Где «Локо» – там огонь. Исторический рейтинг матчей за Суперкубок России В субботу в Москве состоится первый официальный матч нового сезона – «Зенит» и «Локомотив» поспорят за Суперкубок России.

Ранее соперники дважды пересекались в подобных матчах, и оба раза победу праздновали питерцы. Мы же составили исторический рейтинг «самых-самых» Суперкубков.

САМЫЙ ГОРЯЧИЙ (И САМЫЙ ПОСЕЩАЕМЫЙ)

«ЗЕНИТ» – «ЛОКОМОТИВ» – 2:1

9 марта 2008 года. Москва. «Лужники»

Одна из двух предыдущих встреч нынешних соперников в Суперкубке собрала самую большую на данный момент зрительскую аудиторию турнира – 48 тысяч человек. И публике в «Лужниках» было на что посмотреть. Счет на 34-й минуте открыл Андрей Аршавин, причем весьма курьезным образом. Вратарь москвичей Иван Левенец положил мяч перед собой, чтобы выбить в поле, забыв, что у него за спиной остался зенитовец. И тот, возникнув «из ниоткуда», поразил пустые ворота.

Впрочем, защитник «Локо» Родолфо на 69-й минуте равновесие восстановил. А концовка получилась огненной. Арбитр Юрий Баскаков удалил с поля полузащитника москвичей Дмитрия Торбинского, а со скамейки запасных «Зенита» – Владислава Радимова за нецензурную брань. И на 82-й Павел Погребняк все-таки принес победу питерцам, которые вскоре выиграли Кубок и Суперкубок УЕФА.

САМЫЙ ДОЛГИЙ (И САМЫЙ ПЕРВЫЙ)

«ЛОКОМОТИВ» – ЦСКА – 1:1, пен. 4:3

8 марта 2003 года. Москва. «Локомотив»

Из 16 суперкубковых матчей лишь в двух победитель определялся в серии пенальти. Так произошло в самом первом розыгрыше и летом 2015-го, когда «Зенит» и «Локомотив» после ничьей 1:1 в основное время на стадионе «Петровский» пробивали 11-метровые. В Питере команды уложились в стандартные пять ударов (счет 4:2 в пользу «Зенита»), а вот в 2003-м на Женский день пришлось выполнить по семь попыток. Голкипер армейцев Вениамин Мандрыкин отразил удары Дмитрия Лоськова и Марата Измайлова, а Джейкоб Лекхето не попал в створ ворот. Но главным героем, конечно, стал Сергей Овчинников, взявший четыре (!) пенальти из семи. Забить будущему тренеру вратарей ЦСКА не смогли Дмитрий Кириченко, Денис Евсиков, Ролан Гусев и Дейвидас Шемберас. Так «Локо» стал обладателем самого первого Суперкубка России.

САМЫЙ НЕМОСКОВСКИЙ (И САМЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ)

«ЗЕНИТ» – «РУБИН» – 0:2

14 июля 2012 года. Самара. «Металлург»

Только представьте: в 16 из 17 Суперкубков обязательно присутствовала хотя бы одна московская команда! А столичные дерби (в трех вариациях – с участием ЦСКА, «Спартака» и «Локо») случались шесть раз. И лишь однажды – перед началом первого сезона по системе «осень – весна», летом 2012 года, Москва оказалась в стороне от суперкубковых страстей. Если, конечно, не считать главного арбитра матча Сергея Карасева и одного из его ассистентов Виталия Дроздова. Поединок между «Зенитом» и «Рубином» на газоне самарского стадиона «Металлург» – что еще может лучше напомнить о том, что футбол в России есть и за пределами МКАД! И это был тот редкий случай, когда ни одна из команд не имела преимущества своего поля или хотя бы «своего города». Возможно, присутствовало преимущество «своей реки», которым казанцы сумели-таки воспользоваться. Голы Сальваторе Боккетти и Владимира Дядюна с интервалом в десять минут в концовке первого тайма принесли «Рубину» второй Суперкубок.

САМЫЙ ПОЗДНИЙ (И САМЫЙ ОВЕРТАЙМНЫЙ)

«СПАРТАК» – «ЛОКОМОТИВ» – 2:1 д.в.

14 июля 2017 года. Москва. «РЖД Арена»

«ЛОКОМОТИВ» – ЦСКА – 0:1 д.в.

27 июля 2018 года. Нижний Новгород. «Нижний Новгород»

В ту пору, когда сезон у нас начинался ранней весной, игры за Суперкубок чаще всего проводились в выходной день в дневное время – чтобы зрителям было не так зябко на трибунах в мартовский морозец. Но после перехода на систему «осень – весна» появилась проблема противоположного характера: как избежать матчей в разгар июльской жары? Отчасти по этой причине титульные поединки стали «задвигать» на поздний вечер. Чему способствовал и Первый канал, взявшийся за прямые трансляции. Оттого в последние годы время начала игр открытия сезона назначалось на 21.30. Так было в 2013, 2014, 2017 и 2018 годах. В двух последних случаях команды не определяли победителя в основное время, и дополнительное заканчивалось уже незадолго до полуночи. Хорошо еще, что обходилось без серии пенальти… Не будем выяснять с точностью до минут и секунд, какой из двух последних финалов длился дольше – просто разделим первенство в этой номинации между обеими встречами, в которых случились результативные овертаймы (кстати, впервые в истории Суперкубка).

САМЫЙ СКУЧНЫЙ (И САМЫЙ НЕПОСЕЩАЕМЫЙ)

«ЛОКОМОТИВ» – «ТЕРЕК» – 1:0

6 марта 2005 года. Москва. «Локомотив»

Дабы картина, описывающая стартовые матчи сезона, не получилась однобокой и необъективной, напоследок упомянем игру, о которой лучше не помнить ничего кроме итогового результата. Весной 2005-го действующий чемпион «Локомотив» и неожиданный обладатель Кубка «Терек» изобразили в Черкизове жалкую пародию на футбольное зрелище. Болельщики, к слову, как чувствовали подвох и собрались на трибунах в рекордно малом количестве (9000). Арбитру Владимиру Петтаю, позже трагически погибшему в авиакатастрофе, за 90 минут пришлось показать всего одну желтую карточку – защитнику москвичей Малхазу Асатиани – и на 74-й минуте назначить пенальти в ворота грозненцев. Который и реализовал Дмитрий Лоськов, добыв своей команде второй Суперкубок.

ПОСТСКРИПТУМ

Отметим, что «Зенит» подходит к субботнему матчу в Петровском парке, имея вдвое больше завоеванных трофеев открытия сезона. У питерцев их четыре (2008, 2011, 2015, 2016), у железнодорожников – два (2003, 2005). При этом для обоих соперников это будет уже седьмое участие в битве за Суперкубок. Кому цифра 7 принесет удачу?