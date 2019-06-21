Блез Матюиди: Моим сотым матчем за сборную станет финал Евро-2020

Хотя в Турине приходится не сладко, а после прихода Роналду, как он признается, вкалывать приходится еще больше. Ниже - выдержки из интервью «Экип» и «Франс Футбол».

В ГЛАЗАХ КАЖДОГО ЧИТАЛОСЬ: ПОРВЕМ!

- Матч против Боливии (2-0 – прим. ред.) стал для вас восьмидесятым за сборную. Можно подводить итоги?

- Восемьдесят матчей, цифра сама за себя говорит, верно? (Улыбается). Здорово, что такая долгая карьера получилась в сборной. Это не так просто, ведь всегда огромная конкуренция, кто-то постоянно уходит, приходит. Я играл при двух тренерах – обоим я был нужен, рад, что скрывать! Но с каждым годом все труднее доказывать свою незаменимость.

- Помните первый матч?

- Да, это было в Боснии, в сентябре 2010 года (Франция победила 2:0) при Лоране Блане. Вышел на замену в конце матча (на 78-й минуте вместо Флорана Малуда). Как сейчас слышу, Жан-Луи Гассет (помощник тренера) говорит: «Давай разминайся! И побыстрее!» Когда он сказал это, сердце чуть из груди не выскочило! Подумал: «Вот оно, свершилось!»

- Какие матчи особо запомнились?

- Конечно, ЧМ-2014, в частности первый матч против Гондураса (3:0) в Бразилии. Матчи на ЕВРО-2016, хотя не удалось выиграть турнир, а финальную игру вообще бы выкинул из памяти (против Португалии - 0:1). Ну и, конечно, финал прошлого ЧМ (против Хорватии – 4:2). Как-то так…

- Но был ведь еще важный стыковой матч ответный против Украины в ноябре 2013 года (3:0 в Париже после поражения в Киеве 0:2)…

- (Хлопает себя ладонью по лбу.) Конечно, Франция - Украина! Решающая игра. Помню, сидели в номере и говорили о будущем матче с Мамаду (Сахо) и Мусой (Сиссоко). Потом речь двинул тренер (Дидье Дешам). В результате настрой был сумасшедший. Когда готовились выйти на поле в подтрибунном помещении «Стад де Франс», в глазах каждого читалась: порвем!

Я ВЕДЬ ТОЖЕ ИЗВИНИЛСЯ ПЕРЕД МБАППЕ

- Иногда смакуете лучшие моменты карьеры?

- А как же! После московского финала было, долго не выходили из раздевалки, смаковали и смаковали. Да такое можно вспоминать хоть неделю напролет. Но как быстро все меняется! Смотрите, теперь в сборной чемпионов мира не больше половины. А тогда сборная была настоящей семьей. Но жизнь не стоит на месте. Новые люди приходят, но воспоминания остаются.

- Кто вы сейчас в сборной? Ветеран, лидер, авторитет?

- Скорее старший брат. Это у ребят надо спросить, кто я для них. Но каждый по-своему хорош. Хотя, конечно, опыта у меня побольше. Поэтому частенько имею на что-то особое мнение.

- В матче в Молдавии (22 марта, сборная Франции победила 4:1) Килиан Мбаппе начал вам «пихать». Это как?

- Да никак! Подумаешь! Это показывает, что у парня есть характер (Улыбается). Мы с ним потом все обсудили, так что никаких проблем.

- Он извинился?

- А как же! (Смеется.) Хотя какая разница! Я ведь тоже извинился за то, что не дал ему мяч. Это все игровые моменты, они быстро забываются.

- Есть цель - сыграть сотый матч за сборную?

- Я говорил об этом с приятелями. Цель, может, и есть, но задача не из простых. (Смеется). Говорил недавно на этот счет с «Оливой» (Оливье Жиру), мы примерно одинакового возраста. Начали играть в сборную почти одновременно. Но у него, кажется, на девять матчей больше, чем у меня. Короче, я тут сделал раскладку. Этот сотый матч может прийти на финал ЕВРО-2020.

- Если так произойдет – можно сразу после финала сказать сборной до свиданья?

- Хороший вопрос (Хохочет). Сначала надо сыграть этот матч.

ДУМАЛ, ЧТО ДОБЕРЕМСЯ ДО ФИНАЛА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

- Некоторые из ваших тренеров говорили, что начали вы в сборной не очень уверенно, но в итоге стали незаменимым.

- Да, удалось стать таким вот незаменимым. Но это результат большой работы, я по-настоящему вкалывал. Когда мне наступают на пятки, когда надо что-то доказывать – это самое для меня плодотворное состояние. И сейчас я всем доволен. Когда начинал в «Труа», честно говоря, если бы мне кто тогда сказал, что я в сборной сыграю восемьдесят матчей, выиграю чемпионат мира, сыграю в финале ЕВРО, что буду играть в великих клубах – да я его просто обсмеял!

