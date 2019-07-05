Ведран Чорлука: Я уже три раза проиграл матчи за Суперкубок! Надеюсь, теперь его возьмем

- С каким настроением подходите к поединку с «Зенитом»?

- Все успели соскучиться по футболу – ведь прошло уже больше месяца после окончания прошлого сезона. Каждый из нас очень любит футбол, и все очень ждут завтрашнюю игру.

- В интернете уже идет словесная подготовка к матчу: форвард «Зенита» Артем Дзюба делает месседж вашему вратарю Гилерме, тот отвечает. Лично вы готовитесь к противостоянию с лучшим нападающим РПЛ по итогам прошлого сезона?

- Готовимся так же, как и к любому другому матчу. Это будет битва за трофей – очень важная игра и для нас, и для соперника. Нам будет противостоять действующий чемпион России, поэтому матч ожидается очень тяжелый. Тем не менее, надеюсь, что мы его выиграем. У «Зенита» отличная команда, но завтра посмотрим, как все сложится.

- «Локомотив» уже пополнился несколькими новичками, один из которых – ваш коллега по центру обороны бразилец Мурило. Что можете сказать о нем, как с ним играется?

- Первое впечатление – очень хороший игрок. Правда, мы пока всего лишь два матча сыграли вместе, но уже видно, что у Мурило есть хорошие качества: он неплохо ведет единоборства, владеет пасом. Надеюсь, в дальнейшем он будет еще прибавлять.

- Некоторые болельщики и специалисты воспринимают Суперкубок как второстепенный турнир. А лично для вас насколько важно выиграть этот трофей?

- Для меня – очень важно, потому что я уже три раза проиграл в подобных матчах. И теперь очень надеюсь, что на этот раз мы этот Суперкубок возьмем. А вообще каждый трофей важен, и я не сомневаюсь, что футболисты «Зенита» думают точно так же.

- Кстати, против «Зенита» у «Локо» не очень получаются игры за Суперкубок: два поражения в двух очных встречах. Как сломать эту традицию?

- Ничего не знаю о традиции – сыграл только однажды за этот трофей против питерцев. Мы тогда проиграли по пенальти – может быть, просто потому, что соперник на тот момент исполнял 11-метровые лучше. В предстоящем матче вообще не надо думать ни о каких традициях – только непосредственно об игре. И если уж вы говорите о каких-то закономерностях и сериях, то мы постараемся их изменить.

- Пенальти сейчас специально тренировали?

- Нет, такого не было, но, если понадобится, пробьем по разу.