Блез Матюиди: Моим сотым матчем за сборную станет финал Евро-2020 - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 июня 2019 21:08ФутболТуманов Дмитрий

Блез Матюиди: Моим сотым матчем за сборную станет финал Евро-2020

В 2017-м этот полузащитник сборной Франции перешел из «ПСЖ» в «Ювентус» и сейчас, по его словам, чувствует себя как будто в тридцать лет, то есть помолодел на два года. Значит, еще играть и играть. Что он и собирается делать.

Хотя в Турине приходится не сладко, а после прихода Роналду, как он признается, вкалывать приходится еще больше. Ниже - выдержки из интервью «Экип» и «Франс Футбол».

В ГЛАЗАХ КАЖДОГО ЧИТАЛОСЬ: ПОРВЕМ!

- Матч против Боливии (2-0 – прим. ред.) стал для вас восьмидесятым за сборную. Можно подводить итоги?
- Восемьдесят матчей, цифра сама за себя говорит, верно? (Улыбается). Здорово, что такая долгая карьера получилась в сборной. Это не так просто, ведь всегда огромная конкуренция, кто-то постоянно уходит, приходит. Я играл при двух тренерах – обоим я был нужен, рад, что скрывать! Но с каждым годом все труднее доказывать свою незаменимость.

- Помните первый матч?
- Да, это было в Боснии, в сентябре 2010 года (Франция победила 2:0) при Лоране Блане. Вышел на замену в конце матча (на 78-й минуте вместо Флорана Малуда). Как сейчас слышу, Жан-Луи Гассет (помощник тренера) говорит: «Давай разминайся! И побыстрее!» Когда он сказал это, сердце чуть из груди не выскочило! Подумал: «Вот оно, свершилось!»

- Какие матчи особо запомнились?
- Конечно, ЧМ-2014, в частности первый матч против Гондураса (3:0) в Бразилии. Матчи на ЕВРО-2016, хотя не удалось выиграть турнир, а финальную игру вообще бы выкинул из памяти (против Португалии - 0:1). Ну и, конечно, финал прошлого ЧМ (против Хорватии – 4:2). Как-то так…

- Но был ведь еще важный стыковой матч ответный против Украины в ноябре 2013 года (3:0 в Париже после поражения в Киеве 0:2)…
- (Хлопает себя ладонью по лбу.) Конечно, Франция - Украина! Решающая игра. Помню, сидели в номере и говорили о будущем матче с Мамаду (Сахо) и Мусой (Сиссоко). Потом речь двинул тренер (Дидье Дешам). В результате настрой был сумасшедший. Когда готовились выйти на поле в подтрибунном помещении «Стад де Франс», в глазах каждого читалась: порвем!

Я ВЕДЬ ТОЖЕ ИЗВИНИЛСЯ ПЕРЕД МБАППЕ

2

- Иногда смакуете лучшие моменты карьеры?
- А как же! После московского финала было, долго не выходили из раздевалки, смаковали и смаковали. Да такое можно вспоминать хоть неделю напролет. Но как быстро все меняется! Смотрите, теперь в сборной чемпионов мира не больше половины. А тогда сборная была настоящей семьей. Но жизнь не стоит на месте. Новые люди приходят, но воспоминания остаются.

- Кто вы сейчас в сборной? Ветеран, лидер, авторитет?
- Скорее старший брат. Это у ребят надо спросить, кто я для них. Но каждый по-своему хорош. Хотя, конечно, опыта у меня побольше. Поэтому частенько имею на что-то особое мнение.

- В матче в Молдавии (22 марта, сборная Франции победила 4:1) Килиан Мбаппе начал вам «пихать». Это как?
- Да никак! Подумаешь! Это показывает, что у парня есть характер (Улыбается). Мы с ним потом все обсудили, так что никаких проблем.

- Он извинился?
- А как же! (Смеется.) Хотя какая разница! Я ведь тоже извинился за то, что не дал ему мяч. Это все игровые моменты, они быстро забываются.