- Как оцениваете прошлый сезон в «Ювентусе»?

- В принципе хороший сезон. Все-таки отыграл практически все матчи. Снова победили в чемпионате Италии.

- Но вылетели в Лиге чемпионов… (Сыграли с «Аяксом» 1-1, 1-2)? Такая большая ложка дегтя…

- Согласен. Вот сейчас и пожинаем плоды - уходит тренер (Массимилиано Аллегри). Все вроде было в наших руках, но что-то не срослось. Были и до «Аякса» тревожные звоночки, в той же одной восьмой против «Атлетико» в Мадриде (0-2). Но классно сыграли в ответном матче (3:0), и я тогда подумал, до финала доберемся, Но потом несколько основных игроков получили травмы, в частности капитан Джорджо Кьеллини.

- А как прошли «медные трубы» после победы на чемпионате мира? Долго раскачивались?

- Какая еще раскачка в «Ювентусе»! Дело надо было делать, цели то поставили большие, да еще конкуренция жесткая – тут уж не расслабишься. Начнешь халтурить - сразу потеряешь место в составе. К тому же в команде появился Криштиану Роналду – когда видишь, как он каждый день пашет, честно вам скажу, и сам, хочешь - не хочешь, начинаешь так же вкалывать.

КРИШТИАНУ ПРОСТО НЕНАСЫТЕН!

- Криштиану действительно такой особенный?

- Да. Он выиграл все, что только можно было выиграть за свою карьеру. Другой бы потерял всяческую мотивацию – ну куда еще! Только не он! Криштиану просто ненасытен. Даже на тренировках хочет быть во всем лучшим, ненавидит проигрывать, я не шучу.

- В этом плане напоминает Златана Ибрагимовича? Или даже более амбиций?

- Они все-таки разные. Оба бойцы, но Криштиано, мне кажется, работяга покруче, хотя и Ибра в этом плане выделялся. Криштиану - он отжимается даже после матчей. Я был просто в шоке. (Смеется). На следующий день, когда все отдыхают и восстанавливаются, Криштиану уже в тренажерном зале – качается. Когда увидел, был просто поражен: «Во дает, мужик!»

- У вас еще один год контракта в «Ювентусе». Будете продлевать?

- Да у меня еще год по контракту с возможностью прологации. Мне пока все устраивает в «Ювентусе»..

- Вы недавно заявили, что в «Юве» как будто помолодели на два года. Именно так?

- Да, да, это так. Я вообще-то уже далеко не мальчик, но вот такое ощущение. В Турине мне действительно комфортнее, чем в Париже. Это такой очень семейный город. Потом в клубе традиционно самые высокие требования. Нагрузки те еще. Я уезжаю на тренировку к девяти утра и возвращаюсь позже, чем дочки из школы - где-то в пять. Такой режим не очень типичный для футболистов.

УЙТИ С ПОЛЯ? НЕ ДОЖДЕТЕСЬ!

- 2 апреля в Кальяри с трибун в ваш адрес раздавались расистские выкрики. Один из самых неприятных моментов в карьере?

- Да. Если не самый худший. Слышать такое, конечно, очень неприятно. Но на этом стадионе слышал это и в позапрошлом чемпионате. На этот раз хотел остановить матч.

- А зачем же дело встало? Почему вообще не ушли?

- Потому что… Есть ответственность за результат, перед партнерами – нельзя думать только о себе. Сказал себе, если сейчас уйду – это ведь как раз то, что хотят эти люди. Не дождетесь! Таких надо назвать поименно и наказать. Сколько там было? 15 000, 20 000 зрителей? Но ведь не все это кричали. Зачем же наказывать всех болельщиков из-за нескольких идиотов.

- А вот Пренс Гуано (защитник «Амьена») остановил матч в подобной ситуации в Дижоне (12 апреля)...

- Все зависит от человека. У меня свой взгляд на эти вещи. Считаю, уйти с поля – это лить воду на их мельницу. Это как капитуляция. Ни в коем случае! Мы должны бороться с этим явлением. И победить должны мы, а не они.

- Однако выступления расистов на стадионах становятся систематическими. Что надо сделать, чтобы покончить с этим раз и навсегда?

- Это уже не в спортивной плоскости. Но, считаю, инициатива должна исходить не от человека с другим цветом кожи. Так будет лучше. Все должны объединиться в борьбе с этими расистами.

- Но вот Леонардо Бонуччи (центральный защитник «Ювентуса») сказал, что и Кен Мойзе (которого тоже оскорбляли в Кальяри) сам хорош. То есть не только болельщики виноваты. Что скажете?

