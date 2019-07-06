Суперкубок-2019: с полуголыми девицами, но без ажиотажа

Болельщики соискателей дружат. Фото друзей в красно-зеленых и сине-бело-голубых шарфах – не редкость. Апофеоз – фанат в майке «Локо» и в куртке «Зенита», улыбается: «Так получилось. Живу в Москве, болею за «Зенит», а в «Локо» у меня друзья». Правда, фамилии корешей не раскрыл. «За кого болеть буду? – продолжил человек с раздвоенной фанатской душой. – Пусть банально – за красивый футбол».

Болельщики «Локо» были гораздо конкретнее:

– Хотим счет сравнять с «Зенитом».

– Не понял.

– В прошлом сезоне у нас – серебро, Кубок России и групповой этап Лиги чемпионов. У «Зенита» – золото и группа Лиги чемпионов. ЛЧ, как одинаковые слагаемые, сокращаем. Если победим сегодня, уравняем сумму заслуг, а по трофеям выйдем вперед – 2:1!

– Окей, удачи.

Еще локомотивцев тревожил судейский вопрос. Сергей Лапочкин – из Санкт-Петербурга. «Конечно, профессиональный арбитр не должен задумываться о том, кто ближе живет, – размахивал руками фанат Арсений. – Но кто знает, как он поступит в решающие моменты? Поэтому, предлагаю забить в первом тайме три и закрыть вопросы недоверия».

Питерские болельщики на вопросы о соперничестве пожимали плечами:

– А что нам с ними воевать? РЖД – хорошая компания. Сюда на «Сапсанах» многие приехали, назад – на ночных поездах рванем. Билеты дорогие? Нормальные!

– Что думаете о ситуации с переходом Алексея Сутормина (он, вроде бы, из «Оренбурга» переехал в Казань, но «Зенит» хочет развернуть ситуацию и заполучить одного из самых перспективных российских полузащитников. – Прим. ред.)?

– Он что, Дзюба? Или Кокорин в его лучшие годы? Отыграл один сезон и не факт, что таким же будет второй.

– А Кокорина с Мамаевым вам жалко?

– Мы же всего не знаем. Каждый должен отвечать за свои поступки. Говорят, на зоне у них футбольное поле будет. Вот там пусть и поддерживают форму.

Горячо было лишь на сцене перед одной из трибун, расположенной недалеко от входа в пресс-центр. Две фигуристые девицы, очень похожие на эталон под названием «жены футболистов» в купальниках и сгрустными физиономиями совершали некие движения с небольшой амплитудой.Конечно, они мгновенно были сняты на сотни сматрфонов и беспрерывно получали вереницы лайков.