- Есть цель - сыграть сотый матч за сборную?
- Я говорил об этом с приятелями. Цель, может, и есть, но задача не из простых. (Смеется). Говорил недавно на этот счет с «Оливой» (Оливье Жиру), мы примерно одинакового возраста. Начали играть в сборную почти одновременно. Но у него, кажется, на девять матчей больше, чем у меня. Короче, я тут сделал раскладку. Этот сотый матч может прийти на финал ЕВРО-2020.

- Если так произойдет – можно сразу после финала сказать сборной до свиданья?
- Хороший вопрос (Хохочет). Сначала надо сыграть этот матч.

ДУМАЛ, ЧТО ДОБЕРЕМСЯ ДО ФИНАЛА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Ajax Juventus

- Некоторые из ваших тренеров говорили, что начали вы в сборной не очень уверенно, но в итоге стали незаменимым.
- Да, удалось стать таким вот незаменимым. Но это результат большой работы, я по-настоящему вкалывал. Когда мне наступают на пятки, когда надо что-то доказывать – это самое для меня плодотворное состояние. И сейчас я всем доволен. Когда начинал в «Труа», честно говоря, если бы мне кто тогда сказал, что я в сборной сыграю восемьдесят матчей, выиграю чемпионат мира, сыграю в финале ЕВРО, что буду играть в великих клубах – да я его просто обсмеял!

- Как оцениваете прошлый сезон в «Ювентусе»?
- В принципе хороший сезон. Все-таки отыграл практически все матчи. Снова победили в чемпионате Италии.

- Но вылетели в Лиге чемпионов… (Сыграли с «Аяксом» 1-1, 1-2)? Такая большая ложка дегтя…
- Согласен. Вот сейчас и пожинаем плоды - уходит тренер (Массимилиано Аллегри). Все вроде было в наших руках, но что-то не срослось. Были и до «Аякса» тревожные звоночки, в той же одной восьмой против «Атлетико» в Мадриде (0-2). Но классно сыграли в ответном матче (3:0), и я тогда подумал, до финала доберемся, Но потом несколько основных игроков получили травмы, в частности капитан Джорджо Кьеллини.

- А как прошли «медные трубы» после победы на чемпионате мира? Долго раскачивались?
- Какая еще раскачка в «Ювентусе»! Дело надо было делать, цели то поставили большие, да еще конкуренция жесткая – тут уж не расслабишься. Начнешь халтурить - сразу потеряешь место в составе. К тому же в команде появился Криштиану Роналду – когда видишь, как он каждый день пашет, честно вам скажу, и сам, хочешь - не хочешь, начинаешь так же вкалывать.

КРИШТИАНУ ПРОСТО НЕНАСЫТЕН!

GettyImages-1052841100

- Криштиану действительно такой особенный?
- Да. Он выиграл все, что только можно было выиграть за свою карьеру. Другой бы потерял всяческую мотивацию – ну куда еще! Только не он! Криштиану просто ненасытен. Даже на тренировках хочет быть во всем лучшим, ненавидит проигрывать, я не шучу.

- В этом плане напоминает Златана Ибрагимовича? Или даже более амбиций?
- Они все-таки разные. Оба бойцы, но Криштиано, мне кажется, работяга покруче, хотя и Ибра в этом плане выделялся. Криштиану - он отжимается даже после матчей. Я был просто в шоке. (Смеется). На следующий день, когда все отдыхают и восстанавливаются, Криштиану уже в тренажерном зале – качается. Когда увидел, был просто поражен: «Во дает, мужик!»

- У вас еще один год контракта в «Ювентусе». Будете продлевать?
- Да у меня еще год по контракту с возможностью прологации. Мне пока все устраивает в «Ювентусе»..

- Вы недавно заявили, что в «Юве» как будто помолодели на два года. Именно так?
- Да, да, это так. Я вообще-то уже далеко не мальчик, но вот такое ощущение. В Турине мне действительно комфортнее, чем в Париже. Это такой очень семейный город. Потом в клубе традиционно самые высокие требования. Нагрузки те еще. Я уезжаю на тренировку к девяти утра и возвращаюсь позже, чем дочки из школы - где-то в пять. Такой режим не очень типичный для футболистов.

