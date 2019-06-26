Карпин снова обыграл «Спартак». Кононову не помог даже Понсе Стартовый матч предсезонного турнира в Австрии принес победу «Ростову»

Валерий Карпин продолжил победную серию против красно-белых. На сей раз от Валерия Георгиевича спартаковцам досталось на тренировочном турнире в Альпах. Не помог команде Олега Кононова и аргентинский новобранец Эсекьель Понсе.

РОСТОВСКИЕ ДЖОКЕРЫ ОКАЗАЛИСЬ КРУЧЕ

Фраза про то, что большой футбол вернулся к российским болельщикам ровно через месяц после окончания предыдущего чемпионата РПЛ, была бы, пожалуй, перебором. Все-таки межсезонный турнир, проходящий в тиши тренировочных альпийских кущ и собирающий на трибунах десятки, от силы сотни зрителей, вряд ли может быть назван большим футболом. Пока это разминочно-прикидочные встречи – и не более того. Или, по Станиславу Черчесову, кстати, приехавшему посмотреть этот турнир воочию, контрольные поединки.

Конечно, интригу можно углядеть в любом противостоянии на нынешнем междусобойчике. Вот, к примеру, Карпин против «Спартака»: чем не громкая вывеска? Особенно с учетом того, что наставник «Ростова» в прошлом сезоне дважды расправился с красно-белыми: в Москве он обыграл еще Массимо Карреру, а весной на берегах Дона – уже Кононова.

Можно даже не сомневаться, что и теперешняя встреча со «Спартаком» – пусть неофициальна, в полутренировочном режиме – была для Валерия Георгиевича принципиальной. Иначе не шлепал бы он расстроенно ладонью о ладонь, когда Бьорн Сигурдарсон, выйдя в концовке первого тайма один на один с Александром Максименко, катнул мяч мимо ворот. И это, заметьте, уже при счете 2:0 в пользу «Ростова»!

Но все же главная задача любого тренера на подобных турнирах – посмотреть в деле новичков. У ростовчан таковых официально пока лишь двое: защитник Дмитрий Чистяков из «Тамбова» и форвард Александр Саплинов, перебравшийся из «Балтики». И плюс вернувшийся из аренды Хорен Байрамян и приехавший в хорошо ему знакомый «Ростов» на просмотр Дмитрий Полоз. Так вот Карпин всему этому квартету дал возможность сыграть с первых минут. И все, впрочем, как и «Ростов» в целом, не разочаровали. Более того, Полоз стал автором быстрого гола, наказав привычно развалившийся центр спартаковской обороны, а Саплинов блеснул умением завершать атаки со второго этажа, когда ему удобно набросил мяч на голову Ивелин Попов.

ПОНСЕ ЗАПОМНИЛСЯ СКИДКАМИ, МЕЛЬГАРЕХО ВЕРНУЛСЯ В ОБОРОНУ

Между тем Кононов, в отличие от своего ростовского коллеги, не спешил предъявлять немногочисленной публике и многочисленной телеаудитории своего главного на данный момент джокера – Понсе. Аргентинский нападающий появился на поле лишь в середине второго тайма. Двадцать минут – конечно, маловато, чтобы продемонстрировать все свои футбольные достоинства. Но кое-что форварду, выкупленному у итальянской «Ромы», удалось. Понсе довольно успешно вел верховые единоборства, скидывая мячи партнерам. А однажды такая скидка в чужой штрафной могла привести к голу – однако Софьян Ханни не смог распорядиться мячом. В другом случае на ударной позиции оказался Роман Зобнин, но с разворота запулил мяч в небеса.

В целом после перерыва «Спартак» смотрелся получше. Немного удивило, что Кононов, казалось, навсегда переместивший Лоренсо Мельгарехо в группу атаки, вдруг вернул парагвайца на левый край обороны. В ее центре к середине второго тайма образовался дуэт Георгий Джикия – Самюэль Жиго, который, видимо, вновь должен стать основным сочетанием центральных защитников. В середине поля не слишком заметны были Аяз Гулиев, Наиль Умяров и Михаил Игнатов, поэтому решающий отрезок встречи – ее концовка – были доверены проверенным бойцам Фернандо и Зобнину. Наконец, правый фланг у красно-белых работал похуже, хотя на нем по ходу матча сменились три потенциальных кандидата: Максим Глушенков, Александр Ломовицкий и Солтамурад Бакаев.

В целом же ростовчане, в составе которых обнаружился еще один потенциальный новичок-легионер – темнокожий канадец Ричи Эннин, смотрелись ничуть не хуже «Спартака». Вполне вероятно, команды просто прошли разные тренировочные циклы, и красно-белые на данный момент выглядят примерно так же, как их соперники на аналогичном зимнем турнире в Катаре полгода назад. Тогда «Спартак» легко выиграл товарищескую «пульку» в Азии. Нынче, судя по всему, все будет по-другому.

«Ростов» – «Спартак» – 2:0 (2:0)

Голы: Полоз, 3; Саплинов, 32

«Ростов»: Песьяков – Логашов (Осинов, 60), Чистяков, Хаджикадунич (Сигурдссон, 61), Чернов (Мамин, 46) – Байрамян (Гацкан, 46), Глебов (Черкес, 78), Попов (Вебер, 46) – Саплинов (Эннин, 46), Полоз (Ионов, 46), Сигурдарсон (Шомуродов, 52)

«Спартак»: Максименко (Ребров, 46) – Ещенко (Рассказов, 62), Кутепов (Жиго, 62), Гапонов (Джикия, 46), Айртон (Мельгарехо, 46) – Гулиев (Фернандо, 46), Умяров (Игнатов, 46; Зобнин, 70) – Глушенков (Ломовицкий, 46; С. Бакаев, 70), Ананидзе (Ханни, 46), Мелкадзе (Ташаев, 46) – Зе Луиш (Луис Адриано, 46; Понсе, 70)

Предупреждения: Эннин, 87 – Джикия, 89

Судья: Себастьян Гисхамер (Австрия)

26 июня. Пеллау. Стадион «Шпортплац ТСВ Пеллау»