как говорил Юрий Семин, «куда футболиста ни целуй – везде жопа». Может быть, хватит уже относиться к футболистам и прочим богатым небожителям по-особому? Особое отношение может заключаться только в одном – повышенных требованиях. Ведь это, извините за банальность, пример для подражания. Именно на этих футболистов хотят быть похожими мальчишки.

Нам сообщают, что у Лунева зафиксировали 0,7 промилле. Это не сильное алкогольное опьянение, но и это не полстаканчика пива. Учитывая, что веса в нем 80 килограммов (если верить официальной статистике), такое состояние подпития наступает после употребления примерно 950 мл пива, или 450 мл сухого вина (10-градусного), или 120 г водки или коньяка.

Я больше чем уверен, что Черчесов вызовет Лунева на следующий сбор. Станислав Саламович воспитывать умеет. А другим это, может быть, будет уроком.