УЙТИ С ПОЛЯ? НЕ ДОЖДЕТЕСЬ!

4

- 2 апреля в Кальяри с трибун в ваш адрес раздавались расистские выкрики. Один из самых неприятных моментов в карьере?
- Да. Если не самый худший. Слышать такое, конечно, очень неприятно. Но на этом стадионе слышал это и в позапрошлом чемпионате. На этот раз хотел остановить матч.

- А зачем же дело встало? Почему вообще не ушли?
- Потому что… Есть ответственность за результат, перед партнерами – нельзя думать только о себе. Сказал себе, если сейчас уйду – это ведь как раз то, что хотят эти люди. Не дождетесь! Таких надо назвать поименно и наказать. Сколько там было? 15 000, 20 000 зрителей? Но ведь не все это кричали. Зачем же наказывать всех болельщиков из-за нескольких идиотов.

- А вот Пренс Гуано (защитник «Амьена») остановил матч в подобной ситуации в Дижоне (12 апреля)...
- Все зависит от человека. У меня свой взгляд на эти вещи. Считаю, уйти с поля – это лить воду на их мельницу. Это как капитуляция. Ни в коем случае! Мы должны бороться с этим явлением. И победить должны мы, а не они.

- Однако выступления расистов на стадионах становятся систематическими. Что надо сделать, чтобы покончить с этим раз и навсегда?
- Это уже не в спортивной плоскости. Но, считаю, инициатива должна исходить не от человека с другим цветом кожи. Так будет лучше. Все должны объединиться в борьбе с этими расистами.

- Но вот Леонардо Бонуччи (центральный защитник «Ювентуса») сказал, что и Кен Мойзе (которого тоже оскорбляли в Кальяри) сам хорош. То есть не только болельщики виноваты. Что скажете?
- Удивился, когда прочитал об этом. Был у меня с ним разговор. Знаю этого человека, он просто был неправильно информирован.

- Извинился?
- Да.

ЖИЗНЬ – БОРЬБА, А Я – БОЕЦ

GettyImages-1134107628

- Следили за «ПСЖ» в этом сезоне?
- Конечно. Всегда слежу. Я ведь парижанин.

- Огорчились, когда «Манчестер» выбил их из Лиги в одной восьмой? (2-0, 1-3)?
- Жалко, я верил в них. Но и сейчас верю в команду. Такой большой красивый город, такой классный клуб - пора, наконец, сотворить что-то по большому счету.

- Эта история с «Манчестером» что-то напомнила?
- Естественно. «Барселона» (4: 0, 1: 6 в 1/16 финала Лиги в 2017-м году). Это было что-то… Даже если захочешь, не забудешь - постоянно кто-то напоминает об этих матчах. Но что было – то было. Такое случается со всеми. С «Барселоной», например!

- Не жалеете, что ушли из «ПСЖ»?
- Нет. Я вообще не жалею ни о чем. Жизнь – это борьба. А я – боец, мне надо, чтобы было обязательно какое-то препятствие. И когда все преодолеваешь – в этом и смысл жизни, кайф. Сегодня я самый счастливый человек в мире. Если б захотел, мог никуда и не уходить из «ПСЖ», никто ведь никто не заставлял с пистолетом у виска. Но когда почувствовал, что ко мне уже не такое отношение…»

С БЕЛОЙ ЖЕНОЙ НЕ ГОВОРИМ О РАСИЗМЕ

5

- Ваша жена белая, дети – метисы. В семье говорите на эту тему - расизма?
- Обсуждали эти случаи. А так – не говорим на эту тему. Между нами нет различия. Чего говорить! Все люди – одинаковые. И так должны считать все в мире. Мои дети никогда не спрашивали меня: «Папа, а почему у нас другой цвет кожи?» Даже не задумываются над этим.

