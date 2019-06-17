Алексей и Антон Миранчуки: Никогда не просили Черчесова выпустить нас вдвоем

«ЕСЛИ СОПЕРНИК ДАЕТ ЗАБИТЬ ДЕВЯТЬ ГОЛОВ, НЕ НАДО СЕБЯ СДЕРЖИВАТЬ»

Недавно с громким обращением к болельщикам «Спартака» выступил Денис Глушаков. Вас в медийном пространстве практически нет. Почему так редко общаетесь с журналистами? Отсутствие информации порождает всевозможные слухи, которые важно вовремя опровергать.



Антон: - Когда нам есть, что сказать, мы говорим. Часто посещаем всевозможные мероприятия, где приходится отвечать на вопросы. Ну а домыслы нас не волнуют. Россия - свободная страна. Каждый волен думать то, что хочет. Каждому в голову не залезешь. При этом мы с братом ничего не скрываем. С прессой, с болельщиками никогда не конфликтовали. А излишняя публичность нам не нужна.

- В Турции, куда вы прилетели из сборной, вы с огромным удовольствием погоняли мяч с подрастающим поколением. Насколько легко переключаться после важных матчей национальной команды?

Алексей: - Это всегда приятно. Сразу вспоминаешь себя в детстве. Обожаю поиграть в футбол с мальчишками.

Антон: – То же самое. Никакого груза, никакой ответственности. Дети рады, счастливы. С ними всегда прикольно повозится, отработать какие-нибудь наши с Лехой финты.

- Когда играли против Сан-Марирно, не возникало ощущения, что тоже возитесь с детьми? Не жалко было громить «любителей»?

Алексей: – Меня удивляет, что потом писала пресса. Мол, надо было пожалеть классного санмаринского вратаря. Да с какой стати? Это же отбор на Евро! Здесь в каждой игре надо выкладываться на сто процентов.

Антон: - Если соперник позволяет забить столько голов, нет смысла себя сдерживать. Это не наши проблемы, а Сан-Марино, что они пропустили девять. А нам было важно набрать три очка, обеспечить как можно более хорошую разность мячей. Может, потом придется считать голы. Об этом те, кто ставил нам «в вину» счет 9:0, не подумали?

- Киприоты оказались намного сильнее санмаринцев?

Алексей: – А это разве новость? Опять же, не понял недовольство некоторых, что мы победили «всего» 1:0. Или журналисты подумали, что теперь сборная России будет громить всех подряд? На мой взгляд, в Нижнем Новгороде мы сыграли очень хорошо. Не хуже, чем в Саранске.

Антон: – Да, несмотря на всего один забитый мяч, игра шла, моменты создавались. Другое дело, что немного подкачала реализация. Но главное - три очка мы заработали. Задачу на два июньских матча выполнили. И ушли в отпуск в хорошем настроении.

«ПРО ПЬЯНЫХ ШОТЛАНДЦЕВ НИЧЕГО НЕ СЛЫШАЛИ»

- О шотландцах, с которыми играть в сентябре, уже задумываетесь?

Алексей: – А что о них сейчас думать? Шотландцы всегда были крепкими ребятами. Организованные, боевитые. Доживем до сентября, тогда и проанализируем с тренерами, как надо против них играть. Свои очки у Шотландии надо забирать.

Антон: – В составе шотландцев много известных игроков. Например, капитан Эндрю Робертсон выиграл весной Лигу чемпионов с «Ливерпулем». Серьезный соперник, даже несмотря на крупное поражение от бельгийцев.

- На Евро-1992 мы уже как-то шотландцев недооценили - и получили 0:3, не вышли в полуфинал… Говорят, на ту игру британцы вышли с похмелья.

- Алексей: – Ну, я думаю, это байки. Не могу себе представить, чтобы перед матчем финальной стадии Евро кто-то позволил бы себе напиться. А насчет недооценки… Сейчас с нашей стороны ее точно не будет.

- Антон: – Я про пьяных шотландцев ничего не слышал. Но звучит нелепо. В любом случае, на дворе не 1992, а 2019 год. И у нас, и них другие команды.

- Как вам новички сборной России, которые против Кипра и Сан-Марино на поле не вышли? Николай Комличенко, Резиуан Мирзов… Можно вспомнить и Вячеслава Караваева, вообще не попавшего в итоговую заявку из-за участия в голландском плей-офф.

Алексей: – Ребята потихоньку осваиваются в новом коллективе. Мы сами через это проходили. Сначала ты просто присматриваешься, смотришь, какие в сборной правила, понятия. Уверен, со временем они получат шанс сыграть. И наверняка принесут нам пользу.

