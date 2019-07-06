Где «Локо» – там огонь. Исторический рейтинг матчей за Суперкубок России - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 июля 2019 10:00ФутболМощенко Захар

Где «Локо» – там огонь. Исторический рейтинг матчей за Суперкубок России

В субботу в Москве состоится первый официальный матч нового сезона – «Зенит» и «Локомотив» поспорят за Суперкубок России.

image-6821-1562259597

Ранее соперники дважды пересекались в подобных матчах, и оба раза победу праздновали питерцы. Мы же составили исторический рейтинг «самых-самых» Суперкубков.

САМЫЙ ГОРЯЧИЙ (И САМЫЙ ПОСЕЩАЕМЫЙ)

«ЗЕНИТ» – «ЛОКОМОТИВ» – 2:1

9 марта 2008 года. Москва. «Лужники»

Одна из двух предыдущих встреч нынешних соперников в Суперкубке собрала самую большую на данный момент зрительскую аудиторию турнира – 48 тысяч человек. И публике в «Лужниках» было на что посмотреть. Счет на 34-й минуте открыл Андрей Аршавин, причем весьма курьезным образом. Вратарь москвичей Иван Левенец положил мяч перед собой, чтобы выбить в поле, забыв, что у него за спиной остался зенитовец. И тот, возникнув «из ниоткуда», поразил пустые ворота.

Впрочем, защитник «Локо» Родолфо на 69-й минуте равновесие восстановил. А концовка получилась огненной. Арбитр Юрий Баскаков удалил с поля полузащитника москвичей Дмитрия Торбинского, а со скамейки запасных «Зенита» – Владислава Радимова за нецензурную брань. И на 82-й Павел Погребняк все-таки принес победу питерцам, которые вскоре выиграли Кубок и Суперкубок УЕФА.

САМЫЙ ДОЛГИЙ (И САМЫЙ ПЕРВЫЙ)

«ЛОКОМОТИВ» – ЦСКА – 1:1, пен. 4:3

8 марта 2003 года. Москва. «Локомотив»

Из 16 суперкубковых матчей лишь в двух победитель определялся в серии пенальти. Так произошло в самом первом розыгрыше и летом 2015-го, когда «Зенит» и «Локомотив» после ничьей 1:1 в основное время на стадионе «Петровский» пробивали 11-метровые. В Питере команды уложились в стандартные пять ударов (счет 4:2 в пользу «Зенита»), а вот в 2003-м на Женский день пришлось выполнить по семь попыток. Голкипер армейцев Вениамин Мандрыкин отразил удары Дмитрия Лоськова и Марата Измайлова, а Джейкоб Лекхето не попал в створ ворот. Но главным героем, конечно, стал Сергей Овчинников, взявший четыре (!) пенальти из семи. Забить будущему тренеру вратарей ЦСКА не смогли Дмитрий Кириченко, Денис Евсиков, Ролан Гусев и Дейвидас Шемберас. Так «Локо» стал обладателем самого первого Суперкубка России.

САМЫЙ НЕМОСКОВСКИЙ (И САМЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ)

«ЗЕНИТ» – «РУБИН» – 0:2

14 июля 2012 года. Самара. «Металлург»

Только представьте: в 16 из 17 Суперкубков обязательно присутствовала хотя бы одна московская команда! А столичные дерби (в трех вариациях – с участием ЦСКА, «Спартака» и «Локо») случались шесть раз. И лишь однажды – перед началом первого сезона по системе «осень – весна», летом 2012 года, Москва оказалась в стороне от суперкубковых страстей. Если, конечно, не считать главного арбитра матча Сергея Карасева и одного из его ассистентов Виталия Дроздова. Поединок между «Зенитом» и «Рубином» на газоне самарского стадиона «Металлург» – что еще может лучше напомнить о том, что футбол в России есть и за пределами МКАД! И это был тот редкий случай, когда ни одна из команд не имела преимущества своего поля или хотя бы «своего города». Возможно, присутствовало преимущество «своей реки», которым казанцы сумели-таки воспользоваться. Голы Сальваторе Боккетти и Владимира Дядюна с интервалом в десять минут в концовке первого тайма принесли «Рубину» второй Суперкубок.