- Удивился, когда прочитал об этом. Был у меня с ним разговор. Знаю этого человека, он просто был неправильно информирован.

- Извинился?

- Да.

ЖИЗНЬ – БОРЬБА, А Я – БОЕЦ

- Следили за «ПСЖ» в этом сезоне?

- Конечно. Всегда слежу. Я ведь парижанин.

- Огорчились, когда «Манчестер» выбил их из Лиги в одной восьмой? (2-0, 1-3)?

- Жалко, я верил в них. Но и сейчас верю в команду. Такой большой красивый город, такой классный клуб - пора, наконец, сотворить что-то по большому счету.

- Эта история с «Манчестером» что-то напомнила?

- Естественно. «Барселона» (4: 0, 1: 6 в 1/16 финала Лиги в 2017-м году). Это было что-то… Даже если захочешь, не забудешь - постоянно кто-то напоминает об этих матчах. Но что было – то было. Такое случается со всеми. С «Барселоной», например!

- Не жалеете, что ушли из «ПСЖ»?

- Нет. Я вообще не жалею ни о чем. Жизнь – это борьба. А я – боец, мне надо, чтобы было обязательно какое-то препятствие. И когда все преодолеваешь – в этом и смысл жизни, кайф. Сегодня я самый счастливый человек в мире. Если б захотел, мог никуда и не уходить из «ПСЖ», никто ведь никто не заставлял с пистолетом у виска. Но когда почувствовал, что ко мне уже не такое отношение…»

С БЕЛОЙ ЖЕНОЙ НЕ ГОВОРИМ О РАСИЗМЕ

- Ваша жена белая, дети – метисы. В семье говорите на эту тему - расизма?

- Обсуждали эти случаи. А так – не говорим на эту тему. Между нами нет различия. Чего говорить! Все люди – одинаковые. И так должны считать все в мире. Мои дети никогда не спрашивали меня: «Папа, а почему у нас другой цвет кожи?» Даже не задумываются над этим.

- Ваш отец сказал в интервью: «Всякий может ошибаться, надо уметь прощать». Вы умеете прощать?

- Умею. Я же верю в бога. Но если тебя простили, это вовсе не значит, что ты опять должен делать гадости. Можно простить раз, два, но не всегда же. Если человек не понимает…

- В Питере во время матча против сборной России на трибунах тоже оказались расисты. Что-то кричали в ваш адрес. Обсуждали это в сборной?

- Конечно. Было горько и противно. Самое главное, этих ребят никак не наказали. А мы игроки, если как-то среагируем не так - нас то можно дисквалифицировать. ФИФА должна как-то реагировать.

В ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ Я НЕ ПЕРЕШЁЛ

- После победы на ЧМ в России Дидье Дешам сказал: «Отныне они – другие». То есть перешли в иное измерение. Вы лично изменились?

- Нет. Такой, как и раньше. Другое дело, для людей, вижу, уже не тот, что был до ЧМ. Тренер прав. Я даже не думал, что все будет так… Удивительно! Куда бы я ни пошел… И здесь в Италии, и когда возвращаюсь во Францию – какое-то безумие. Какие-то шестидесятилетние тетки, которым футбол вроде до лампочки, вдруг подходят и начинают благодарить за счастье, которое ты им подарил...

- То есть изменилось только поведение окружающих по отношению к вам?

- Именно так. Я же ничуть не изменился. С какой стати, став чемпионом мира, я должен изменить свой образ жизни! Ведь благодаря такому образу жизни я добился всего. Ведь какой-то талант у меня есть, раз попал в сборную. Но этого мало. Тренер молодец, он из талантливых людей создал коллектив, где один за всех и все за одного.

- Но после победы на ЧМ не кажется ли вам, что окружающие ждут от вас большего?

- Сначала был какой-то напряг. Вроде стал чемпионом мира, надо что-то такое сотворить. Но начинаешь думать: «За счет чего ты стал чемпионом мира? За счет работы, серьезного отношения к делу. Так продолжай в том же духе!»

- Но не появлялось ли чувство превосходства, что вы особенный?

- Если честно, было какое-то такое ощущение, когда мы с приятелями проводили отпуск… Надо было все-таки как-то отметить это событие. Я - чемпион мира! Да и сейчас не верится. Ведь и о чемпионах мира 1998 года еще говорят с восхищением.

- После такой победы может возникнуть самоуспокоенность, какое-то пресыщение…

- Только не у меня. Хотя все в сборной были, как бы это сказать… После товарищеского матча с Исландией (2: 2) тренер был просто в бешенстве. Я же подумал: «Да чего ему еще надо! Мы же стали чемпионами мира!» Наверное, так же думали и остальные. Он это понимал и сказал: «Все! Забыли про то, что было!» И он, конечно, был прав.