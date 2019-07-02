Евгений Ловчев: Нынешний Зе Луиш «Спартаку» не помощник - Советский спорт
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02 июля 2019 16:51Футбол

Евгений Ловчев: Нынешний Зе Луиш «Спартаку» не помощник

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев не считает уход из «Спартака» Зе Луиша потерей для клуба.

Его уход был ожидаемым, поэтому нельзя сказать, что это большая новость, – говорит Евгений Ловчев. – Все ведущие легионеры «Спартака» – Зе Луиш, Адриано, Фернандо – за эти годы в России обрусели в футбольном плане. Что это значит? Они уже не выкладываются по полной в каждом матче. Они получают хорошие деньги, а тут еще наши 13 процентов подоходного налога – неплохая прибавка. Видно, по их игре, по их отношению, что им здесь уже не комфортно – не хочется здесь жить, не хочется играть. Все они сдали после чемпионского сезона – удовлетворили амбиции, выиграли золото. То есть своей цели в России достигли.

Думаю, Зе Луиш сам просил, чтобы его куда-то продали. Думаю, и Адриано с удовольствием уехал бы, но контракт нужно выполнять.

«Спартак» нашел замену Зе Луишу в лице аргентинца Эсекьеля Понсе, но насколько он хорош – пока сказать трудно. Но я к тому, что Зе Луиша нужно было отпускать, в нынешнем своем морально-психологическом состоянии он «Спартаку» не помощник. Поэтому все правильно сделали – нужно его отпускать, а на его трансфере заработать денег.

Недавно читал интервью Олега Романцева и Жоры Ярцева, они сказали, что нынешнему «Спартаку» нужны минимум четыре сильных новичка – по одному в каждую линию. И я с ними полностью согласен.

Пока мы таких новичков не видим. И когда я вижу, что в полузащите выходят Ташаев, Умаров и Ломовицкий, мне это смешно. С такой полузащитой «Спартак» будет бороться за 5-7-е места.

Напомним, что Зе Луиш во вторник покинул расположение команды на сборе в Австрии. Ранее сообщалось, что 28-летний игрок подпишет контракт с «Порту», а его трансфер обойдется «драконам» в 10 млн евро.

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