Рекорд Фелиша и еще шесть самых дорогих трансферов игроков до 20 лет - Советский спорт
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04 июля 2019 16:00Футбол

Рекорд Фелиша и еще шесть самых дорогих трансферов игроков до 20 лет

Переход 19-летнего Жоау Фелиша из «Бенфики» в «Атлетико» за 126 млн евро стал рекордным в нынешнее межсезонье и четвертым за всю историю футбола (больше платили только за Неймара, Килиана Мбаппе и Филипе Коутиньо).

135 МИЛЛИОНОВ ЕВРО

Килиан МБАППЕ

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Страна: Франция
Год: 2018
Откуда: «Монако»
Куда: «ПСЖ»
Возраст на момент сделки: 19
Главные титулы после перехода: чемпион Франции, чемпион мира

Килиан Мбаппе прогремел на всю Европу в пору выступлений за «»Монако». Монегаски смогли прервать гегемонию «ПСЖ», выстрелить в Лиге чемпионов. Да и сам Мбаппе, помнится, вытаскивал «Монако» в полуфинал в матчах против «Боруссии». За совсем юным французом начали охотиться абсолютно все гранды европейского футбола. А сам Килиан решил, что зарабатывает мало и попросил у руководства повышение оклада в 16 раз. В «Монако» дерзкого Мбаппе не поняли и решили продать в «Реал». Но сам футболист, то ли на зло, то ли ради контракта, сделал выбор в пользу главного на тот момент конкурента – «ПСЖ». Парижане выложили 135 миллионов евро. Столько за молодой талант не платил еще никто и никогда.

126 МИЛЛИОНОВ ЕВРО

Жоау ФЕЛИШ

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Страна: Португалия
Год: 2019
Откуда: «Бенфика»
Куда: «Атлетико»
Возраст на момент перехода: 19

Молодой португалец пришел в «Атлетико» за 126 миллионов евро и сразу же стал самым дорогим португальцем за всю историю. Да, Криштиану Роналду пришлось подвинуться. Но как можно было заплатить такие огромные деньги за футболиста, в активе которого лишь 20 голов и 11 голевых передач в первой команде «Бенфики»? С одной стороны, Диего Симеоне вынужден в срочном порядке искать замену Антуану Гризманну. А с другой, Жуан Фелиш – действительно сверхталантливый футболист с неординарным футбольным интеллектом, пониманием игры и видением поля. Даром, что портал transfermarkt.de оценил его лишь в 70 млн евро. Клуб Симеоне выложил почти в два раза больше!

125 МИЛЛИОНОВ ЕВРО

Усман ДЕМБЕЛЕ

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Страна: Франция
Год: 2017
Откуда: «Боруссия» Д
Куда: «Барселона»
Возраст на момент перехода: 20
Главные титулы после перехода: чемпион Испании (2), Кубок Испании, чемпион мира

Всего лишь за год в дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле стал не только железным игроком основы, но и поднял свою трансферную стоимость более, чем на 100 млн евро. Приобретавшей нападающего «Барселоне» пришлось раскошелиться на 400 млн отступных! Можете себе представить как боссы «Барсы» в одночасье схватились за голову, когда уже спустя три недели после заключения контракта, Дембеле получил разрыв бедренного сухожилия. Четыре месяца «Барселона» играла без своей новой дорогостоящей покупки. Но Усман вернулся, выиграл два чемпионства, кубок, а заодно и стал чемпионом мира 2018 года.

64 МИЛЛИОНА ЕВРО

Кристиан ПУЛИШИЧ

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Страна: США
Год: 2019
Откуда: «Боруссия» Д
Куда: «Челси»
Возраст на момент перехода: 20

Еще один футболист, заявивший о себе именно в составе дортмундской «Боруссии». И вновь дортмундцы во время решили осуществить трансфер игрока. Пулишич отправился в «Челси» за рекордную на тот момент сумму для «Боруссии», уступив только Усману Дембеле. Кстати Кристиан стал самым дорогим американским футболистом за всю историю. Контракт с «Челси» был подписан еще зимой, но остаток сезона пришлось провести в Германии. Теперь Пулишич – полноценный футболист «Челси». И, кстати, третий в списке самых дорогостоящих для английского клуба.

51 МИЛЛИОН ЕВРО

Лерой САНЕ

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Страна: Германия
Год: 2016
Откуда: «Шальке»
Куда: «Манчестер Сити»
Возраст на момент перехода: 20
Главные титулы после перехода: чемпион Англии (2), Кубок Англии

Третий турист из Германии и пятый в списке самых дорогих футболистов до 20 лет – Лерой Сане. Перейдя в «Манчестер Сити» Сане моментально превратился в самого дорогостоящего немецкого игрока в истории. За молодым футболистом охотилась и вездесущая «Бавария», но «Манчестер Сити» умеет договариваться: хорошая сумма трансфера, высокая зарплата, которую не перебьют даже мюнхенцы, и дело в шляпе. Впрочем, Лерой Сане платит клубу той же монетой и исправно выигрывает с «Сити» трофеи, которых в сумме за два сезона набралось уже шесть!

45 МИЛЛИОНОВ ЕВРО

ВИНИСИУС ЖУНИОР

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Страна: Бразилия
Год: 2018
Откуда: «Фламенго»
Куда: «Реал»
Возраст на момент перехода: 18
Титул после перехода: клубный ЧМ

Наверное, в середине 2000-х годов простой мальчик из бразильских фавел, которые кишат преступностью и насилием, и не мог представить себе, что когда-то пробьется в большой футбол. Да что там, выйдет на поле в футболке мадридского «Реала»! Королевский клуб долго присматривался к бразильцу, но оперативно заключил с ним контракт, выложив 45 «Фламенго» 45 миллионов евро. Единственное, что – пришлось подождать, пока Винисиусу исполнится 18 лет. Интересно, что именно переход в «Реал» помог молодому бразильцу спасти свою семью от нищеты и вывезти из родного и столь опасного Сан-Гонсалу в западную часть Рио.

45 МИЛЛИОНОВ ЕВРО

РОДРИГО ГОЭС

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Страна: Бразилия
Год: 2019
Откуда: «Сантос»
Куда: «Реал»
Возраст на момент перехода: 18

Совсем другая история у еще одного бразильского «сливочного» - Родриго. Нападающий воспитывался в школе «Сантоса» - клуба, за который выступал Пеле. Примечательно, что изначально он играл не в большой футбол, а в футзал. Сложно сказать, что именно привлекло скаутов «Реала» в юном Родриго, но контракт был подписан по «схеме Винисиуса». То есть игрок перешел в королевский клуб по достижении 18 лет. В этом июле он официально стал принадлежать «Реалу». Теперь дело за «малым» - пробиться в основу испанского клуба.

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