- Ваш отец сказал в интервью: «Всякий может ошибаться, надо уметь прощать». Вы умеете прощать?
- Умею. Я же верю в бога. Но если тебя простили, это вовсе не значит, что ты опять должен делать гадости. Можно простить раз, два, но не всегда же. Если человек не понимает…

- В Питере во время матча против сборной России на трибунах тоже оказались расисты. Что-то кричали в ваш адрес. Обсуждали это в сборной?
- Конечно. Было горько и противно. Самое главное, этих ребят никак не наказали. А мы игроки, если как-то среагируем не так - нас то можно дисквалифицировать. ФИФА должна как-то реагировать.

В ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ Я НЕ ПЕРЕШЁЛ

imago35556149h

- После победы на ЧМ в России Дидье Дешам сказал: «Отныне они – другие». То есть перешли в иное измерение. Вы лично изменились?
- Нет. Такой, как и раньше. Другое дело, для людей, вижу, уже не тот, что был до ЧМ. Тренер прав. Я даже не думал, что все будет так… Удивительно! Куда бы я ни пошел… И здесь в Италии, и когда возвращаюсь во Францию – какое-то безумие. Какие-то шестидесятилетние тетки, которым футбол вроде до лампочки, вдруг подходят и начинают благодарить за счастье, которое ты им подарил...

- То есть изменилось только поведение окружающих по отношению к вам?
- Именно так. Я же ничуть не изменился. С какой стати, став чемпионом мира, я должен изменить свой образ жизни! Ведь благодаря такому образу жизни я добился всего. Ведь какой-то талант у меня есть, раз попал в сборную. Но этого мало. Тренер молодец, он из талантливых людей создал коллектив, где один за всех и все за одного.

- Но после победы на ЧМ не кажется ли вам, что окружающие ждут от вас большего?
- Сначала был какой-то напряг. Вроде стал чемпионом мира, надо что-то такое сотворить. Но начинаешь думать: «За счет чего ты стал чемпионом мира? За счет работы, серьезного отношения к делу. Так продолжай в том же духе!»

- Но не появлялось ли чувство превосходства, что вы особенный?
- Если честно, было какое-то такое ощущение, когда мы с приятелями проводили отпуск… Надо было все-таки как-то отметить это событие. Я - чемпион мира! Да и сейчас не верится. Ведь и о чемпионах мира 1998 года еще говорят с восхищением.

- После такой победы может возникнуть самоуспокоенность, какое-то пресыщение…
- Только не у меня. Хотя все в сборной были, как бы это сказать… После товарищеского матча с Исландией (2: 2) тренер был просто в бешенстве. Я же подумал: «Да чего ему еще надо! Мы же стали чемпионами мира!» Наверное, так же думали и остальные. Он это понимал и сказал: «Все! Забыли про то, что было!» И он, конечно, был прав.

