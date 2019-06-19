Марта побила рекорд Клозе, и теперь она лучший бомбардир в истории - Советский спорт
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19 июня 2019 13:23ФутболБезъязычный Алексей

Марта побила рекорд Клозе, и теперь она лучший бомбардир в истории

33-летняя нападающая сборная Бразилии Марта довела счет своих голов на чемпионатах мира до 17. Это рекорд футбола. Не только женского, но и мужского.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ В СЕНТЯБРЕ 2013-ГО

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На проходящем в эти дни во Франции чемпионате мира бразильянки выступают неровно. За разгромной победой над Ямайкой (3:0) последовало поражение от Австралии (2:3). Поэтому матч 3-го тура против Италии приобрел для самой техничной и зрелищной команды мирового женского футбола судьбоносное значение. Проигрыш почти гарантированно отправлял Бразилию домой, ничья ставила латиноамериканок в зависимость от исхода игр в других группах.

В итоге все решил единственный гол. Именно он и принес легендарной Марте рекорд. Как и в матче с Австралией, бразильянка отличилась с 11-метровой отметке.

Но оттого ее достижение не менее ценно. Только вдумайтесь: эта героическая женщина забивала на пяти (!) чемпионатах мира. Впервые это произошло 21 сентября 2003 года, когда некоторые из ее нынешних партнерш по сборной только готовились поступить в начальную школу, а одной из участниц ЧМ-2019 - аргентинке Далиле Ипполито - исполнился один годик…

ВЫШЕ КЛОЗЕ И ПЕЛЕ

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Как нетрудно догадаться, ни один мужчина на пяти чемпионатах мира не забивал. На четырех турнирах это удавалось сделать Мирославу Клозе (2002, 2006, 2010, 2014), Пеле и Уве Зеелеру (оба - 1958, 1962, 1966, 1970). И все! У женщин таких «долгожителей-бомбардиров», конечно, больше - но не существенно.

На четырех ЧМ забивали немки Биргит Принц (1995, 1999, 2003, 2007) и Беттина Вигманн (1991, 1995, 1999, 2003), американки Эбби Уомбах (2003, 2007, 2011, 2015), Майа Хэмм (1991, 1995, 1999, 2003) и Кристин Лилли (1995, 1999, 2003, 2007), китаянка Сунь Вэнь (1991, 1995, 2003) и канадка Кристин Синклэйр (2003, 2007, 2011, 2015). У последней есть шанс повторить достижение Марты по числу планетарных первенств с голами. Сборная Канады продолжает участие в ЧМ-2019 вместе с Синклэйр. Однако по количеству забитых мячей Марта недосягаема. В матче против Италии она переплюнула самого Клозе!

ОРИЕНТИР - ФОРМИГА

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И ведь для Марты 17 голов - далеко не предел. Впереди еще как минимум одна игра на нынешнем турнире (1/8 финала). И, не исключено, следующий чемпионат мира 2023 года. Почему бы, собственно, нет? Перед глазами пример другой бразильянки, 41-летней полузащитницы Формиги. Та приехала во Францию на свой седьмой (!) ЧМ. Рядом с Формигой Марта чувствует себя девочкой. Которая до сих пор не реализовала свою давнюю мечту выиграть мировое золото. И наверняка не оставит попыток покорить вершину, пока силы будут. А сил этих, как мы видим, невпроворот.

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Ближе всего к цели Марта была в 2007 году, когда бразильянки уступили в финале немкам - 0:2. С тех пор посланницы родины Пеле ни разу не добирались на чемпионатах мира до полуфинала. Хотя, на домашней Олимпиаде-2016 сделали это, проиграв путевку в решающий матч шведкам в серии пенальти. Есть у Марты и два олимпийских серебра (2004 и 2008), а вот с золотом по-настоящему престижного турнира никак не получается. Хотя речь идет о футболистке, которая шесть раз (чаще, чем Лионель Месси и Криштиану Роналду) получала женский аналог «Золотого мяча». Последний раз ее признавали лучшей по итогам 2018 года…

Думаем, теперь всем понятно, за кого надо болеть на проходящем во Франции турнире. Российских девчонок там все равно нет. Зато есть Марта - уникальный бомбардир в истории футбола, точно заслуживший поднять над головой престижный командный кубок.

17 ГОЛОВ МАРТЫ НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА

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ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ В ИСТОРИИ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА

Мужчины и женщины

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