САМЫЙ ПОЗДНИЙ (И САМЫЙ ОВЕРТАЙМНЫЙ)

«СПАРТАК» – «ЛОКОМОТИВ» – 2:1 д.в.

14 июля 2017 года. Москва. «РЖД Арена»

«ЛОКОМОТИВ» – ЦСКА – 0:1 д.в.

27 июля 2018 года. Нижний Новгород. «Нижний Новгород»

В ту пору, когда сезон у нас начинался ранней весной, игры за Суперкубок чаще всего проводились в выходной день в дневное время – чтобы зрителям было не так зябко на трибунах в мартовский морозец. Но после перехода на систему «осень – весна» появилась проблема противоположного характера: как избежать матчей в разгар июльской жары? Отчасти по этой причине титульные поединки стали «задвигать» на поздний вечер. Чему способствовал и Первый канал, взявшийся за прямые трансляции. Оттого в последние годы время начала игр открытия сезона назначалось на 21.30. Так было в 2013, 2014, 2017 и 2018 годах. В двух последних случаях команды не определяли победителя в основное время, и дополнительное заканчивалось уже незадолго до полуночи. Хорошо еще, что обходилось без серии пенальти… Не будем выяснять с точностью до минут и секунд, какой из двух последних финалов длился дольше – просто разделим первенство в этой номинации между обеими встречами, в которых случились результативные овертаймы (кстати, впервые в истории Суперкубка).

САМЫЙ СКУЧНЫЙ (И САМЫЙ НЕПОСЕЩАЕМЫЙ)

«ЛОКОМОТИВ» – «ТЕРЕК» – 1:0

6 марта 2005 года. Москва. «Локомотив»

Дабы картина, описывающая стартовые матчи сезона, не получилась однобокой и необъективной, напоследок упомянем игру, о которой лучше не помнить ничего кроме итогового результата. Весной 2005-го действующий чемпион «Локомотив» и неожиданный обладатель Кубка «Терек» изобразили в Черкизове жалкую пародию на футбольное зрелище. Болельщики, к слову, как чувствовали подвох и собрались на трибунах в рекордно малом количестве (9000). Арбитру Владимиру Петтаю, позже трагически погибшему в авиакатастрофе, за 90 минут пришлось показать всего одну желтую карточку – защитнику москвичей Малхазу Асатиани – и на 74-й минуте назначить пенальти в ворота грозненцев. Который и реализовал Дмитрий Лоськов, добыв своей команде второй Суперкубок.

ПОСТСКРИПТУМ

Отметим, что «Зенит» подходит к субботнему матчу в Петровском парке, имея вдвое больше завоеванных трофеев открытия сезона. У питерцев их четыре (2008, 2011, 2015, 2016), у железнодорожников – два (2003, 2005). При этом для обоих соперников это будет уже седьмое участие в битве за Суперкубок. Кому цифра 7 принесет удачу?