21/06 08:00Футбол
Мирча Луческу: Дзюба и Лунев звали на чемпионский парад, а «Зенит» – нетОдин из самых успешных (32 титула) тренеров Восточной Европы, бывший наставник «Зенита» и «Шахтера» поделился планами на будущее и прокомментировал актуальные события, связанные с РПЛ.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
21/06 14:45Хоккей
Если Карлссону дали $92 миллиона, то Панарин получит $100+?Виталий Славин – о деньгах, которые платят хоккеистам в НХЛ.
16/06 02:55Бокс
Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.
10/06 19:45Теннис
Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.
08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
18/06 20:59Теннис
Маша разбушевалась! Шарапова выиграла первый матч после возвращенияМария Шарапова разгромила Викторию Кужмову в своем первом матче после пятимесячной паузы. В стартовом раунде турнира на Мальорке россиянка добилась победы – 7:6 (10:8), 6:0.
21/06 18:15Футбол
Сможет ли Понсе стать лидером «Спартака»? В «Роме» он оказался ненужнымНаконец состоялся трансфер Эсекиэля Понсе в «Спартак», о котором говорят уже не первую неделю. Но так ли все радужно, как есть на самом деле?
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
14/06 14:33Бокс
Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходныхБлижайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд.
21/06 09:00Хоккей
Подколзин и все остальные. Кого из российских игроков выберут на драфте НХЛ-2019?На этой неделе в Ванкувере пройдет церемония драфта НХЛ.
19/06 20:30Футбол
Настоящий капитан или похороны? Кто сегодня покинул «Спартак»Душевная колонка нашего автора посвящена не только Денису Глушакову, но и Дмитрию Комбарову. «Спартак» расстался с ними оптом.
20/06 17:00Хоккей
Эксклюзив! Иван Барбашев: Наш Кубок Стэнли – не сказка. Это история про работу23-летний нападающий «Сент-Луиса», один из двух российских обладателей Кубка Стэнли-2019 (наряду с Владимиром Тарасенко), рассказал нашему корреспонденту о чемпионском параде, финальной серии с «Бостоном» и преображении команды, которая за полгода до первого в своей истории титула занимала последнее место в НХЛ.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
19/06 18:30Теннис
Хачанов – вновь в четвертьфинале в Галле. Третий раз подрядРоссиянин Карен Хачанов третий раз подряд вышел в четвертьфинал турнира в Галле. Вчера он в трех партиях обыграл хозяина кортов, немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 3:6, 6:4.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
20/06 08:00Хоккей
Всё в наших руках: у Кучерова – «Харт Трофи», у Василевского – «Везина»Российские игроки «Тампы-Бэй» Андрей Василевский и Никита Кучеров забрали самые престижные индивидуальные награды в НХЛ.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
19/06 19:00Хоккей
Кирилл и Софья! Mastercard и КХЛ наградили Бесценного Игрока и Бесценного Болельщика сезонаВ подмосковной Барвихе прошла церемония закрытия 11-го сезона КХЛ. В ней приняли участие звезды хоккея и шоу-бизнеса, партнеры КХЛ, журналисты и блогеры.
18/06 20:00Хоккей
Арсений Соколов и опустевший дом. Почему дети спортсменов самые несчастныеПосле кровавой резни ребенка, подозреваемого в убийстве, отпустили на свободу.
10/06 12:02ММА
Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
13/06 13:45ММА
Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
21/06 17:52Футбол
Осторожный и взвешенный оптимизмГлавный редактор «Советского спорта» делится своими впечатлениями от встречи с президентом РФС.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
Новости
22:14 Футбол У Самедова есть предложения из России и от иностранных клубов
22:03 Футбол Молодежная сборная Англии не вышла в плей-офф чемпионата Европы
21:57 Футбол «Зенит» крупно обыграл «Ваккер» в контрольном матче
21:47 Футбол Алан Дзагоев: ЦСКА всегда будет первым
21:26 Фехтование Российские рапиристки выиграли золото чемпионата Европы
21:26 Футбол «Вильярреалу» не нравится позиция «Валенсии» по Черышеву
20:58 Футбол Дзагоев подписал новый контракт с ЦСКА
20:48 Футбол Лодыгин не рассматривает предложения из России
20:34 Футбол СМИ: «Зенит» может подписать экс-защитника «Ливерпуля»
20:28 Футбол Официально: Березуцкие стали тренерами «Витесса»
20:08 Фехтование Российские шпажисты выиграли командные соревнования на ЧЕ
19:54 Футбол Самедов уходит из «Крыльев» и может завершить карьеру
19:30 Футбол Сборная Камеруна отказывалась лететь на Кубок африканских наций
19:21 Тренер «Витесса» стал скаутом из-за конфликта со Слуцким. В клуб едут Березуцкие
19:10 Хоккей ЦСКА будет играть на «финской» площадке
18:54 Футбол С «Мордовии» сняли три очка за прошлый чемпионат
18:37 Футбол «Зенит» – «Ваккер». Азмун сыграет с первых минут
18:23 Футбол Шакуро сменил «Тюмень» на «Сочи»
18:14 Формула-1 Квят – 15-й во второй квалификации «Гран-при Франции». Победил Боттас
18:02 Бокс Поветкин выйдет на ринг 12 июля в Саудовской Аравии
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика