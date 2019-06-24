Ксения Коваленко: Болельщики ЦСКА упрекнули, что позвала к нам Глушакова Шутка футболистки ЦСКА и сборной России, отреагировавшей на объявление Дениса Глушакова в инстаграме о поиске работы сообщением в комментариях: «Можешь к нам пойти, в женский», стала предметом обсуждения в СМИ.

– Ну, раздули, конечно, – удивилась Коваленко.

– Не судите строго. Тема Глушакова до сих пор больная для многих. Держали это в уме, когда писали комментарий?

– Мы с Денисом давно знакомы лично. Эта была дружеская шутка, и я была уверена, что он все правильно воспримет. А болельщики… Кто ненавидит Глушакова, те будут выворачивать все вокруг него, а, кто нормально относится, – поймет, что это шутка и посмеется. Вот и все.

– Вас никак не задели безумные фанаты, которых полно в инстаграме, после этой истории?

– Даже в открытом доступе в его ленте комментариев писали что-то типа: «Смотрите, как бы вам обоим потом работу искать не пришлось». В личке болельщики ЦСКА упрекали, что я позвала в клуб спартаковца.

– Кто-то скажет, что вы решили, простите, пропиарится. Действительно ли добавилось подписчиков?

– Я пристально не слежу, но кто-то добавился. Хотя недавно в инстаграме сборной был ролик со мной, и люди приходили. Не могу знать.

– А знали, что в далекой юности Глушаков занимался в ЦСКА?

– Знала-знала. Еще давно, когда оказывались в одной компании, говорила ему: «Переходи в ЦСКА».

– Он?

– Говорил, что ни за что. А сейчас просто решила его подстегнуть.

– Меткое слово. «Подстегнуть» отлично подходит к его ситуации. Озвучите взгляд из женского футбола?

– Ему очень тяжело, но он очень хорошо держится. Никому бы не пожелала угодить в такое. Самое неприятное, что, столько посторонних людей о ней говорят, хотя, как есть на самом деле, мало, кто знает. Только, кто был внутри. И не буду судить, кто прав, кто виноват. Поэтому мне хочется, чтобы все поскорее закончилось, и остался только футбол. И люди бы играли в него или смотрели, а не обсуждали всякое дерьмо.

– Но бурные обсуждения тоже сказываются на популярности. Вот в женском футболе был скандал на сексуальной почве, о котором много и писали, а интриг, похож на глушаковскую историю хватает?

– Ненависть болельщиков? Ее хватает, но масштабы, конечно, другие. Если из ЦСКА уйдешь в «Локомотив», то наши болельщики воспримут негативно. Перейдешь, допустим, в клуб, который не входит в систему мужского клуба, то реакция будет сдержаннее. Но перехода в «Локомотив» болельщики не простят.

– Посол проходящего сейчас во Франции женского чемпионата мира Виктория Лопырева сообщила, что за церемонией открытия следил миллиард человек. Действительно такая популярность?

– Это в России отношение, как к детской забаве, а во многих странах популярность не уступает мужскому.

– Сами смотрите?

– Очень редко. Сейчас у нас по две тренировки в день, и времени не так много. Болеем за нашу девочку из ЦСКА, которая играет за Камерун. У них тоже был скандал. Кто-то в кого-то плюнул.