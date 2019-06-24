Месси остается. Команда подарила ему на день рождения плей-офф Кубка Америки

Голы Лаутаро Мартинеса и Серхио Агуэро принесли аргентинской сборной победу над катарцами в заключительном матче группового этапа Copa America в Бразилии и стали отличным подарком Лионелю Месси к 32-летию.

«МЫ ПРИЕХАЛИ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ, А НЕ ФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ С МЕССИ!»

После кошмарного старта Аргентины на 46-м Кубке Америки (единственное набранное очко в двух матчах и последнее место в группе) не осталось, наверное, ни одного СМИ, которое не обыграло бы тему возможного провала Лионеля Месси и его окончательного расставания с мечтой выиграть хоть что-нибудь серьезное со своей национальной сборной. А заодно – и тему окончательного и бесповоротного ухода капитана из состава «альбиселесте». Действительно, уж если в решающем поединке за выход в плей-офф Кубка Америки не выиграть у Катара, то с таким позорным клеймом не то что играть за сборную – просто спокойно дожить до конца дней своих весьма проблематично.

Особую пикантность сложившейся ситуации придавал тот факт, что заключительный матч группового турнира аргентинцы проводили аккурат накануне дня рождения своего капитана. В понедельник, 24 июня Лео исполнятся 32 года, и было бы даже трудно себе представить, в какой ад могла превратиться эта праздничная дата для главной звезды «альбиселесте», не выведи он свою команду в четвертьфинал.

Главный тренер сборной Катара испанец Феликс Санчес только подливал масла в огонь, заявляя перед матчем: «Мы приехали сюда играть в футбол, а не фотографироваться с Месси!». И действительно, чемпионы Азии ничуть не тушевались в роли гостей на другом континенте: в первом туре была добыта волевая ничья с Парагваем (2:2), во втором – едва не отобраны очки у суперзвездных колумбийцев.

Что же касается наставника аргентинской команды, Лионель Скалони пока на этом турнире не выглядит олицетворением спокойствия и уверенности в себе. Это заметно даже по тому, как он тасует стартовый состав, ставя, например, на правом фланге обороны то Ренцо Саравию, то Мильтона Каско, а к третьему поединку в группе рискнув поменять и одного из центральных защитников – Хермана Пеццелью на Хуана Фойта. Еще больший кавардак у 41-летнего тренера царит в группе атаки: Анхель ди Мария в лучшем случае появляется на замену, а Пауло Дибала и вовсе маринуется на скамейке запасных. Даже Серхио Агуэро во второй встрече группового этапа с Парагваем лишился места в «основе». Зато шансы проявить себя регулярно получают два представителя серии А – Родриго Де Пауль из «Удинезе» и Лаутаро Мартинес из «Интера».

КУН УСПОКОИЛ АРГЕНТИНУ

Именно Мартинесу посчастливилось на 184-й минуте (если вести отсчет от начала нынешнего турнира) забить первый гол аргентинцев с игры. Впрочем, и в этом случае не обошлось без «помощи» со стороны соперника: защитник катарцев Басим Аль-Рави, начиная атаку своей команды, возле собственной штрафной выкатил мяч точно на ногу форварду соперника. Тому было грех не воспользоваться таким щедрым подарком. Так Аргентина впервые на этом Кубке Америки повела в счете.

Казалось бы, этот факт должен помочь игрокам «альбиселесте» и их капитану раскрепоститься и заиграть так, как они умеют. Однако до конца первого тайма Месси был малозаметен, а на голевые моменты с участием Агуэро и других его партнеров по команде катарцы ответили сверхопасным штрафным, когда мяч после удара все того же Аль-Рави, пролетев сквозь дырявую «стенку», ударился в штангу с внешней стороны.

Вторую половину встречи азиатская сборная попыталась начать в более агрессивном ключе, но пару раз нарвалась на быстрые контратаки соперника. В одном случае Альмоезу Али пришлось лишь ценой желтой карточки останавливать разогнавшегося прямо по центру Месси.

Затем напомнил о себе Леандро Паредес: бывший хавбек «Зенита» дважды выдавал с правого фланга (в первом случае – с углового) идеальные передачи в центр штрафной, но Агуэро сначала зарядил точно в руки Саада Аль-Шееба, а затем пробил выше ворот.

Пожалуй, именно с этого момента Аргентина окончательно взяла игру под свой контроль и за последние полчаса матча создала несколько моментов. Требовалось лишь реализовать один из них, чтобы обезопасить себя от шального пропущенного мяча от не желавшего сдаваться соперника. С этой целью даже впервые на турнире был брошен в бой Дибала. Но забить успокоительный для всей Аргентины второй гол удалось не ему (хотя Пауло записал на свой счет голевой пас), а блеснувшему индивидуальным мастерством Агуэро. Кун легко ушел от защитника и уложил мяч под дальнюю штангу.

Что ж, Месси может спокойно отмечать день рождения в компании партнеров по сборной – день отдыха команда Скалони точно заслужила. Следующий матч аргентинцы проведут лишь в пятницу, 28 июня – в Рио-де-Жанейро на «Маракане» они сыграют в четвертьфинале Кубка Америки с Венесуэлой, занявшей второе место в группе А вслед за бразильцами.

Кубок Америки. Группа B. 3-й тур

Катар – Аргентина – 0:2 (0:1)

Голы: Л.Мартинес, 4 – 0:1. Агуэро (Дибала), 82 – 0:2

Катар: Аль-Шееб – Мигель Коррейя (Хамид, 85), Аль-Рави, Хухи, Салман, Аль-Хаджри (Абдулсалам, 77) – Будиаф, Хатем, Альмоез Али – Аль-Хайдос (к), Афиф

Аргентина: Армани – Саравия, Фойт (Пеццелья, 85), Отаменди, Тальяфико – Паредес – Ло Чельсо (Акунья, 55), Месси (к), Де Пауль – Агуэро, Л.Мартинес (Дибала, 75)

Предупреждения: Альмоез Али, 51. Будиаф, 74. Абдулсалам, 89 – Ло Чельсо, 42. Фойт, 44

Судья: Хулио Баскуньян (Чили)

23 июня. Порту-Алегри. Стадион «Арена ду Гремио»

Колумбия – Парагвай – 1:0

Итоговое положение: Колумбия – 9 очков. Аргентина – 4. Парагвай – 2. Катар – 1