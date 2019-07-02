Евгений Ловчев: Нынешний Зе Луиш «Спартаку» не помощник

– Его уход был ожидаемым, поэтому нельзя сказать, что это большая новость, – говорит Евгений Ловчев. – Все ведущие легионеры «Спартака» – Зе Луиш, Адриано, Фернандо – за эти годы в России обрусели в футбольном плане. Что это значит? Они уже не выкладываются по полной в каждом матче. Они получают хорошие деньги, а тут еще наши 13 процентов подоходного налога – неплохая прибавка. Видно, по их игре, по их отношению, что им здесь уже не комфортно – не хочется здесь жить, не хочется играть. Все они сдали после чемпионского сезона – удовлетворили амбиции, выиграли золото. То есть своей цели в России достигли.
Думаю, Зе Луиш сам просил, чтобы его куда-то продали. Думаю, и Адриано с удовольствием уехал бы, но контракт нужно выполнять.
«Спартак» нашел замену Зе Луишу в лице аргентинца Эсекьеля Понсе, но насколько он хорош – пока сказать трудно. Но я к тому, что Зе Луиша нужно было отпускать, в нынешнем своем морально-психологическом состоянии он «Спартаку» не помощник. Поэтому все правильно сделали – нужно его отпускать, а на его трансфере заработать денег.
Недавно читал интервью Олега Романцева и Жоры Ярцева, они сказали, что нынешнему «Спартаку» нужны минимум четыре сильных новичка – по одному в каждую линию. И я с ними полностью согласен.
Пока мы таких новичков не видим. И когда я вижу, что в полузащите выходят Ташаев, Умаров и Ломовицкий, мне это смешно. С такой полузащитой «Спартак» будет бороться за 5-7-е места.
Напомним, что Зе Луиш во вторник покинул расположение команды на сборе в Австрии. Ранее сообщалось, что 28-летний игрок подпишет контракт с «Порту», а его трансфер обойдется «драконам» в 10 млн евро.
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