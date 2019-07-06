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06 июля 2019 21:24ФутболМощенко Захар

На всякого Азмуна найдется наш Миранчук. Даже два

«Локомотив» и «Зенит» выдали ярчайшее зрелище в матче открытия сезона, а волевую победу вырвали москвичи

В матче за «ОЛИМП-Суперкубок России» были все необходимые атрибуты битвы гигантов: пять голов, два дубля, изменение счета в обе стороны, удаление... Рассказываем, каким был субботний вечер в Петровском парке.

35 МИНУТ ТИШИНЫ

Акции протеста болельщиков во время матчей – вполне привычное дело. Длительность подобных неформальных мероприятий бывает разной, но обычно укладывается в рамки 10-15 минут. Вот, к примеру, динамовские болельщики долгое время выражали свое «фи» руководству клуба по поводу затянувшегося ввода в строй стадиона в Петровском парке. Даже баннер соответствующий вывешивался: «10 лет ожидания – 10 минут тишины». Ровно столько времени и безмолвствовали после стартового свистка арбитра.

Но чтобы оставить свою команду без поддержки на 35 минут – такого видеть еще не приходилось!

На сей раз фанаты восприняли в штыки непопулярное решение руководства «Локо», касавшееся цен на сезонные абонементы. Головой пропуск на домашние матчи железнодорожников в новом сезоне подорожал на 35 процентов - отсюда и молчание фанатских секторов длительностью почти в целый тайм.

Зато для болельщиков «Зенита» эти полчаса с гаком первой половины встречи превратились в настоящий бенефис. Они распевали свои песни и скандировали речевки, не особо напрягая голосовые связки. Все равно вся арена в окрестности Петровского парка слышали только их.

Под «вэ-вэ-вэ Ленинград, Эс-Пэ-Бэ точка ру» и был открыт счет. Правда, мяч влетел не ворота Гилерме, за чьей спиной в первом тайме как раз и бушевало сине-бело-голубое море, а в противоположные. Красно-зеленые провели классную быструю атаку, а последний пас в исполнении Рифата Жемалетдинова был чудо как хорош. Правда, и заслугу Федора Смолова, наносившего завершающий удар, тоже не следует принижать. Находясь под достаточно острым углом к воротам, нападающий москвичей умудрился так попасть в ближний угол, что Андрей Лунев не смог парировать удар.

МУРИЛО СЫГРАЛ, САНТОС – НЕТ

Стартовые составы обеих команд сюрпризами не изобиловали. Но если Сергей Семак пока предсказуемо обошелся без первого новичка «Зенита» в нынешнем межсезонье – левого защитника Дугласа Сантоса, не попавшего даже в заявку, то Юрий Семин, как и обещал накануне на открытой тренировке, выпустил одним из центральных защитников бразильца Серкейро Мурило, пообещав, что его потенциал как раз и покажет игра за Суперкубок.

На протяжении почти всей первой половины – пока молчали красно-зеленые сектора – составить более или менее четкое представление об игровых качествах Мурило не удавалось. Дело в том, что «Локомотив» фактически «сожрал» соперника в середине поля, и вразумительных атак у петербуржцев было крайне мало. Запомнился разве что разрезающий диагональный пас, до которого толком не дотянулся Ведран Чорлука, и лишь своевременный выход Гилерме помог предотвратить выход «один в ноль» Сердара Азмуна. В этом эпизоде бразильский новичок с подстраховкой партнера по обороне не справился.

А еще «Зенит» в середине первого тайма чуть не забил с углового. После подачи Кристиана Нобоа головой в падении пробил Ярослав Ракицкий, но мяч прилетел точно в руки Гилерме.

В остальном же до перерыва предпочтительнее выглядел «Локомотив». Дмитрий Баринов и Гжегож Крыховяк не только в корне пресекали большинство атак соперника, но и свои начинали словно по щелчку пальцев. Братьями Миранчукам оставалось лишь попасть в ритм и не замедлить темп контрвыпадов. И чаще всего это получалось.

Все шло ко вполне заслуженного преимущества красно-зеленых в счете по итогам первых 45 минут, но уже в компенсированное время случился роковой для них угловой. В возникшей у ворот москвичей толчее никто из обороняющихся сначала не смог вынести мяч, а затем и не накрыл несильный удар Азмуна. Гилерме тоже не дотянулся до мяча, прикатившегося в правый от голкипера угол ворот.

ЗАМЕНА АЗМУНА – СИГНАЛ ДЛЯ «ЛОКО»

Очевидные проблемы в центральной зоне Семак попробовал устранить в перерыве заменой Нобоа на Александра Ерохина. Факт отрадный с точки зрения главного тренера сборной Станислава Черчесова: игрок национальной команды, восстановившись после травмы, снова выходит на ключевые роли в «Зените». Да и самим питерцам стоит постепенно определяться (с учетом грядущих изменений в формате лимита на легионеров), с какими иностранцами следует расстаться, а кто попадет в «счастливую восьмерку».

В том, что питерцы сразу после перерыва резко прибавили, конечно же, не только заслуга Ерохина. Вся команда задвигалась намного быстрее, стало больше осмысленных ходов, активнее заработали на краях Себастьян Дриусси и Эмилиано Ригони. И сине-бело-голубым удалось фактически скопировать быстрый гол москвичей из первого тайма. Азмун, вновь оказавшийся на убойной позиции метрах в восьми от ворот, повторил свой трюк с несильным закатыванием мяча в сетку.

«Зенит» снова крут, как на финише чемпионского сезона? Может, это и так, но «Локомотив» сумел доказать, что и с Питером можно бороться и даже побеждать. Неким сигналом для железнодорожников послужила замена Азмуна на Луку Джорджевича: Семак решил гроссмейстерски удержать победный счет, но не учел того, что опыт Семина и его умение придать команде дополнительный эмоциональный заряд способны творить чудеса.

Именно такое маленькое чудо сотворили красно-зеленые в течение трех минут в концовке встречи, когда Алексей Миранчук заложил два классных гола в ворота Лунева. «Локо» на этом отрезке не на шутку раскочегарился и просто летел на всех парах, сметая соперника. Москвичи могли забить еще пару мячей, а самым ярким из этих эпизодов стало попадание Эдера в штангу.

В итоге именно подопечные Юрия Семина заслуженно подняли над головой первый трофей сезона. И впервые – с третьей попытки – одолели «Зенит» в матчах за Суперкубок.

ОЛИМП-Суперкубок России

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Москва) – 2:3

Голы: Смолов, 9 – 0:1. Азмун, 45+1 – 1:1. Азмун, 52 – 2:1. Ал.Миранчук, 78 – 2:2. Ал.Миранчук, 81 – 2:3

«Зенит»: Лунев – Смольников, Иванович (к), Ракицкий, Жирков – Оздоев, Нобоа (Ерохин, 46) – Ригони (Мак, 86), Дзюба, Дриусси – Азмун (Джорджевич, 77)

«Локомотив»: Гилерме – Живоглядов (Идову, 84),, Мурило, Чорлука (к), Рыбус – Баринов, Крыховяк – Жемалетдинов (Эдер, 67), Ал.Миранчук, Ан.Миранчук – Смолов (Коломейцев, 90+5)

Предупреждения: Живоглядов, 19. Смольников, 51. Оздоев, 68

Удаление: Оздоев, 90+2 (вторая желтая карточка)

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

6 июля. Москва. «ВТБ Арена». 25 000 зрителей

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