Антон: – Когда впервые попадаешь в сборную, невозможно сразу привыкнуть. Здесь другая атмосфера. Надо за очень короткое время понять, что от тебя требует тренер. Здесь же нет недельного цикла подготовки, как целый сезон в клубе. Приходится моментально все схватывать, времени на раскачку тебе никто не даст. Мне кажется, названные вами игроки успели влиться в коллектив. Они уже часть сборной России.

«НИКОГДА НЕ ЗАМЕЧАЛИ АГРЕССИИ ЗА ЛУНЕВЫМ»

- После матча в Нижнем случился неприятный эпизод с участием Андрея Лунева. Что, собственно, произошло с вратарем «Зенита», который набросился на работников аэропорта «Внуково»? Он так расстроился, что не вышел на поле?

Алексей: – Я об этой истории узнал из интернета. Честно, не знаю, что конкретно там произошло. Но вроде бы Андрей все объяснил, извинился. Инцидент исчерпан.

Антон: – Я слышал, что Лунев с кем-то поговорил на повышенных тонах. Больше ничего не знаю.

- Лунев находился в состоянии алкогольного опьянения. Победы над Сан-Марино и Кипром сборная как-то отмечала?

Алексей: – Вообще-то завершился целый сезон. Гора с плеч. Зачем вообще что-то отдельно праздновать? Начался отпуск, дайте людям спокойно отдохнуть. Футболисты это заслужили.

Антон: – После матчей все разъехались по своим домам. Вместе нигде не собирались. А о том, что стряслось с Андреем, лучше у него спрашивать. У любого конфликта всегда есть обратная сторона.

- Но вы удивились, что именно Лунев попал в такую историю?

Алексей: – Андрей - вообще очень спокойный, тихий парень. Всегда на позитиве, я ни разу не наблюдал за ним какой-либо агрессии.

- Примерно год назад в России начался чемпионат мира. Понятно, что для вас это память на всю жизнь. Но нет обиды, что, по сути, в том турнире участия не приняли?

Алексей: – Смысл обижаться? И на кого? На тот момент каждый сыграл ту роль в командном успехе, на которую был готов. А у нас еще будет возможность сыграть. На следующем чемпионате мира.

Антон: – Я тоже в этом уверен.

- Чемпионат мира вернул болельщикам веру и уважение к сборной и вообще российским футболистам. Однако Александр Кокорин и Павел Мамаев добавили в эту бочку меда пару ложек дегтя…

Антон: – Честно? Не хочу об этом говорить.

Алексей: – А я скажу, что против ребят сыграла какая-то злоба на то, что они успешные футболисты. Это же дело случая. Любой мог оказаться в такой же ситуации. Кто-то кого-то зацепил, тот ответил, слово за слово - и понеслась… Особенно часто такое происходит по молодости. От темперамента тоже зависит.

Антон: – Но Мамаев и Кокорин - адекватные люди. Им приписывают лишнее. И они давно заплатили за свой поступок. То, что происходит сейчас, не до конца понятно. Но я надеюсь, когда они выйдут, смогут продолжать играть в футбол на прежнем высоком уровне.

«СЕМИН ДАСТ ПРИЛИЧНУЮ ФОРУ МОЛОДЫМ»

- Поговорим о «Локомотиве». Перед сезоном ставилась задача защитить титул? Или серебро - тоже отличный результат?

- Антон: - Задача была попасть в Лигу чемпионов. И этой цели мы достигли. Хотя, начинался чемпионат хуже некуда. То, что после этого мы поднялись на второе место и сохранили его в итоговой таблице - здорово. Это результат командной работы. Плюс мы еще и Кубок России выиграли. Поэтому сезон считаю успешным для «Локомотива».

- В России чемпион поменялся четвертый год подряд. Это логично? После золотого сезона наступает опустошение? Или, может, какая-то расслабленность?

Алексей: – Я общался на эту тему с ребятами из «Спартака» после их чемпионства. И они говорили, что в следующий сезон было непросто вкатиться. Это какой-то психологический момент. Кажется, только что одержана большая победа, к которой ты так долго шел. А проходит несколько недель, и все надо начинать заново.

Случилась ли с нами похожая история? В какой-то степени да. Но это, повторюсь, не расслабленность, а именно психология.

- Однако провал в Лиге чемпионов психологией не объяснишь. Почему «Локо» анял последнее место в не самой, как казалось, сложной группе?