Все

Супер

01/07 14:00ММА
Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.
03/07 18:30Теннис
Свитолина обняла россиянку после жуткой травмы, а соперница Шараповой танцевалаЗа два дня на Уимблдоне – сразу два драматичных исхода матчей с участием россиянок. Во вторник поединок не завершила Мария Шарапова. В среду – Маргарита Гаспарян. Обе девушки снялись из-за травм. Но как по-разному все это выглядело.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
05/07 14:00Футбол
Валерий Непомнящий: ЦСКА надо воспитать бабу Ягу в своем коллективеИзвестный российский тренер подвел итоги «Кубка Париматч Премьер».
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
03/07 11:00Бокс
Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
28/06 14:45Теннис
«Вместо стола – старая японская дверь». Экскурсия по шикарному дому ШараповойЗвезда тенниса россиянка Мария Шарапова показала свой американский дом в японском стиле. Он расположен на побережье Тихого океана в Лос-Анджелесе.
16/06 19:50Бокс
Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
28/06 20:00ММА
Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок.
04/07 22:00Футбол
Сигнал РПЛ от «Краснодара»: долой лигу автобусов!«Турнир четырех» в Австрии, победителем которого вышел «Краснодар», стал неплохим разогревом перед началом нового сезона. Наш автор подводит итоги.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
04/07 19:00Футбол
Кокориных отправили домой: колония расположена в их родных местахФутболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также другие соучастники нашумевшего дела отправлены в колонию. «Советский спорт» узнал, чем они там смогут заниматься и что им можно передать.
05/07 19:45ММА
Японские мешки для русского богатыря. Штырков будет драться в Rizin с кем попалоОбозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко – о контракте Ивана Штыркова с японским промоушеном. Боец получил соперника и забыл о своем допинге.
02/07 10:00Хоккей
Панарин и Боб взорвали рынок. Топ-сделки первого дня трансферов в НХЛБобровский, Панарин, Варламов и Зайцев будут выступать за другие клубы.
03/07 19:00Хоккей
«Серега, буду скучать». Панарин и Боб разъехались по новым клубамКлубные медиа «Флориды» и «Рейнджерс» не замолкают ни на секунду, встречая дорогих гостей Сергея Бобровского и Артемия Панарина.
03/07 15:30Хоккей
Гусев не договорился с «Вегасом»: шанс для «Коламбуса»Российский форвард и клуб из столицы казино не пришли к соглашению. Кому это может быть выгодно?
30/06 09:30ММА
Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
05/07 16:00Футбол
«Это мечта». «Порту» объявил о переходе Зе ЛуишаПо слухам, его трансфер обошелся клубу в 10 млн евро.
04/07 18:30Футбол
Скандал с украинцем: «охотник на москалей» сочинил историю о взломе инстаграма?Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда едва не спровоцировал политический скандал перед рядовым контрольным матчем против молодежной команды «Краснодара». Впрочем, от этого парня можно было ждать чего-то подобного.
05/07 10:00Хоккей
Овечкин по-прежнему самый дорогой в НХЛ. Главные сделки этого летаПодводим первые итоги трансферного безумия-2019.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
01/07 22:00Теннис
Старт – на пятерку. Пять россиян одержали победы в первый день УимблдонаВ понедельник на корты Уимблдона вышло шесть российских теннисистов. И пятеро добились побед.
16/06 10:41ММА
Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
Новости
11:26 Футбол Де Росси принял решение завершить карьеру
11:09 Баскетбол Де Коло подписал контракт с «Фенербахче»
11:02 Футбол Владимир Обедзинский: Мне кажется, «Зенит» дернет «Локомотив»
10:59 Футбол Озил может продолжить карьеру в «Фенербахче»
10:45 Футбол «Порту» подписал полузащитника сборной Японии
10:36 ММА Дана Уайт: Мы только начали строить бизнес в России
10:32 Футбол Хасанби Биджиев: Думаю, матч за Суперкубок России получится очень интересным
10:25 Футбол Воспитанник «Спартака» Мохбалиев подписал долгосрочный контракт с «Уфой»
10:20 Футбол Милинкович-Савич может стать игроком «Манчестер Юнайтед»
10:12 Баскетбол Кавай Ленард подпишет контракт с «Клипперс»
09:59 Баскетбол Матчи летней лиги НБА были прерваны из-за землетрясения
09:41 ММА Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов (видео)
09:22 Футбол Лэмпард провел первую тренировку в «Челси»
09:00 Футбол Сегодня «Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России
08:48 Футбол «Ливерпуль» провел переговоры с форвардом «Лилля»
08:31 ММА Хабиб Нурмагомедов: Не считаю, что Порье соответствует моему уровню
08:26 Футбол Погба принял вызов Ибрагимовича в Bottle Cap Challenge и открыл две бутылки разом (видео)
08:15 Фигурное катание Загитова в произвольной программе нового сезона выступит в образе Клеопатры
08:07 Хоккей Саливан подписал четырехлетний контракт с «Питтсбургом»
01:53 Формула-1 В «Макларене» опровергли слухи о разрыве контракта с Алонсо
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика