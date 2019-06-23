Месси: победа или вселенский позор!

Три года назад Месси в сердцах объявил о том, что больше не будет выступать за сборную Аргентины. Эти слова были произнесены после поражения в финале Кубка Америки от чилийцев в серии послематчевых пенальти, один из которых великий Лео не реализовал...

Понять отчаянье Месси было несложно. Для него это был третий проигранный финал Кубка Америки. А всего со сборной - четвёртый, ведь в 2014 году аргентинцы уступили Германии в решающем матче чемпионата мира...

Нетрудно было понять и последующее решение Месси вернуться. Когда ты ещё не достиг 30-летнего рубежа и тебя окружают партнеры, с которыми вроде бы можно решать самые серьезные задачи, грех отказываться от новых попыток что-нибудь с национальной командой выиграть. Как обычно говорят в таких случаях? Все, что нас не убивает, делает нас сильнее?..

Но вот прошло три года. И для Месси наступил момент, который может добить его окончательно. Не исключено, сегодня поздно вечером по московскому времени он пожалеет, что вернулся. Ведь Аргентина рискует вляпаться в историю, в сравнении с которой промазанный Лео пенальти в финале с чилийцами покажется детской шалостью. От такой жирной кляксы выдающуюся карьеру Месси будет уже не отмыть.

За всю историю Кубков Америки, а нынешний розыгрыш - 46-й по счёту, сборная Аргентины лишь трижды не преодолевала групповую стадию. Но в 1975, 1979 и 1983 годах это означало непопадание в полуфинал. А в восьмерке сильнейших аргентинцы отсутствовали только тогда, когда отказывались от участия в турнире (1939, 1949, 1953 и 2011 годы).

И вот теперь это впервые может произойти по спортивным причинам. Если сегодня в Белу-Оризонти аргентинцы не победят катарцев, то завершат групповой этап с одним или двумя очками, финишируют в своём квартете на последнем месте (ниже Катара, Парагвая и Колумбии) и досрочно отправятся домой, где им гарантированно устроят такую обструкцию, что впору будет задуматься об эмиграции...

Конечно, Месси все это прекрасно понимает. Вот только нет никакой уверенности в том, что нынешняя сборная Аргентины, которая за 180 минут матчей с Колумбией и Парагваем сподобилась на один-единственный мяч, забитый с ВАР-овского пенальти, гарантированно взломает катарскую оборону. А без голов, как известно, победить нельзя...

Для Месси это далеко не первый подобный момент-икс. Чтобы попасть на ЧМ-2018, аргентинцам надо было побеждать в последнем туре Эквадор, и они сделали это благодаря хет-трику Лео. На самом чемпионате мира только победа над нигерийцами выводила их в 1/8 финала, и они добились её благодаря голу Маркоса Рохо на 86-й минуте. Но, как известно, где тонко - там и рвётся. Как бы сейчас, третий раз балансируя на краю пропасти, Месси и компания не сорвались вниз...

Уж слишком невзрачно выглядит аргентинская команда в Бразилии даже в сравнении с самой собой образца ЧМ-2018. А Катар - орешек весьма крепкий. Чемпионы Азии-2019 вырвали ничью с парагвайцами (2:2) и едва не отстояли одно очко с Колумбией (0:1), пропустив на все той же 86-й минуте.

Как мы уже рассказывали, катарская сборная почти поголовно состоит из воспитанников созданной в середине 2000-х академии «Эспайр», в которой заняты ведущие европейские специалисты, в том числе каталонец Хосеп Коломер - бывший скаут «Барселоны», открывший когда-то... Месси. И, согласитесь, будет весьма символично, если именно подопечные испанского тренера Феликса Санчеса Баса (работавшего в академии «Барсы») не пустят аргентинцев в плей-офф Кубка Америки. Потому что, как это ни странно, Катар показывает сейчас куда более «барселонскую», осмысленную, тренерскую игру, чем Аргентина с Месси. У той не видно ни рисунка, ни мысли, ни тренера.

Впрочем, если аргентинцы действительно не победят, никакие оправдания их уже не спасут. Команда, у которой в составе, помимо Месси, есть Серхио Агуэро, Анхель Ди Мария, Николас Отаменди, Николас Тальяфико и Пауло Дибала, не выходить из такой группы не имеет права. Это действительно будет вселенский позор. На все времена.

После этого Месси будет обречен не просто уйти из сборной, а больше не приближаться к ней на пушечный выстрел. Да уж, вряд ли кто-то захотел бы сейчас оказаться в его шкуре...

И последнее, по регламенту. Может ли Аргентина пролететь мимо четвертьфинала, победив Катар? Нет, не может. С четырьмя очками команда Лионеля Скалони выйдет в плей-офф либо со второго места, либо как одна из двух сборных, занявших в группах третьи места. Потому что в группе А у занявшего третье место Перу показатели будут хуже. Так что судьба Месси - на сто процентов в его собственных руках.