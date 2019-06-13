Адвокат: Сегодня Мамаева могут отпустить на свободу (эксклюзив) - Советский спорт
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13 июня 2019 07:00ФутболГригорьевская Юлия

Адвокат: Сегодня Мамаева могут отпустить на свободу (эксклюзив)

Второй вариант развития событий: его отправят в колонию.

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Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о возможных сценариях развития событий после того, как сегодня, 13 июня, Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на вердикт по делу его подзащитного и форварда «Зенита» Александра Кокорина.

Напомним, в мае решением Пресненского суда Мамаев и Кокорин, а также еще двое участников драк в центре Москвы прошлой осенью (Александр Протасовицкий и брат зенитовца Кирилл) получили реальные сроки – примерно полтора года колонии общего режима. До рассмотрения апелляции все четверо продолжали находиться в СИЗО «Бутырка», куда их поместили сразу после задержания в октябре 2018-го.

– В четверг Мосгорсуд огласит свое решение по апелляции. Каковы возможные сценарии?
– Мы рассчитываем на то, что наши жалобы удовлетворят. Объективных оснований для иного решения нет. Но у нас, как вы знаете, всякое бывает… Поэтому если, не дай бог, апелляционная инстанция оставит приговор без изменений либо изменит незначительно, то дальше будем обжаловать в кассационном порядке. Обратимся за содействием к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. Кстати, ее представитель будет присутствовать в четверг в Мосгорсуде. Но мы, повторимся, надеемся, что до кассации не дойдет.

– И?
– Если суд удовлетворит наши жалобы, то появятся все основания для освобождения всех подсудимых из-под стражи. Мамаев, кстати, отбывает сейчас максимально возможное наказание.

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– А если апелляцию не удовлетворят, ребята отправятся в колонию? Или до кассации останутся в изоляторе?
– Уедут в колонию. Содержание в СИЗО предусмотрено только на период рассмотрения апелляции. Кассация рассматривается единолично судьей городского суда или, в случае его отказа, Верховного суда. Участие сторон не требуется. А первичный приговор считается вступившим в законную силу в день рассмотрения апелляционной инстанцией дела по существу. Это произойдет в четверг. Поэтому фигуранты дела в любом случае не останутся в «Бутырке».

– Сколько по времени может занять кассация?
– Сроки не установлены. Это длительная процедура, многоступенчатая.

– Может получиться, что кому-то из ребят удовлетворят апелляцию, а кому-то нет?
– Все может быть. У каждого своя ситуация. Это просто все в одну кучу смешали, хотя требовался индивидуальный подход в части, касающейся квалификации и назначения наказания.

– Перед апелляцией вы виделись с Мамаевым. Он верит в благоприятный исход или уже нет?
– Я дважды его видел. Он спокойно настроен и надеется, что рано или поздно в любом случае выйдет на свободу. Рассчитывает на то, что по его делу будет вынесено правильное решение, которое устроит все стороны и позволит ему скорее вернуться в семью.

– Где ребята будут отбывать наказание при реализации худшего сценария?
– Это решает ФСИН. Всех направляют в разные места, поэтому сложно сейчас говорить об этом.

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