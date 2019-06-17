Шок на Кубке Америки: Катар может не пустить Месси в плей-офф Сегодня рано утром в Бразилии завершился первый тур групповой стадии главного южноамериканского футбольного соревнования. А накануне на Кубке Америки сенсационно дебютировала сборная Катара.

ДЕБЮТ НА «МАРАКАНЕ»

Традиция приглашать на Кубок Америки представителей других континентов берет начало в 1993 году. Чаще всего в этой роли выступали мексиканцы, и весьма успешно – «ацтеки» дважды брали серебро и трижды бронзу. Но на сей раз Мексика Кубок Америки проигнорировала, так как турнир совпал по срокам с Золотым Кубком КОНКАКАФ, который проходит сейчас в Штатах.

Пришлось организаторам Копы-2019 обращать взор на другие конфедерации. В том числе и Европу. Приглашения были отправлены даже Испании и Португалии. Однако те ожидаемо ответили отказом. Зато финалисты Кубка Азии-2019 – Япония и Катар – сказали «да». Так экзотические катарцы попали в Бразилию. И сразу же произвели фурор на легендарной «Маракане»! Уступая к 68-й минуте со счетом 0:2 Парагваю, команда, сформированная исключительно из игроков своего чемпионата, смогла свести матч вничью.

Впрочем, это только на первый взгляд кажется сказкой. На самом деле чемпионат Катара – не заштатное соревнование. Что доказал Кубок Азии, где минувшей зимой подопечные испанского специалиста Феликса Санчеса Баса на пути к триумфу победили куда более «раскрученные» Саудовскую Аравию, Южную Корею и Японию. И не силами натурализованных игроков, как многие наверняка подумали, а опираясь на кадры, которые подготовила созданная в Катаре в 2006-м академия «Эспайр».

ЧУДО «ЭСПАЙР»

Все эти годы финансируемая местными властями академия подпитывалась известными иностранными детскими тренерами, преимущественно из Испании, а конкретно – из Барселоны. В их числе был знаменитый скаут Хосеп Коломер, когда-то отыскавший для «Барсы» Лионеля Месси. Поэтому воспитанники «Эспайра» работают по современным методикам с упором на свойственную испанскому и голландскому футболу культуру владения мячом.

Ресурсов академии хватило на то, чтобы насытить игроками практически все ведущие катарские клубы. А их лидеры, в свою очередь, демонстрируют высокий класс в сборной, которая берет свое не бойцовскими качествами, а именно техникой, креативом и тактической выучкой. Это бросалось в глаза и в феврале на Кубке Азии, и в воскресенье в Рио-де-Жанейро во время матча с Парагваем.

ШЛАГБАУМ ДЛЯ МЕССИ?

Совсем без натурализации, правда, не обошлось. Ведущий защитник сборной Катара Роро по национальности португалец, прошел школу «Бенфики» и перебрался на Ближний Восток в 21-летнем возрасте. Лучший бомбардир команды Алмоез Али родился в Судане. Впрочем, он-то как раз является 100-процентным продуктом «Эспайра», куда попал 10-летним парнишкой. А все остальные – этнические катарцы. Получается, при грамотном подходе можно даже в стране с населением в два миллиона человек за десять лет вырастить вполне конкурентоспособное поколение. Которое, как планируют в Катаре, должно по-настоящему выстрелить в 2022 году, на домашнем чемпионате мира. И теперь подобные заявления уже не вызывают снисходительные улыбки.

Можно сколько угодно подозревать катарских шейхов в не совсем законном получении права провести у себя ЧМ-2022, но футбол они у себя в стране «с нуля» подняли. И не авральным вкачиванием нефтедолларов в приглашенных суперзвезд, как это делал Китай, а планомерным созданием прочного фундамента для долгосрочного развития.

Ждем продолжения сказки. Вот же будет номер, если катарцы не пустят в плей-офф Кубка Америки самого Месси… Их матч с Аргентиной состоится 23 июня. И наверняка станет битвой за путевку в четвертьфинал.

Кубок Америки-2019

1-й тур

Группа В

Парагвай – Катар – 2:2 (1:0)

Голы: Кардосо, 4 – с пенальти – 1:0. Гонсалес, 56 – 2:0. Али, 68 – 2:1. Кхукхи, 77 – 2:2

2-й тур. 19 июня. Колумбия – Катар, Аргентина – Парагвай

Группа С

Уругвай – Эквадор – 4:0 (3:0)

Голы: Лодейро, 6 – 1:0. Кавани, 33 – 2:0. Суарес, 44 – 3:0. Мина, 78 – в свои ворота – 4:0

2-й тур. 20 июня. Уругвай – Япония. 21 июня. Эквадор – Чили

Группа А

2-й тур. 18 июня. Боливия – Перу, Бразилия – Венесуэла

В 1/4 финала выходят по две лучшие команды каждой группы и еще две лучшие из числа занявших третьи места.