Алексей: – Согласен, из этой группы можно было выходить в плей-офф. Или, по крайней мере, - в весеннюю стадию Лиги Европы. Где-то не хватило опыта, где-то мастерства. Надеюсь, в следующем сезоне мы не повторим прежних ошибок.

А в РПЛ - когда поняли, что «Зенит» уже не догнать?

Антон: – После поражения в Туле.

Алексей: – А я бы сказал - после очного матча с «Зенитом». Если бы победили питерцев, они бы в дальнейшем уже не чувствовали себя так уверенно, занервничали бы. Но - не получилось. Пришлось бороться за серебро.

- Ощущения от победы в Кубке России отличаются от эмоций после чемпионства?

Антон: – Не очень. И там положительные эмоции, и тут. Просто в премьер-лиге ты идешь к цели долго, а в Кубке надо выиграть всего несколько матчей. Но радость, повторюсь, там и там максимальная.

- Сейчас вокруг «Локо» ходит много слухов. Непонятно, остается ли в команде Мануэл Фернандеш, в «Спартак» СМИ отправляют вашего вратаря Гилерме. Что ждет команду в следующем сезоне?

Алексей: – Команда омолаживается постепенно. И, считаю, в «Локо» этот процесс проходит более плавно, чем у конкурентов. А трансферные слухи я не комментирую.

Антон: – Костяк команды сохранится. А молодежь Юрий Павлович активно подключал и в прошлом сезоне, и в позапрошлом. Мы же с Алексеем еще недавно тоже ходили в молодых. На самом деле возраст не имеет значения. Вон, ЦСКА обновленным составом дважды победил в Лиге чемпионов «Реал». Главное - вера в свои силы и поставленная командная игра. У нас то и другое присутствует.

- Во много благодаря Юрию Семину. Неужели он в 72 года не устал тянуть лямку главного тренера?

Алексей: – Да вы что?! Юрий Палыч многим фору даст по активности.

Антон: – Никакой усталости за нашим главным тренером я не замечал. Мне кажется, Юрий Палыч будет еще много лет тренировать. Кто-кто, а он после побед мотивацию не теряет. И заряжает своей энергией игроков и весь клуб.

«ПОПРОБУЙ СКАЖИ СТАНИСЛАВУ САЛАМОВИЧУ ТАКОЕ…»

- Вам важно выходить на поле вместе? Испытываете дискомфорт, когда кто-то остается на скамейке?

Алексей: – Для меня, конечно, есть разница - есть брат на поле или нет. Но во втором варианте стараюсь сразу абстрагироваться от этих мыслей, чтобы они не мешали.

Антон: – Согласен с Лехой. Наверное, какие-то функции на поле становятся другими, когда брата нет рядом. Вдвоем играть комфортнее. Впрочем, когда нужно перестроиться, я перестраиваюсь. Никогда не просил тренеров, чтобы нас выпустили вместе.

- И сборной это касается?

Алексей: – Конечно. Да мы в сборной, по-моему, вместе только против Сан-Марино играли. (Смеется.)

- И действительно никогда не просили Станислава Черчесова выпустить вас вместе?

Антон: – (Смеется.) Ага, попробуй скажи Станиславу Саламовичу что-то подобное…

Алексей: – Картина маслом! Подходим к тренеру и говорим: либо двоих ставьте, либо никого. Да нас бы тогда давно в сборной не было бы.

- Генеральный директор «Локо» Василий Кикнадзе, что братьев Миранчуков клуб продаст, только если поступит сверхвыгодное ценовое предложение. Как складываются ваши взаимоотношения с новым руководством?

Антон: – Когда Кикнадзе прилетел раз на зимние сборы в Катар, мы сразу нашли с ним общий язык. Поняли его видение развития клуба.

А с предыдущим гендиром Ильей Геркусом нормально попрощались?

Алексей: – У меня лично с ним проблем не было.

Антон:– Мы больше контактируем с командой, а с руководством видимся не так часто. Но встречи с Геркусом всегда походили на позитиве. Вообще в «Локо» за пять лет сменилось три руководителя. И на нас это никак не сказывалось. Наше дело - играть в футбол.

- Отпуск у вас получится коротким. Через пару недель - назад в клуб. Уже об этом думаете?

Алексей: – Сейчас - нет. Еще пару денечков имеем право от всего этого абстрагироваться. (Улыбается.)

Антон: – Главное, чтобы в новом сезоне продолжали заполняться трибуны в Черкизове. У нас замечательные болельщики. При такой поддержке «Локо» способен одержать еще не одну большую победу. А мы с братом приложим к этому все силы.