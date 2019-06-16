ЦСКА, «Спартак», «Ростов» и «Краснодар» стартуют раньше остальных

Стали известны комментаторы и судьи всех игр товарищеского футбольного турнира, организованного «Матч Премьер»

ФОРМАТ ТУРНИРА

С 26 июня по 4 июля телеканал МАТЧ ПРЕМЬЕР организует в Австрии предсезонный турнир, в котором сыграют «Краснодар», московские ЦСКА и «Спартак», а также «Ростов». Формат турнира будет идентичен тому, что с успехом прошел в январе в Катаре. По регламенту соперники сыграют каждый с каждым в один круг: в общей сложности 6 матчей. В случае ничейного исхода по итогам 90 минут предусмотрена серия пенальти. За победу в основное время клуб получит 3 очка, за победу в серии пенальти – 2, за поражение в серии пенальти – 1. При распределении мест в таблице, в случае равенства очков, решающее значение будет иметь разница мячей, и лишь в последнюю очередь – личные встречи.

Все матчи турнира в прямом эфире покажут каналы «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР.

НА КОММЕНТАТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ

Турнир будет освещать большая команда «Матч ТВ», включая 6 комментаторов.

6 матчей прокомментируют Михаил Моссаковский, Тимур Журавель, Нобель Арустамян, Сергей Кривохарченко, Роман Нагучев и Михаил Поленов. Зрителей ждут эксклюзивные репортажи, интервью с кромки поля с участниками и экспертами, прямые включения до матчей и после их окончания. Кроме того, на месте события будет работать специально оборудованная студия.

НАША СПРАВКА

О канале «МАТЧ ПРЕМЬЕР»

МАТЧ ПРЕМЬЕР — премиальный канал о российском футболе с эксклюзивным контентом, на котором доступны все матчи Российской Премьер-Лиги сезона 2018/19 в прямом эфире. Также зрители МАТЧ ПРЕМЬЕР имеют возможность смотреть матчи российских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы, матчи Кубка России и товарищеские матчи клубов РПЛ, матчи сборной России по футболу и молодежной сборной России и аналитические футбольные программы.

А СУДЬИ КТО?

Матчи на стадионе в Пёллау обслужат Рене Айснер, Александр Харкам и Кристиан-Петру Чокрка.

Самый опытный из этой тройки рефери — 43-летний Рене Айснер. С 2010 по 2014 гг. владел категорией «арбитр ФИФА»: судил матчи отборочного турнира чемпионата мира-2014, Лиги чемпионов и Лиги Европы.

37-летний Александр Харкам — действующий арбитр ФИФА. Высшую категорию получил в 2012-ом году: судил игры еврокубков, в частности, в сезоне 2016/17 работал на ответной встрече 3 квалификационного раунда Лиги Европы между московским «Спартаком» и кипрским АЕКом. Буквально через 2 дня после этого Харкам получил назначение на матч за Суперкубок Франции между ПСЖ и «Лиллем», который был сыгран в австрийском Клагенфурте.

29-летний Кристиан-Петру Чокрка в силу возраста пока не может похвастать богатым послужным списком, но уже активно привлекается к работе на товарищеских играх молодежных сборных. Уже зарекомендовал себя, как довольно принципиальный рефери: в минувшем сезоне в 10 матчах австрийской Бундеслиги Чокрка показал 36 желтых карточек и назначил 4 пенальти.