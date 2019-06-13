Эльвира Тодуа: Могла отбить Дзюбе руки но не захотела травмировать - Советский спорт
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13 июня 2019 21:18Футбол

Эльвира Тодуа: Могла отбить Дзюбе руки но не захотела травмировать

Лучший вратарь в истории женской сборной России рассказала о своей дуэли пенальтистов с Артемом Дзюбой в Новогорске.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?

«АРТЕМ У НАС НЕПОБЕДИМЫЙ»

После очередной тренировки россиян, которая готовилась к отборочным матчам Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра, Тодуа и Дзюба пробили друг другу 11-метровые. Со счетом 5:4 победил мужчина. А Эльвира поделилась с нами подробностями баттла.

– Как пришла в голову идея вызвать Дзюбу на дуэль?
– Спонтанно. Просто Артем любит постоять в воротах после тренировки. У него такая заруба с Андрюшкой Луневым началась в клубе. Все это закрутилось, и они стали привлекать других футболистов, тренеров. Потом у меня возникла идея – вроде Артем мальчиков всех побеждает, и надо бы сделать что-то такое с девочкой. Так и решили.

– Сами записали ролик в твиттере с обращением к Дзюбу на дуэль, или вам помогли это организовать?
– Это была общая идея руководства сборных.

– Ну и как все прошло?
– Прекрасно! Естественно, Артем у нас непобедимый (смеется). Я проиграла 4:5. Один раз попала в штангу, а Артем не промахнулся. У него стопроцентная точность. Думаю, мужчина и не должен проигрывать. Все правильно закончилось.

«В ПОВТОРНОЙ СЕРИИ ОН БЫЛ ПРЯМО ЛЕВ»

– Какой Дзюба вратарь?
– Великолепный. Он рослый, с хорошими антропометрическими данными. У Артема хорошо развита интуиция, что немаловажно для вратаря. Да и падать он тоже умеет.

– Он все время угадывал, куда вы будете бить?
– Не то что угадывал, просто я, как уже сказала, сама один раз попала в штангу. Потом я развела Артема по углам. А он просто забил свои пять попыток. Мы потом провели вторую серию пенальти, просто дурачились. И там был уже другой счет. Там Артем был прямо лев! Король!

– Был ли у вас шанс отбить хоть один его удар?
– Думаю, да, когда он подсек мяч по центру. Я знала, что он может так пробить, но меня немного подвела интуиция. Упала в угол, а он исполнил «паненку».

– Вы не считаете, что спор был неравный? Все-таки он мужчина…
– Если это опустить, то мы находились в равных условиях.

– Артем бил в полную силу?
– Он нигде не филонил, все нормально. Бил как положено.

– Руки вам не отбил?
– Нет – нет. До этого не дошло. Это я ему пару раз во второй серии могла отбить руки, но не хотела травмировать игрока сборной. Все было по-доброму.

«НАС ПОЗНАКОМИЛ ДЕНИС БОЯРИНЦЕВ»

– Были знакомы с Дзюбой до этого?
– Да. Мы знакомы еще с периода его становления как футболиста, когда он играл в дубле «Спартака». Нас познакомил мой друг Денис Бояринцев.

– Вы за «Спартак» болеете?
– Нет, за ЦСКА. И играю за армейцев. Так сложилось.

– Откуда знаете Бояринцева?
– Мы все общаемся. У меня много друзей в «Спартаке»: Селихов, Джикия, Глушаков. Мы – спортсмены, футболисты, но, прежде всего, люди.

– Поздравили Артема с чемпионством или обидно за ЦСКА?
– Это футбол и победитель все равно будет. Какой уж есть. До поздравлений как-то не дошло. Думаю, уже прошел пик для того, чтобы поздравлять. Как-то не поднимали эту тему.

– Артем, кстати, провел свой лучший сезон в карьере.
– Думаю, он может еще лучше. В этом году он больше выступал ассистентом. А если кто-то и ему начнет пасовать, то он станет лучшим бомбардиром, потому что забивать Дзюба умеет.

– Он самый сильный игрок в нашей сборной?
– Если смотреть с физической точки зрения, наверное, да. Это человек, который умеет играть головой, может принять мяч, придержать его, сбросить. Ну и забить… В отсутствие Игоря Акинфеева Дзюба держит все в своих руках. Саша Самедов тоже ушел из сборной. Так что вся надежда на Артема. Он не сдает позиции в плане лидерства. Очень позитивный, веселый парень. С ним всегда легко и просто. Все с ним себя чувствуют комфортно. И, кстати, обстановка сейчас в сборной просто прекрасная.

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