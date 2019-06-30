«Спартак» обыграл ЦСКА в Австрии, играя в большинстве - Советский спорт
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30 июня 2019 22:52ФутболМощенко Захар

«Спартак» обыграл ЦСКА в Австрии, играя в большинстве

«Спартак», играя тайм в большинстве, взял верх над ЦСКА на предсезонном турнире в Австрии.

Принято считать, что матчи «Спартака» и ЦСКА всегда сверхпринципиальны. Но иногда бывают исключения. Не верите? Спросите у наставника красно-синих Виктора Гончаренко.

ГОНЧАРЕНКО ПРОИГНОРИРОВАЛ «СПАРТАК»

Нет, конечно, Виктор Михайлович наговорит вам массу правильных фраз про то, как важно на любом турнире обыграть «Спартак». Сказал он нечто подобное и в предматчевом флэш-интервью, пообещав «высокий градус противостояния». И, в общем-то, оказался прав: концовка первого тайма получилась огненной и стала ключевым отрезком этой встречи. Впрочем, об этом чуть ниже.

Первые намеки на разницу в настрое на предстоящий матч закрались еще до стартового свистка. Сравните: красно-белые вышли на дерби фактически «основой» (разве что появление Артема Реброва в воротах выглядело несколько неожиданным) да еще и под строгим взором специально прибывшего на эту игру владельца клуба Леонида Федуна, тогда как у армейцев место в воротах было доверено Илье Помазуну (Игоря Акинфеева не оказалось даже в заявке), а с первых минут вышли не самые очевидные персонажи Константин Кучаев, Такума Нисимура, Кирилл Набабкин плюс хорватский новичок Звонимир Шарлия, наконец-то официально взятый ЦСКА в аренду у клуба «Славен Белупо».

Довольно быстро открыв счет усилиями Зелимхана Бакаева, обокравшего на линии вратарской площади зазевавшегося Хердура Магнуссона, «Спартак» не смог развить или хотя бы удержать преимущество в игре и в счете. Армейцы стали чаще владеть мячом и создавать один момент за другим. Но ответный гол получился курьезным: Федор Чалов прострелил с левого фланга, а Айртон, вынося мяч, угодил в Александра Ломовицкого. Рикошет вышел результативным.

Кто знает, как сложилась бы игра после перерыва, если бы в концовке первого тайма австрийский арбитр Александр Харкам не принял спорное решение. Набабкин и Луис Адриано выясняли отношения с применением приемов из других видов спорта в двух игровых эпизодах кряду, но две желтые карточки почему-то увидел перед собой только армеец. Перед выходом на второй тайм тренерский штаб ЦСКА обратился к судье с просьбой продолжить игру в формате «11 на 11», что почти всегда практикуется в неофициальных встречах, причем «Спартак» против этого не возражал. Однако рефери проявил принципиальность и оставил красно-синих в меньшинстве.

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ПОНСЕ ПОКА В ТЕНИ. ТЕМ БОЛЕЕ – В ЖАРУ

Пришлось Гончаренко перекраивать линию обороны, которая на этом турнире пока состоит из четырех звеньев, а не пяти, как мы привыкли видеть. На правый фланг отправился Никита Чернов, и эта позиция у ЦСКА оказалась самой проблемной. Несколько раз за тайм Чернов исправлял собственные ошибки ценой фола, но арбитр в этих случаях был более милосердным, решив не оставлять армейцев вдевятером.

Слева в защите стал играть Наир Тикнизян, а к середине тайма практически вся средняя линия ЦСКА состояла из дублеров: Тигран Аванесян, Константин Марадишвили, Данила Янов… Поэтому нет ничего удивительного в том, что «Спартак» с легкостью реализовал численное преимущество. В течение двух минут отличились Илья Гапонов и Софьян Ханни, завершившие атаки, зарождавшиеся соответственно на левом и правом флангах.

У красно-белых весь второй тайм отыграл Эсекиэль Понсе, однако пока нельзя сказать, что аргентинец демонстрирует на поле нечто сверхвыдающееся. Видимо, процесс привыкания к новой команде еще далек от завершения. Кроме того, матчи турнира в Австрии проходят в жуткую жару, что тоже не способствует демонстрации своих лучших качеств.

Кстати, именно по причине жаркой погоды первая встреча игрового дня между «Краснодаром» и «Ростовом» началась не в два часа дня по московскому времени, а в 11.30. Несмотря на то, что встречались представители российского юга, все равно мало кому приятно бегать под палящим солнцем при тридцати градусах по Цельсию. «Быки» оперативно открыли счет благодаря реализованному Ари пенальти, а после перерыва довели счет до крупного – голы на счету Даниила Уткина и Рустама Халназарова.

Победитель турнира определится 4 июля в матче «Краснодара» и «Спартака», причем южан устраивает ничья.

ВСЕ ГОЛЫ МАТЧА (ВИДЕО)

Предсезонный турнир в Австрии. 2-й тур

«Спартак» (Москва) – ЦСКА – 3:1 (1:1)
Голы: З.Бакаев, 7 – 1:0. Ломовицкий, 27 – в свои ворота – 1:1. Гапонов, 59 – 2:1. Ханни, 61 – 3:1
«Спартак»: Ребров (Максименко, 46) – Рассказов (Ещенко, 65), Жиго (Гапонов, 46), Джикия (Кутепов, 22), Айртон (Маслов, 72) – Фернандо (Умяров, 72), Зобнин (Гулиев, 62) – З.Бакаев (Мелкадзе, 62), Ананидзе (Игнатов, 46), Ломовицкий (Ханни, 46) – Луис Адриано (Э.Понсе, 46)
ЦСКА: Помазун – Набабкин, Васин (Тикнизян, 46), Шарлия, Х.Магнуссон – Бийол (Н.Чернов, 46) – Кучаев (Бистрович, 62), Ахметов (Аванесян, 62), Обляков (Марадишвили, 62), Нисимура (Н’Диайе, 72) – Чалов (Янов, 62)
Предупреждения: Ломовицкий, 9. Шарлия, 12. Луис Адриано, 42. Набабкин, 42. З.Бакаев, 54
Удаление: Набабкин, 44 (вторая желтая карточка)
Судья: Харкам (Австрия)

30 июня. Пеллау. Стадион «Шпортплац ТСВ Пеллау»

Положение команд: »Краснодар» – 6 очков. «Ростов» – 3. «Спартак» – 3. ЦСКА – 0

В третьем туре встречаются: ЦСКА – Ростов (3 июля), Краснодар – Спартак (4 июля)

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